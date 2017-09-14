ЛАД написав:Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык.
Серйозно? А шо там, чисто русскіх термінів дуже багато, чи може все таки запозичених з інших мов? Трохи тобі для лікбезу, перша в світі Енциклопедія кібернетики вийшла 1973 року українською мовою і лише потім через рік русскім язиком.
Спасибо, не знал. Это благодаря Глушкову и созданному им Институту кибернетики НАН Украины. Но интересно, кто этому посодействовал. Возможно, Щербицкий. Чисто русских терминов там, может, и вообще почти нет. Но даже "производная - похідна" уже разница.
ЛАД написав:Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
Единицы. Тема была непопулярная даже с практической точки зрения "ну хорошо Вася ты освобожден от третьего по порядку урока и куда ты пойдешь и чем займешься в это время?". Хулиганья "сядь на последнюю парту сиди молча и мы тебя не тронем" было в разы больше чем официально освобожденных.
ЛАД написав: Не знаю. Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
70-е, табели и аттестат держал в руках.
ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967. Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато.
Shaman написав:......... а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний
Вплив был. Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря.
є й такі моделі диктатур - але ви гадаєте це надто ефективним? й гадаєте при такій системі люди визнають свої помилки чи ховають їх до останнього?
Визнають. Но списывают на подчинённых. Напомню пример - "Головокружение от успехов". Было достаточно и других.
й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини.
Вы уверены?
так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...
Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны.
Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.
це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно.
Простите, вы бредите? О какой капитуляции вы говорите? А припущення достаточно вероятное. Посмотрим, чего они сумеют добиться в результате летней кампании.
в 2022 році США нічого не вимагали офіційно, наскільки пам'ятаю. а ця пропозиція Трампа - це для путіна була пропозиція стати чи то царицею, чи то дворянкою. путін що? правильно, захотів стати володаркою морською (дивись вище про манію величчі диктаторів) - подивимось, чим це закінчиться. можемо ще раз казку перечитати.
Не вимагали. Но и не делали никаких предложений Путину. И везде голосовали за "соблюдение международного права", "признанных границ" и т.д. И риторика была соответствующая.
й ще раз - рішення почати війну прийняв путін й невеличке коло наближених. велика купа людей при владі була в шоці від цього - але їх не питали - теж класична ознака автократії.
Ну и что?
успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ
Уже в зубах навязло - Сингапур. Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".
чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаю й історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом?
Сінгапур "виключення". Ли Куан Ю "знайшов в собі сили відійти від влади" - через 30 лет. И то не особо отошёл. Китай - "Ден відійшов від влади". Відійшов. Уже, по-моему, писал - до 1941 Сталин официально не занимал вообще никаких государственных постов.
ви багато знаєте диктатур, де перейшли до виборів за життя диктатора - ми їх неодноразово називали, бо їх дуже небагато - Чілі, Сінгапур, та ж Корея. все здається. а у нас пів СНД керівники планують правити до смерті...
Что это меняет? Короли и цари тоже правили до смерти. Или до свержения. Так продолжалось много столетий.
Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.
Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.
Богатыми они стали разве что по сравнению с нами. Развились... Так и Африка "развивается". И мы... Стали они богатыми? Вроде, не особо.
взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи.
Вы опять "сравнение систем". Только раньше это были примеры "социализм-капитализм". Теперь те же примеры - "диктатура-демократия". ГДР -тоже диктатура? И что вы сравниваете? И ФРГ, и ГДР развивались не сами по себе, а с прямой поддержкой. Только ФРГ с поддержкой США, а ГДР с поддержкой Союза. У США и СССР ресурсы после войны явно разные, соответственно, и поддержка сильно разная. А причём тут Финляндия? Она хорошо устроилась, обслуживая и СССР, и Запад. У нас на это ума не хватило.
ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.
КНДР делает то же, что делал Союз. При меньших возможностях. ЯО, ракеты и пр. игрушки. Соответственно, и результаты.
Вы очень много написали, но на мой вопрос прямого ответа нет. Повторю - назовите, пожалуйста, государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. С вашими подходами Ю. Корею я тоже могу назвать исключением (как вы Сингапур ).
Вы всё время выхватываете какую-то одну характеристику - социализм, диктатура, ... и пытаетесь делать выводы, натягивая порой сову на глобус. Ну нельзя так прямолинейно. Государство - сложная система и нужен системный подход. Удивительно, что я должен вам напоминать об этом. Давайте заканчивать, а то становится похоже на диалог будивельник - детройт. Правда, повежливее, без оскорблений.
P.s. Пока мы тут, простите, хернёй страдаем, обсуждая мовне питання, национальности, диктатуру, наблюдаю в окно очередной приличный пожар. Как обычно:
Ігор Терехов Ще один з наслідків атаки з повітря на Харків - пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.
ЛАД написав:P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.
