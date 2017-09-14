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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14480144811448214483
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:17

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык.

Серйозно? :D А шо там, чисто русскіх термінів дуже багато, чи може все таки запозичених з інших мов? :D
Трохи тобі для лікбезу, перша в світі Енциклопедія кібернетики вийшла 1973 року українською мовою і лише потім через рік русскім язиком.
Спасибо, не знал. Это благодаря Глушкову и созданному им Институту кибернетики НАН Украины. Но интересно, кто этому посодействовал. Возможно, Щербицкий.
Чисто русских терминов там, может, и вообще почти нет. Но даже "производная - похідна" уже разница.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:18

  ЛАД написав:Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.


Единицы. Тема была непопулярная даже с практической точки зрения "ну хорошо Вася ты освобожден от третьего по порядку урока и куда ты пойдешь и чем займешься в это время?". Хулиганья "сядь на последнюю парту сиди молча и мы тебя не тронем" было в разы больше чем официально освобожденных.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:20

  tumos написав:
  ЛАД написав: Не знаю.
Когда я учился освобождали и от того, и от другого.

70-е, табели и аттестат держал в руках.
  ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.

Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967.
Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:29

  jump написав:В Одесі лікар із Харкова потрапив до реанімації після сутички з представниками ТЦК https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-odesi-likar ... -ttsk.html
Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. У момент, коли його намагалися посадити до салону, йому затисло голову дверима. Лікарі змогли врятувати його життя".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/

лікар переїхав з Харкова до Одеси, 1-й день вийшов на роботу... :shock:


На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік.
На відео видно, як чоловік напав на п’ятьох представників ТЦК, після чого ті розбіглися та поїхали. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522591/

епічне відео :lol:
5 цивільних непридатних до бойових дій, розбіглись як миші до нір :lol:
намагались паканути тєрпілу
Тєрпіла виявився працьовитим хлопцем, узяв до мозолистих рук лопату...


тут еще более эпичное видео - https://uraua.info/2025/07/v-merezhi-zy ... j-oblasti/
katso
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  #<1 ... 14480144811448214483
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