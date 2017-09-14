ЛАД написав: Не знаю. Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
70-е, табели и аттестат держал в руках.
ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967. Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато.
Shaman написав:......... а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний
Вплив был. Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря.
є й такі моделі диктатур - але ви гадаєте це надто ефективним? й гадаєте при такій системі люди визнають свої помилки чи ховають їх до останнього?
Визнають. Но списывают на подчинённых. Напомню пример - "Головокружение от успехов". Было достаточно и других.
й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини.
Вы уверены?
так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...
Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны.
Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.
це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно.
Простите, вы бредите? О какой капитуляции вы говорите? А припущення достаточно вероятное. Посмотрим, чего они сумеют добиться в результате летней кампании.
в 2022 році США нічого не вимагали офіційно, наскільки пам'ятаю. а ця пропозиція Трампа - це для путіна була пропозиція стати чи то царицею, чи то дворянкою. путін що? правильно, захотів стати володаркою морською (дивись вище про манію величчі диктаторів) - подивимось, чим це закінчиться. можемо ще раз казку перечитати.
Не вимагали. Но и не делали никаких предложений Путину. И везде голосовали за "соблюдение международного права", "признанных границ" и т.д. И риторика была соответствующая.
й ще раз - рішення почати війну прийняв путін й невеличке коло наближених. велика купа людей при владі була в шоці від цього - але їх не питали - теж класична ознака автократії.
Ну и что?
успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ
Уже в зубах навязло - Сингапур. Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".
чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаю й історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом?
Сінгапур "виключення". Ли Куан Ю "знайшов в собі сили відійти від влади" - через 30 лет. И то не особо отошёл. Китай - "Ден відійшов від влади". Відійшов. Уже, по-моему, писал - до 1941 Сталин официально не занимал вообще никаких государственных постов.
ви багато знаєте диктатур, де перейшли до виборів за життя диктатора - ми їх неодноразово називали, бо їх дуже небагато - Чілі, Сінгапур, та ж Корея. все здається. а у нас пів СНД керівники планують правити до смерті...
Что это меняет? Короли и цари тоже правили до смерти. Или до свержения. Так продолжалось много столетий.
Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.
Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.
Богатыми они стали разве что по сравнению с нами. Развились... Так и Африка "развивается". И мы... Стали они богатыми? Вроде, не особо.
взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи.
Вы опять "сравнение систем". Только раньше это были примеры "социализм-капитализм". Теперь те же примеры - "диктатура-демократия". ГДР -тоже диктатура? И что вы сравниваете? И ФРГ, и ГДР развивались не сами по себе, а с прямой поддержкой. Только ФРГ с поддержкой США, а ГДР с поддержкой Союза. У США и СССР ресурсы после войны явно разные, соответственно, и поддержка сильно разная. А причём тут Финляндия? Она хорошо устроилась, обслуживая и СССР, и Запад. У нас на это ума не хватило.
ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.
КНДР делает то же, что делал Союз. При меньших возможностях. ЯО, ракеты и пр. игрушки. Соответственно, и результаты.
Вы очень много написали, но на мой вопрос прямого ответа нет. Повторю - назовите, пожалуйста, государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. С вашими подходами Ю. Корею я тоже могу назвать исключением (как вы Сингапур ).
Вы всё время выхватываете какую-то одну характеристику - социализм, диктатура, ... и пытаетесь делать выводы, натягивая порой сову на глобус. Ну нельзя так прямолинейно. Государство - сложная система и нужен системный подход. Удивительно, что я должен вам напоминать об этом. Давайте заканчивать, а то становится похоже на диалог будивельник - детройт. Правда, повежливее, без оскорблений.
P.s. Пока мы тут, простите, хернёй страдаем, обсуждая мовне питання, национальности, диктатуру, наблюдаю в окно очередной приличный пожар. Как обычно:
Ігор Терехов Ще один з наслідків атаки з повітря на Харків - пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.
ЛАД написав:P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.
"В російськомовних школах все викладання - російською" - верно. Естественно, кроме уроков укр. языка и литературы. То, что их было меньше, чем уроков английского, вы что-то путаете. Разве что в спецшколах с углублённым изучением английского. Но сколько их было в то время? Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
оце явне перебільшення. максимум більш-менш розуміли українську. я якраз вчився в російськомовних й школа, й універ. вільне спілкування - це я зміг лише після війни, коли доклав зусиль. й це ще я читав багато, в тому числі українською під час школи. а так навіть потім були моменти, коли я помічав, що навіть читати українською щось в інеті мені важче - й я свідомо читав саме українською, й роками за можливості купував саме українські переклади - й до 2014 року це ще була проблема - переважали російські переклади.
тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку
а ви дійсно не розумієте, що оце мовне питання, національна ідентичність, диктатура та пожежа за вікном - вони безпосередньо пов'язані?
що в чиїсь хворобливій уяві питання, що українців не існує, помножене на те, що на Раші населення віддало право керувати державою купці підстаркуватих дідусів, які пограбували ту країну, - як наслідок маємо майже щоденний терор цивільного населення України - бо вони вирішили, що так можуть й нічого за це їм не буде?..
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталися займання на даху житлового будинку та на даху нежитлової будівлі. Виникла пожежа в супермаркеті, відомо про одного загиблого та одного постраждалого.