"В російськомовних школах все викладання - російською" - верно. Естественно, кроме уроков укр. языка и литературы. То, что их было меньше, чем уроков английского, вы что-то путаете. Разве что в спецшколах с углублённым изучением английского. Но сколько их было в то время? Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
оце явне перебільшення. максимум більш-менш розуміли українську. я якраз вчився в російськомовних й школа, й універ. вільне спілкування - це я зміг лише після війни, коли доклав зусиль. й це ще я читав багато, в тому числі українською під час школи. а так навіть потім були моменти, коли я помічав, що навіть читати українською щось в інеті мені важче - й я свідомо читав саме українською, й роками за можливості купував саме українські переклади - й до 2014 року це ще була проблема - переважали російські переклади.
тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку
а ви дійсно не розумієте, що оце мовне питання, національна ідентичність, диктатура та пожежа за вікном - вони безпосередньо пов'язані?
що в чиїсь хворобливій уяві питання, що українців не існує, помножене на те, що на Раші населення віддало право керувати державою купці підстаркуватих дідусів, які пограбували ту країну, - як наслідок маємо майже щоденний терор цивільного населення України - бо вони вирішили, що так можуть й нічого за це їм не буде?..
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталися займання на даху житлового будинку та на даху нежитлової будівлі. Виникла пожежа в супермаркеті, відомо про одного загиблого та одного постраждалого.
У Дніпровському районі загорілися кіоски, сталися пожежі у нежитловій будівлі, на даху житлового будинку та на території дитсадка. У Шевченківському районі виникли пожежа на другому та третьому поверхах житлового будинку та задимлення на відкритій території. Постраждала людина і ще одну вдалося врятувати, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Також пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська".
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через атаку рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".
В Оболонському районі пожежа в незаселеному котеджному комплексі, постраждалих немає. У Соломʼянському районі впали уламки, що також спричинило загоряння на території складських приміщень, постраждалих немає.
...
В Івано-Франківську в одному з сіл громади вибиті вікна, повідомив мер міста Руслан Марцінків. Є постраждалі, попередньо, у них легкі травми. У регіоні працювала протиповітряна оборона.
"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів... Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – зазначив він.
У Харкові, за даними міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано 12 ударів дронами. Один із них стався біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі, виникла пожежа неподалік будівлі.
Також на одній з постраждалих локацій вибиті вікна в житловому комплексі, пошкоджено дорогу, трамвайні рейки та електродроти. Окрім цього, через атаку виникла пожежа на цивільному підприємстві. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Shaman написав:а чого ви попереднє запитання не залишили в цитаті? людина спитала, чого в срср приховували, що єврей, й як це заважало? я відповів, що явище антисемітизму доволі поширене й має довгу історію.
В истории это объяснялось религией и тем, что "евреи Христа распяли". Союз был атеистическим государством, так что такое объяснение не прокатывает.
якщо вважаєте, що знаєте, чому в срср євреям чинили перепони - то розкажіть нам особливо зважаючи на ПІБ багатьох революціонерів...
гадаю у всі часи були ще й інші, більш прості причини - освічених та успішних, та ще й чужих, - таких ніколи не любили. а якщо ще можна пограбувати.
не читав Майн кампф, але здається там теж не релігійна складова - якраз більше про євреїв та комунізм
Shaman написав:........ а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять?
Для врага это почти естественно и повлиять на это мы не можем. А вот то, что описывает jump происходит внутри страны и делается нашими гражданами. А ехать на оккупированные территории во время войны... это за пределами моего понимания. Вы себе представляете такое во время 2МВ?
а ось через це я переходжу на особистості. якщо для ворога це "майже природно", то не треба розповідали про дії нацистів під час 2СВ. а якщо насправді дії нацистів визнані злочинами проти людства, то не треба виправдовувати злочини сучасних руських нацистів. військові злочини є на будь-якій війні. але чомусь в США у випадку викриття винні несуть відповідальність, а на Раші це системна політика, яку заохочує керівництво - знущання з українців.
вже ООН визнала, що майже всі українці зазнають знущань та тортур у полоні. а оце питання ви взагалі не ХОЧЕТЕ бачите, бо пояснення лише одне - це реальні риси НАЦИЗМУ у сучасної російської влади. але нацистами вони називають нас, українців - це вершина пропаганди. цікаво почули б було відповідь на це, але це незручне питання.
всередині країні ми бачимо випадки спротиву представникам влади, й не завжди вони професійно реагують на це - не вистачає на всіх шокерів але у будь-якому разі спротив чинять ті, хто не виконує вимоги держави з військового обліку та мобілізації. ви ж самі тут неодноразово писали, що всі тутешні противники мобілізації за БУДЬ-ЯКИХ умов в тцк не підуть.
а про окуповану територію ви так пишете, бо у вас немає в окупації ні майна, ні родичів. тому я не підтримую це, сам не був ані в Раші, ані в Криму після 2014 року, але розумію тих, хто через майно їде в окупацію, й не критикую. за винятком тих, хто свідомо їде працювати на Рашу - це зрадники, з відповідними наслідками. але в таких проблем з в'їздом немає. проблеми з в'їздом в тих, кого Раша вирішила цинічно пограбувати - це ж скільки майна окремі представники Раші зможуть вкрасти, визнавши його нічийним.