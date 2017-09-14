ЛАД написав: Не знаю. Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
70-е, табели и аттестат держал в руках.
ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967. Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато.
Проверил у друга. Не учил ни язык, ни литературу и оценок ни в табеле, ни в аттестате не было. Но у нас в классе он был один на 35 человек.
Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо! І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!)) Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ!
Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо! І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!)) Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ!
Shaman написав:ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було.
зараз мовного питання взагалі нема, його роздувають провокатори.
та немає. тільки інколи хтось починає верещати, "что его ущемляют", бо не хочуть розуміти його російську, й що "челюсть/пальцы" не такі. хоча коли верещить, то частіше просто таки не може - що можна сказати про рівень людини, яка за 30 років не змогла вивчити мову країни перебування? звичайний руський
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 21 лип, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо! І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!)) Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ!
pesikot написав:А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" ) Который ты не хочешь замечать
Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.
ЛАД написав:.......... Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
оце явне перебільшення. максимум більш-менш розуміли українську. я якраз вчився в російськомовних й школа, й універ. вільне спілкування - це я зміг лише після війни, коли доклав зусиль. й це ще я читав багато, в тому числі українською під час школи. а так навіть потім були моменти, коли я помічав, що навіть читати українською щось в інеті мені важче - й я свідомо читав саме українською, й роками за можливості купував саме українські переклади - й до 2014 року це ще була проблема - переважали російські переклади.
Может, вы просто плохо учились? Многие и таблицу умножения после школы не знают. "вільне спілкування - це я зміг лише після війни" - после какой?
непогано вчився - але просто визнаю реалії. почати розмовляти українською в російськомовному оточенні - це певні зусилля. й головна причина - вільне спілкування воно вільне, коли ти спілкуєшся, а не вчив мову кілька раз на тиждень, як й ту ж англійську.
а якщо у вас була вільна українська, то дивно що зараз не спілкуєтесь? чи забули? буває
після початку війни в лютому 2022...
тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку
Может, по этим же причинам и вы всё перекручиваете и не понимаете?
давайте аргументи. тут й так вистачає демагогів, які намагаються заперечити, а от довести щось не можуть так демагогією й займаються - неправильно, а як правильно, не скажу