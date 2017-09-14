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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14485144861448714488
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:29

Гра м'язами?

Минулого тижня вперше з щонайменше 2008 року кілька термоядерних гравітаційних бомб B61-12 США було доставлено на авіабазу Королівських ВПС Лейкенхіт у Саффолку.
https://ukdefencejournal.org.uk/us-nuke ... -a-decade/
Тим часом росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи, а одна з них розташована за 270 кілометрів від Швеції. Москва хоче викликати паніку серед європейців.
https://ua.news/ua/world/moskva-moderni ... ovi-znimki
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:30

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы не воспринимаете аргументы. У вас заложена матрица, по которой вы всё перекручиваете и искажаете так, как вам хочется.
Тобто
Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?
Чи все таки в кожного СВОЯ ?
І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..
і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
Це ж нормально
А у випадку Росія-Україна - чому не нормально?

мова в обох сербо-хорватька, тільки історична спадщина різна
але чому би ще не перейти в Україні на латинку (бо в швидше в ЄС приймуть і щоб не так як в федерації)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 лип, 2025 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Shaman, так хто піднімає "мовне питання"?
Є така штука
Причинно наслідковий звязок...
Приведу приклад - а ти дай відповідь хто винуватий..
Отже є дві особи
Одна насрала посеред вулиці, а друга піднімає питання хто насрав...

Хто з них винуватий?

руські вже давно відповіли на це питання по своєму - й особа постійно перепитує: "а кто єто сделал?" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:2. Який закон вимагає писати на форумі українською? Чи розмовляти на вулиці? То може, це ви своїми вимогами порушуєте закон?
Який закон забороняє Ботати по Фєні?
А чому не ботаєте?
То може є Закон ЛЮДСЬКОЇ ПОРЯДНОСТІ
Вы, вроде, говорили о законах.
Если "Ботати по Фєні" это матом, то запрет на это есть именно в законе.

в той самий час в Башкірії на фестивалі заборонили виконання гімна Башкортастана на башкирській мові і всі виступи проводились на російській..

Ти за це виступаєш?
скільки там тих башкирів щоб під них вЯлІкІє підстроювались....

Будем брать пример с "вЯлІкІх"?
Вы за это?

P.s. Интересно, почему такие патриоты так интересуются событиями в России? Я, например, такого не слышал и не интересовался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:56

  budivelnik написав:.........
Отже є дві особи
Одна насрала посеред вулиці, а друга піднімає питання хто насрав...

Хто з них винуватий?

Это вы о себе? :shock:
Самокритично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:57

саранча

Соскін каже, що одна з кар (саранча), коли не випускали з Єгипету богообраних от така кара зійшла. Думайте
flyman
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