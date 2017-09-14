Додано: Пон 21 лип, 2025 07:48

ЛАД написав: Shaman написав: ........

а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять? ........а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять?

Для врага это почти естественно и повлиять на это мы не можем.

А вот то, что описывает jump происходит внутри страны и делается нашими гражданами.

А ехать на оккупированные территории во время войны... это за пределами моего понимания. Вы себе представляете такое во время 2МВ? Для врага этои повлиять на это мы не можем.А вот то, что описываетпроисходит внутри страны и делается нашими гражданами.А ехать на оккупированные территории во время войны... это за пределами моего понимания. Вы себе представляете такое во время 2МВ?

а ось через це я переходжу на особистості. якщо для ворога це "майже природно", то не треба розповідали про дії нацистів під час 2СВ. а якщо насправді дії нацистів визнані злочинами проти людства, то не треба виправдовувати злочини сучасних руських нацистів. військові злочини є на будь-якій війні. але чомусь в США у випадку викриття винні несуть відповідальність, а на Раші це системна політика, яку заохочує керівництво - знущання з українців.вже ООН визнала, що майже всі українці зазнають знущань та тортур у полоні. а оце питання ви взагалі не ХОЧЕТЕ бачите, бо пояснення лише одне - це реальні риси НАЦИЗМУ у сучасної російської влади. але нацистами вони називають нас, українців - це вершина пропаганди. цікаво почули б було відповідь на це, але це незручне питання.всередині країні ми бачимо випадки спротиву представникам влади, й не завжди вони професійно реагують на це - не вистачає на всіх шокерівале у будь-якому разі спротив чинять ті, хто не виконує вимоги держави з військового обліку та мобілізації. ви ж самі тут неодноразово писали, що всі тутешні противники мобілізації за БУДЬ-ЯКИХ умов в тцк не підуть.а про окуповану територію ви так пишете, бо у вас немає в окупації ні майна, ні родичів. тому я не підтримую це, сам не був ані в Раші, ані в Криму після 2014 року, але розумію тих, хто через майно їде в окупацію, й не критикую. за винятком тих, хто свідомо їде працювати на Рашу - це зрадники, з відповідними наслідками. але в таких проблем з в'їздом немає. проблеми з в'їздом в тих, кого Раша вирішила цинічно пограбувати - це ж скільки майна окремі представники Раші зможуть вкрасти, визнавши його нічийним.