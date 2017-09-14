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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14484144851448614487>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:48

  Shaman написав:.............
а ви дійсно не розумієте, що оце мовне питання, національна ідентичність, диктатура та пожежа за вікном - вони безпосередньо пов'язані?

що в чиїсь хворобливій уяві питання, що українців не існує, помножене на те, що на Раші населення віддало право керувати державою купці підстаркуватих дідусів, які пограбували ту країну, - як наслідок маємо майже щоденний терор цивільного населення України - бо вони вирішили, що так можуть й нічого за це їм не буде?..
.......
Ну, конечно!
И аншлюс, и захват Судетов исключительно ради "объединения немецкого народа" и заботы о "правах немцев".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:12

  Letusrock написав:Порівнювати міць репресивного апарата тепер і за часи яника то просто цирк. Зараз у нас викрадання цивільних як державна політика, конституція на паузі, парламент це просто фікція, опозиції не існує в принципі

Саме ти часи Яника описав )

  Letusrock написав:поліцаї покривають порушення закону проти цівільних (або навіть виступають в ролі співучасників)

Наведи приклади ...

Бо чомусь, навіть в твоїх цитатах "по матеріалам судового засідання"

  Letusrock написав:, побори бізнесу на користь тцк, попереду перспектива як мінімум 15 річного правління Зе.

Фантастика на третій полиці ...

  Letusrock написав:"жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом" - стосовно цього, по перше - є хоч ОДИН приклад бусифікації у рф, у відповідь на наших сотню в день? По друге, у жителів ОРЛДЛО було достатньо часу щоб визначитись і поїхати куди забажаєш. Тобі не приходить в голову що з ОРЛДЛО воюють ті хто плюс/мінус не проти воювати + ідейні + за гроші?

Як тебе понесло ... а тобі відомо, що між ОРДЛО та Росією досі кордон, досі пропускні пункти ...

  Letusrock написав:І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.

Зачекай, все ще буде )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:24

  Letusrock написав:
  unicdima написав:по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.

я не дочекаюсь виїзду з квітучої демократії в загниваючий капіталізм верхньої та середньої частини дунайського басейну, а братішек залишу тобі

до 4 хв. куди, а після 4 хв. до 9 хв. чому
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 лип, 2025 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26

  Shaman написав:..........
якщо вважаєте, що знаєте, чому в срср євреям чинили перепони - то розкажіть нам :D особливо зважаючи на ПІБ багатьох революціонерів...
........
Не я поднимал этот вопрос, не мне и отвечать.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Малорос» Сибаріт (жодного слова на державній) в ЗСУ, «українець» в підвалі переховується.
, флудить на форумі, мріє про Ночкіна. Сам Автор відео, пан Ночкін , патріот філіппінський. Відбірний. Зацькований малоросами.
Все так, головне не переплутати , де зацьковані патріоти з потіряним ділом, де малороси.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:29

  pesikot написав:

  Letusrock написав:І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.

Зачекай, все ще буде )
то ти визнаєш, що поки такого в білорусії нема?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:45

  Shaman написав:...........
а ось через це я переходжу на особистості. якщо для ворога це "майже природно", то не треба розповідали про дії нацистів під час 2СВ. а якщо насправді дії нацистів визнані злочинами проти людства, то не треба виправдовувати злочини сучасних руських нацистів. військові злочини є на будь-якій війні. але чомусь в США у випадку викриття винні несуть відповідальність, а на Раші це системна політика, яку заохочує керівництво - знущання з українців.
.......
Не вижу на форуме никакого и ни от кого "виправдовування".
Не вижу связи ваших рассуждений с нацизмом.
Мне надоело разубеждать вас в ваших розовых представлениях об американской армии.
И я не нанимался читать вам лекции о нацизме. Разберитесь как-нибудь без меня.

а про окуповану територію ви так пишете, бо у вас немає в окупації ні майна, ні родичів. тому я не підтримую це, сам не був ані в Раші, ані в Криму після 2014 року, але розумію тих, хто через майно їде в окупацію, й не критикую. за винятком тих, хто свідомо їде працювати на Рашу - це зрадники, з відповідними наслідками. але в таких проблем з в'їздом немає. проблеми з в'їздом в тих, кого Раша вирішила цинічно пограбувати - це ж скільки майна окремі представники Раші зможуть вкрасти, визнавши його нічийним.
"про окуповану територію" я вообще не пишу и не писал. Именно потому, что не имею информации. И я писал не об осуждении тех, кто хочет туда въехать, а только о том, что не представляю себе даже вопрос о переходе линии фронта во время 2МВ. По-моему, это было очень сложно просто физически, уж не говоря об "официальных пунктах пропуска" - тогда даже понятия такого не было.
И вы ничего не знаете обо мне, но пытаетесь что-то писать о моём майне.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:51

  Shaman написав:.........
на інше відповім пізніше...

А, может, всё таки закончим? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:57

  Hotab написав:2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?

Як і не питали білорусів, щодо використання їх військових аеродромів в 2022 році.
Як і не питали білорусів, щодо використання їх теріторії для повномасштабного вторгнення
pesikot
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