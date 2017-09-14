ЛАД написав:Вы не воспринимаете аргументы. У вас заложена матрица, по которой вы всё перекручиваете и искажаете так, как вам хочется.
Тобто Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська? Чи все таки в кожного СВОЯ ? І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії.. і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської.. Це ж нормально А у випадку Росія-Україна - чому не нормально?
мова в обох сербо-хорватька, тільки історична спадщина різна але чому би ще не перейти в Україні на латинку (бо в швидше в ЄС приймуть і щоб не так як в федерації)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 21 лип, 2025 21:37, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Тобто Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська? Чи все таки в кожного СВОЯ ? І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії.. і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
сербської мови не існує. Прапор це стан душі якій зупиняє розвиток інтелекту.
Правду, оцей порохато-бутусівський пропагандон? Хто він такий взагалі, як звати, чому він тіпа в армії, а статутних шевронів не носить, що це за служба, що він по пару відосиків в день записує, розказує, що на передку а виходів-приходів не чути? Хтось бачив від нього звіт по зібраному з лохів баблу?
50% ймовірності: це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. Бо там же є лист, про російську загрозу у переможця. А переможець з НАБУ. А у НАБУ ціла сітка російських агентів. Значить, правильно не пускати детектива НАБУ на голову БЕБ.
25% ймовірності: це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей.
24% ймовірності: це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності.
1% ймовірності: в НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога.
Дуже суб'єктивна оцінка. І дуже хочеться вірити у щось хороше. Особливо під час війни. Що не буде лицемірно використовуватись тема війни і протистояння росіянам. Тому хочеться вірити, що скоро ми побачимо докази роботи цієї мережи пов’язаних один із одним детективів НАБУ. Але поки в голову знову лізуть ті кляті питання. Особливо на фоні того, як часто зараз тема «працювати на ворога» використовується силовиками для наїзду на бізнес.
А шо там? Якісь Иванов виявися агентом ФСБ. Несподівано Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок
Востаннє редагувалось UA в Пон 21 лип, 2025 22:29, всього редагувалось 1 раз.