У Дніпровському районі загорілися кіоски, сталися пожежі у нежитловій будівлі, на даху житлового будинку та на території дитсадка. У Шевченківському районі виникли пожежа на другому та третьому поверхах житлового будинку та задимлення на відкритій території. Постраждала людина і ще одну вдалося врятувати, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Також пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська".
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через атаку рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".
В Оболонському районі пожежа в незаселеному котеджному комплексі, постраждалих немає. У Соломʼянському районі впали уламки, що також спричинило загоряння на території складських приміщень, постраждалих немає.
...
В Івано-Франківську в одному з сіл громади вибиті вікна, повідомив мер міста Руслан Марцінків. Є постраждалі, попередньо, у них легкі травми. У регіоні працювала протиповітряна оборона.
"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів... Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – зазначив він.
У Харкові, за даними міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано 12 ударів дронами. Один із них стався біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі, виникла пожежа неподалік будівлі.
Також на одній з постраждалих локацій вибиті вікна в житловому комплексі, пошкоджено дорогу, трамвайні рейки та електродроти. Окрім цього, через атаку виникла пожежа на цивільному підприємстві. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Shaman написав:а чого ви попереднє запитання не залишили в цитаті? людина спитала, чого в срср приховували, що єврей, й як це заважало? я відповів, що явище антисемітизму доволі поширене й має довгу історію.
В истории это объяснялось религией и тем, что "евреи Христа распяли". Союз был атеистическим государством, так что такое объяснение не прокатывает.
якщо вважаєте, що знаєте, чому в срср євреям чинили перепони - то розкажіть нам особливо зважаючи на ПІБ багатьох революціонерів...
гадаю у всі часи були ще й інші, більш прості причини - освічених та успішних, та ще й чужих, - таких ніколи не любили. а якщо ще можна пограбувати.
не читав Майн кампф, але здається там теж не релігійна складова - якраз більше про євреїв та комунізм
Shaman написав:........ а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять?
Для врага это почти естественно и повлиять на это мы не можем. А вот то, что описывает jump происходит внутри страны и делается нашими гражданами. А ехать на оккупированные территории во время войны... это за пределами моего понимания. Вы себе представляете такое во время 2МВ?
а ось через це я переходжу на особистості. якщо для ворога це "майже природно", то не треба розповідали про дії нацистів під час 2СВ. а якщо насправді дії нацистів визнані злочинами проти людства, то не треба виправдовувати злочини сучасних руських нацистів. військові злочини є на будь-якій війні. але чомусь в США у випадку викриття винні несуть відповідальність, а на Раші це системна політика, яку заохочує керівництво - знущання з українців.
вже ООН визнала, що майже всі українці зазнають знущань та тортур у полоні. а оце питання ви взагалі не ХОЧЕТЕ бачите, бо пояснення лише одне - це реальні риси НАЦИЗМУ у сучасної російської влади. але нацистами вони називають нас, українців - це вершина пропаганди. цікаво почули б було відповідь на це, але це незручне питання.
всередині країні ми бачимо випадки спротиву представникам влади, й не завжди вони професійно реагують на це - не вистачає на всіх шокерів але у будь-якому разі спротив чинять ті, хто не виконує вимоги держави з військового обліку та мобілізації. ви ж самі тут неодноразово писали, що всі тутешні противники мобілізації за БУДЬ-ЯКИХ умов в тцк не підуть.
а про окуповану територію ви так пишете, бо у вас немає в окупації ні майна, ні родичів. тому я не підтримую це, сам не був ані в Раші, ані в Криму після 2014 року, але розумію тих, хто через майно їде в окупацію, й не критикую. за винятком тих, хто свідомо їде працювати на Рашу - це зрадники, з відповідними наслідками. але в таких проблем з в'їздом немає. проблеми з в'їздом в тих, кого Раша вирішила цинічно пограбувати - це ж скільки майна окремі представники Раші зможуть вкрасти, визнавши його нічийним.
Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
Не знаю, как во Львове, но в Харькове так было точно. Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык. В Союзе книги были дешёвыми по мировым меркам. Учебники тем более. Тираж на укр. языке был бы очень небольшой. Соответственно или должна быть очень высокая цена, или очень большая дотация. + стоимость перевода. Кстати, интересно, как этот вопрос решается сегодня? К тому же распределение было по всему Союзу. Человеку, учившемуся на украинском, было бы тяжело работать в Новосибирске или Москве. Так что, думаю, даже если бы была возможность, практически все выбрали бы обучение на русском. Во всяком случае, по очень многим специальностям. Хотя, конечно, по некоторым было бы вполне возможно и обучение на украинском. Кстати, не знаю не было ли такого на агроспециальностях. Вполне допустима аналогия с тем, как в Индии в вузах господствует английский. И не потому, что он мировой (это уже дополнительный плюс), а потому, что это был язык метрополии.
ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було. мешканцям Квебеку освіта французькою не заважає працювати в іншій Канаді та в США (за потреби).
й Індія брехливий приклад. а ну назвіть державну мову індії? не можете, бо їх там основних десятки, а взагалі сотні? тому так, англійська, яка дозволяє спілкуватися між собою. як й російська в срср. а в Україні не потрібна додаткова мова - для спілкування у межах держави достатньо української. й освіта англійською для перспектив. де зараз потрібна російська мова для кар'єрних перспектив? в якій країні? це до питання вивчення російської...
ЛАД написав:Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны