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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:30
unicdima написав:
сцикун?
Від сцикуна чую!
Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ!
100% фейк!
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:33
Успіх написав: unicdima написав:
ховаєшся
Ніде не ховаюсь.
Чого мені ховатись?
Он вже 4-й раз декілька днів тому спілкувався з тцкашниками.
Показав доки(як і завжди показую) - і все. Бажають "гарного дня!" і їдуть далі...
А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий
Не бреши, той у кого все добре не цікавиться відосиками-висерами адвокатів які займаються ухилянтами, сзчешниками.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:45
unicdima написав:
по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.
я не дочекаюсь виїзду з квітучої демократії в загниваючий капіталізм верхньої та середньої частини дунайського басейну, а братішек залишу тобі
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:53
Втік сцикун )))
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:54
Успіх написав:
..
А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий
ну по всьому виходить що якийсь пвошник, що вночі на джипі їздить охотиться за шахедами а в день сидить в кафешці.
Думаю, десь в тернополі.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 13:01
pesikot написав:
Навіть з КАСКО навряд чи компенсують. Як правило, це підпадає під форс-мажор
У деяких страхових покриття "по війні" на якийсь відсоток від вартості ато, а є ті хто повністю покривають.
Просто відсоток вище та відповідно платіж.
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