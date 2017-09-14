Додано: Пон 21 лип, 2025 02:45

Shaman написав: .........

а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний .........а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний

є й такі моделі диктатур - але ви гадаєте це надто ефективним? й гадаєте при такій системі люди визнають свої помилки чи ховають їх до останнього?

й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини. Вы уверены? Вы уверены? так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі... так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...

Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.

це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно. це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно.

в 2022 році США нічого не вимагали офіційно, наскільки пам'ятаю. а ця пропозиція Трампа - це для путіна була пропозиція стати чи то царицею, чи то дворянкою. путін що? правильно, захотів стати володаркою морською (дивись вище про манію величчі диктаторів) - подивимось, чим це закінчиться. можемо ще раз казку перечитати.

й ще раз - рішення почати війну прийняв путін й невеличке коло наближених. велика купа людей при владі була в шоці від цього - але їх не питали - теж класична ознака автократії.

успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ Уже в зубах навязло - Сингапур.

Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией". Уже в зубах навязло - Сингапур.Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".

чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаю й історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом? чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаюй історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом?

ви багато знаєте диктатур, де перейшли до виборів за життя диктатора - ми їх неодноразово називали, бо їх дуже небагато - Чілі, Сінгапур, та ж Корея. все здається. а у нас пів СНД керівники планують правити до смерті...

Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи.

Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.

Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років. Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.

взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи.

ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.

Ігор Терехов

Ще один з наслідків атаки з повітря на Харків - пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.

Вплив был.Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря.Визнають.Но списывают на подчинённых. Напомню пример - "Головокружение от успехов". Было достаточно и других.Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны.Простите, вы бредите?О какой капитуляции вы говорите?А припущення достаточно вероятное. Посмотрим, чего они сумеют добиться в результате летней кампании.Не вимагали.Но и не делали никаких предложений Путину. И везде голосовали за "соблюдение международного права", "признанных границ" и т.д. И риторика была соответствующая.Ну и что?Сінгапур "виключення". Ли Куан Ю "знайшов в собі сили відійти від влади" - через 30 лет. И то не особо отошёл.Китай - "Ден відійшов від влади". Відійшов. Уже, по-моему, писал - до 1941 Сталин официально не занимал вообще никаких государственных постов.Что это меняет? Короли и цари тоже правили до смерти. Или до свержения. Так продолжалось много столетий.Богатыми они стали разве что по сравнению с нами.Развились... Так и Африка "развивается". И мы...Стали они богатыми? Вроде, не особо.Вы опять "сравнение систем".Только раньше это были примеры "социализм-капитализм". Теперь те же примеры - "диктатура-демократия".ГДР -тоже диктатура? И что вы сравниваете? И ФРГ, и ГДР развивались не сами по себе, а с прямой поддержкой. Только ФРГ с поддержкой США, а ГДР с поддержкой Союза. У США и СССР ресурсы после войны явно разные, соответственно, и поддержка сильно разная.А причём тут Финляндия? Она хорошо устроилась, обслуживая и СССР, и Запад. У нас на это ума не хватило.КНДР делает то же, что делал Союз. При меньших возможностях. ЯО, ракеты и пр. игрушки. Соответственно, и результаты.Вы очень много написали, но на мой вопрос прямого ответа нет.Повторю -С вашими подходами Ю. Корею я тоже могу назвать исключением (как вы Сингапур).Вы всё время выхватываете какую-то одну характеристику - социализм, диктатура, ... и пытаетесь делать выводы, натягивая порой сову на глобус. Ну нельзя так прямолинейно. Государство - сложная система и нужен системный подход. Удивительно, что я должен вам напоминать об этом.Давайте заканчивать, а то становится похоже на диалог будивельник - детройт. Правда, повежливее, без оскорблений.P.s. Пока мы тут, простите, хернёй страдаем, обсуждая мовне питання, национальности, диктатуру, наблюдаю в окно очередной приличный пожар.Как обычно: