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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:21
2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:24
Letusrock написав: unicdima написав:
по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.
я не дочекаюсь виїзду з квітучої демократії в загниваючий капіталізм верхньої та середньої частини дунайського басейну, а братішек залишу тобі
до 4 хв. куди, а після 4 хв. до 9 хв. чому
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 21 лип, 2025 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26
Shaman написав:
..........
якщо вважаєте, що знаєте, чому в срср євреям чинили перепони - то розкажіть нам
особливо зважаючи на ПІБ багатьох революціонерів...
........
Не я поднимал этот вопрос, не мне и отвечать.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26
«Малорос» Сибаріт (жодного слова на державній) в ЗСУ, «українець» в підвалі переховується.
, флудить на форумі, мріє про Ночкіна. Сам Автор відео, пан Ночкін , патріот філіппінський. Відбірний. Зацькований малоросами.
Все так, головне не переплутати , де зацьковані патріоти з потіряним ділом, де малороси.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:29
pesikot написав: Letusrock написав:
І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.
Зачекай, все ще буде )
то ти визнаєш, що поки такого в білорусії нема?
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