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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:31
andrijk777 написав:
спеціально виділив слово можемо
, я не стверджую що точно будемо.
там написано "під правлінням ..."
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:31
fler написав:
А як їх викурили з-під Києва та з Херсону? Там шо був грандіозний наступ? Як їх викурили зараз з Кінбурна та з 4-х сіл на Сумщині?
Різна (особливо далекобійна) зброя може творити дива
Аби її було достатньо.
Так, це був грандіозний наступ. Але наступи не трапляються "просто так". Потрібні передумови! Тоді вони були - тоді РФ була слабка.
Зараз(і в найближчі пару років) - я їх(передумов) небачу. Зараз гра йде "в одну калітку".
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:40
flyman написав: andrijk777 написав:
спеціально виділив слово можемо
, я не стверджую що точно будемо.
там написано "під правлінням ..."
А є інші варіанти?
Я в закінчення війни(любим способом) вірю більше(тобто це станеться раніше) ніж в зміну президента України.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:12
Letusrock написав:
смішно навіть читати такі недолугі пояснення.
Порівнювати міць репресивного апарата тепер і за часи яника то просто цирк. Зараз у нас викрадання цивільних як державна політика, конституція на паузі, парламент це просто фікція, опозиції не існує в принципі, персональні санкції проти своїх громадян без суда, "рекрутери" як тітушки на службі держ.машини, поліцаї покривають порушення закону проти цівільних (або навіть виступають в ролі співучасників), побори бізнесу на користь тцк, попереду перспектива як мінімум 15 річного правління Зе.
"жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом" - стосовно цього, по перше - є хоч ОДИН приклад бусифікації у рф, у відповідь на наших сотню в день? По друге, у жителів ОРЛДЛО було достатньо часу щоб визначитись і поїхати куди забажаєш. Тобі не приходить в голову що з ОРЛДЛО воюють ті хто плюс/мінус не проти воювати + ідейні + за гроші?
І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву. і прикинь в Мелітополі та Бердянську, патріоти хто хотів сто разів виїхав, а ждуни що залишились - не Польшу штурмують а їздять собі по туреччинам та європам у відпустки. Короче кажучи в черговий раз ти тут "телемарафонщину" розводиш
Ждун, розкажи донецьким що їх не мобілізовують
по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:19
pesikot написав:
Чудова людина ..
Добре, що ти мені відкрив очі, хто такий той Тарас))
А ще, он Притула каже, що ті всі відео - фейки, які знімають на території раші!))
Тепер можна спати спокійно))
Це просто одні фейки нам закидає ворог!))
Дивно просто, що в тих фейках знайомі вулиці)) - навіть, вулиці рідного міста, де волочуть по асфальту мужика і запихають в бус.
І ще чогось там маленький песик скавучить
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:22
Banderlog написав:
добре вже було)
Успіх написав:
Ну велике діло мадяри наклали санкції за вбивство їх громадянина,не можно заїхати 3 полковникам в угорщину. Обридаєшся.
І я так кажу))
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:26
Успіх написав:
А ще, он Притула каже, що ті всі відео - фейки, які знімають на території раші!))
Тепер можна спати спокійно))
Це просто одні фейки нам закидає ворог!))
Дивно просто, що в тих фейках знайомі вулиці)) - навіть, вулиці рідного міста, де волочуть по асфальту мужика і запихають в бус.
І ще чогось там маленький песик скавучить
Знову брешеш, Притула не казав, що всі.
Навіть тут твої друзі ждуни фейки постять про ТЦК.
Через те, що підари типу цього картавого Тарасика безкарно проводять пропаганду проти ТЦК Україна і програє цю війну.
То де ховаєшся сцикун?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:27
unicdima написав:
ховаєшся
Ніде не ховаюсь.
Чого мені ховатись?
Он вже 4-й раз декілька днів тому спілкувався з тцкашниками.
Показав доки(як і завжди показую) - і все. Бажають "гарного дня!" і їдуть далі...
А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий
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