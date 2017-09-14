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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14483144841448514486>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 11:31

  andrijk777 написав:спеціально виділив слово можемо, я не стверджую що точно будемо.

там написано "під правлінням ..."
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 11:31

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Між-іншим це питання і до наших турбопатріотів - як вони планують перемогти РФ, не наступаючи. :D

А як їх викурили з-під Києва та з Херсону? Там шо був грандіозний наступ? Як їх викурили зараз з Кінбурна та з 4-х сіл на Сумщині?
Різна (особливо далекобійна) зброя може творити дива :wink: Аби її було достатньо.

Так, це був грандіозний наступ. Але наступи не трапляються "просто так". Потрібні передумови! Тоді вони були - тоді РФ була слабка.
Зараз(і в найближчі пару років) - я їх(передумов) небачу. Зараз гра йде "в одну калітку".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 11:40

  flyman написав:
  andrijk777 написав:спеціально виділив слово можемо, я не стверджую що точно будемо.

там написано "під правлінням ..."

А є інші варіанти?
Я в закінчення війни(любим способом) вірю більше(тобто це станеться раніше) ніж в зміну президента України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:12

  Letusrock написав:смішно навіть читати такі недолугі пояснення.
Порівнювати міць репресивного апарата тепер і за часи яника то просто цирк. Зараз у нас викрадання цивільних як державна політика, конституція на паузі, парламент це просто фікція, опозиції не існує в принципі, персональні санкції проти своїх громадян без суда, "рекрутери" як тітушки на службі держ.машини, поліцаї покривають порушення закону проти цівільних (або навіть виступають в ролі співучасників), побори бізнесу на користь тцк, попереду перспектива як мінімум 15 річного правління Зе.
"жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом" - стосовно цього, по перше - є хоч ОДИН приклад бусифікації у рф, у відповідь на наших сотню в день? По друге, у жителів ОРЛДЛО було достатньо часу щоб визначитись і поїхати куди забажаєш. Тобі не приходить в голову що з ОРЛДЛО воюють ті хто плюс/мінус не проти воювати + ідейні + за гроші?
І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву. і прикинь в Мелітополі та Бердянську, патріоти хто хотів сто разів виїхав, а ждуни що залишились - не Польшу штурмують а їздять собі по туреччинам та європам у відпустки. Короче кажучи в черговий раз ти тут "телемарафонщину" розводиш

Ждун, розкажи донецьким що їх не мобілізовують :D

по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А шо мовчите про виродка-ухилянта Шабуніна і роботу СБУ по його корешам з НАБУ? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:14

  Успіх написав:

То де ти ховаєшся, що так ссишся ТЦК?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:19

Я так і знав!©))

  pesikot написав:Чудова людина ..
Добре, що ти мені відкрив очі, хто такий той Тарас))
А ще, он Притула каже, що ті всі відео - фейки, які знімають на території раші!))

Тепер можна спати спокійно))
Це просто одні фейки нам закидає ворог!))

Дивно просто, що в тих фейках знайомі вулиці)) - навіть, вулиці рідного міста, де волочуть по асфальту мужика і запихають в бус.
І ще чогось там маленький песик скавучить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:22

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
добре вже було)
Ну велике діло мадяри наклали санкції за вбивство їх громадянина,не можно заїхати 3 полковникам в угорщину. Обридаєшся.

І я так кажу))
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:26

  Успіх написав:А ще, он Притула каже, що ті всі відео - фейки, які знімають на території раші!))

Тепер можна спати спокійно))
Це просто одні фейки нам закидає ворог!))

Дивно просто, що в тих фейках знайомі вулиці)) - навіть, вулиці рідного міста, де волочуть по асфальту мужика і запихають в бус.
І ще чогось там маленький песик скавучить :mrgreen:

Знову брешеш, Притула не казав, що всі.
Навіть тут твої друзі ждуни фейки постять про ТЦК.
Через те, що підари типу цього картавого Тарасика безкарно проводять пропаганду проти ТЦК Україна і програє цю війну.
То де ховаєшся сцикун?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:27

Хто ти, воїн?©

  unicdima написав:ховаєшся
Ніде не ховаюсь.
Чого мені ховатись?

Он вже 4-й раз декілька днів тому спілкувався з тцкашниками.
Показав доки(як і завжди показую) - і все. Бажають "гарного дня!" і їдуть далі...

А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий ;)
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  #<1 ... 14483144841448514486>
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