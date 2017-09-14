Додано: Пон 21 лип, 2025 23:29

UA написав: budivelnik написав: Тобто

Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?

Чи все таки в кожного СВОЯ ?

І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..

і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..

ТобтоЯкщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?Чи все таки в кожного СВОЯ ?І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..і не мають права вимагати в..

сербської мови не існує. сербської мови не існує.

Стандартный сербский язык взаимопонятен с признанными языками меньшинств: боснийским и хорватским , поскольку все три основаны на наиболее распространенном штокавском диалекте Восточной Герцеговины

Прапор це стан душі якій зупиняє розвиток інтелекту.

Официальный язык — сербский, родной для 88% населения. [ 286 ] Сербский — единственный европейский язык с активной диграфией , использующий как кириллицу , так и латиницу . Сербская кириллица обозначена в Конституции как «официальная письменность»

....Другие признанные языки меньшинств: венгерский , словацкий , албанский , румынский , болгарский , русинский и македонский . Все эти языки официально используются в муниципалитетах или городах, где этническое меньшинство превышает 15% от общей численности населения. [ 290 ] В Воеводине администрация края официально использует, помимо сербского, еще пять языков (словацкий, венгерский, хорватский, румынский и русинский).

Сербы с численностью 5 360 239 человек являются крупнейшей этнической группой в Сербии, представляя 81% от общей численности населения (исключая Косово).

венгры с населением в 184 442 человека остаются крупнейшим этническим меньшинством в Сербии, ... представляющим 2,8% населения страны

Хорватский язык является официальным языком Республики Хорватия и является официальным языком Европейского Союза с момента вступления Хорватии в 2013 году.

.......С момента обретения независимости в начале 1990-х годов Республика Хорватия конституционно определила язык как «хорватский язык» и регулирует его посредством лингвистических предписаний . Давнее стремление к развитию собственных средств выражения и, таким образом, обогащению языка, в противовес принятию иностранных решений в виде заимствований , лингвисты описывают как хорватский лингвистический пуризм .

.......Языки меньшинств официально используются в органах местного самоуправления, где более трети населения составляют национальные меньшинства или где действует местное законодательство, регулирующее их использование. К таким языкам относятся чешский , венгерский , итальянский , сербский и словацкий . [ 287 ] [ 288 ] Также признаются следующие языки меньшинств: албанский , боснийский , болгарский , немецкий, иврит , македонский , черногорский , польский , румынский , истрорумынский , цыганский , русский, русинский , словенский , турецкий и украинский .

Согласно переписи населения 2021 года, 95,25% граждан назвали родным языком хорватский, 1,16% — сербский, а ни один другой язык не достигает 0,26%.

Согласно переписи 2021 года, большинство жителей составляют хорваты (91,6%), за ними следуют сербы (3,2%), боснийцы (0,62%), цыгане (0,46%)...

Не совсем так.Формально существуют и сербский, и хорватский. Но:Печальный факт, но вынужден согласиться.А, вообще, пример Сербии и Хорватии это как раз классический случай унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.Сербия:Это кроме, упомянутых выше.И это при том, чтоМожно ещё отметить, чтоТеперь Хорватия.И это при том, чтои при этомЦитаты о Хорватии отсюда -P.s., надеюсь, вам это тоже будет интересно и поможет что-то понять.