RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14483144841448514486
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:30

  unicdima написав:сцикун?
Від сцикуна чую! :lol:


Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ! :lol:

100% фейк! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8379
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:33

  Успіх написав:
  unicdima написав:ховаєшся
Ніде не ховаюсь.
Чого мені ховатись?

Он вже 4-й раз декілька днів тому спілкувався з тцкашниками.
Показав доки(як і завжди показую) - і все. Бажають "гарного дня!" і їдуть далі...

А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий ;)

Не бреши, той у кого все добре не цікавиться відосиками-висерами адвокатів які займаються ухилянтами, сзчешниками.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.

я не дочекаюсь виїзду з квітучої демократії в загниваючий капіталізм верхньої та середньої частини дунайського басейну, а братішек залишу тобі
Letusrock
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Втік сцикун )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:54

  Успіх написав:..

А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий ;)
ну по всьому виходить що якийсь пвошник, що вночі на джипі їздить охотиться за шахедами а в день сидить в кафешці.
Думаю, десь в тернополі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:01

  pesikot написав:Навіть з КАСКО навряд чи компенсують. Як правило, це підпадає під форс-мажор



У деяких страхових покриття "по війні" на якийсь відсоток від вартості ато, а є ті хто повністю покривають.
Просто відсоток вище та відповідно платіж.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 14483144841448514486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 948984
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9188)
21.07.2025 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.