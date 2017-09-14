Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
Я хотів би побачити це кіно, коли сержант з ТЦК (з сільським іпалом класів так на 6-7 неповної школи) слухає розповідь про фарш, який назад не перекручується, і сітківку, яка «може відклеітись, якщо 152мм бахне зовсім біля ніг.»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 лип, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тобто Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська? Чи все таки в кожного СВОЯ ? І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії.. і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
сербської мови не існує.
Не совсем так. Формально существуют и сербский, и хорватский. Но:
Стандартный сербский язык взаимопонятен с признанными языками меньшинств: боснийским и хорватским , поскольку все три основаны на наиболее распространенном штокавском диалекте Восточной Герцеговины
Прапор це стан душі якій зупиняє розвиток інтелекту.
Печальный факт, но вынужден согласиться. А, вообще, пример Сербии и Хорватии это как раз классический случай унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Сербия:
Официальный язык — сербский, родной для 88% населения. [ 286 ] Сербский — единственный европейский язык с активной диграфией , использующий как кириллицу , так и латиницу . Сербская кириллица обозначена в Конституции как «официальная письменность» ....Другие признанные языки меньшинств: венгерский , словацкий , албанский , румынский , болгарский , русинский и македонский . Все эти языки официально используются в муниципалитетах или городах, где этническое меньшинство превышает 15% от общей численности населения. [ 290 ] В Воеводине администрация края официально использует, помимо сербского, еще пять языков (словацкий, венгерский, хорватский, румынский и русинский).
Это кроме боснийского и хорватского, упомянутых выше. И это при том, что
Сербы с численностью 5 360 239 человек являются крупнейшей этнической группой в Сербии, представляя 81% от общей численности населения (исключая Косово).
Можно ещё отметить, что
венгры с населением в 184 442 человека остаются крупнейшим этническим меньшинством в Сербии, ... представляющим 2,8% населения страны
Теперь Хорватия.
Хорватский язык является официальным языком Республики Хорватия и является официальным языком Европейского Союза с момента вступления Хорватии в 2013 году. .......С момента обретения независимости в начале 1990-х годов Республика Хорватия конституционно определила язык как «хорватский язык» и регулирует его посредством лингвистических предписаний . Давнее стремление к развитию собственных средств выражения и, таким образом, обогащению языка, в противовес принятию иностранных решений в виде заимствований , лингвисты описывают как хорватский лингвистический пуризм . .......Языки меньшинств официально используются в органах местного самоуправления, где более трети населения составляют национальные меньшинства или где действует местное законодательство, регулирующее их использование. К таким языкам относятся чешский , венгерский , итальянский , сербский и словацкий . [ 287 ] [ 288 ] Также признаются следующие языки меньшинств: албанский , боснийский , болгарский , немецкий, иврит , македонский , черногорский , польский , румынский , истрорумынский , цыганский , русский, русинский , словенский , турецкий и украинский .
И это при том, что
Согласно переписи населения 2021 года, 95,25% граждан назвали родным языком хорватский, 1,16% — сербский, а ни один другой язык не достигает 0,26%.
и при этом
Согласно переписи 2021 года, большинство жителей составляют хорваты (91,6%), за ними следуют сербы (3,2%), боснийцы (0,62%), цыгане (0,46%)...
Возможно это будет неожиданно для многих, но ядерные технологии продвинулись далеко вперед, не смотря на официальные заявления и всевозможные юридические попытки как-то ограничить их применение в военных целях.
Меня беспокоит одна возможность в ядерных технологиях, которую еще не применяли в тактических ядерных операциях. А именно огромные запасы по всему миру обедненного урана U-238 и применение этого урана в качестве брони в Абрамсах, например. Как известно из базовой физики U-238 неплохо делится под воздействием быстрых нейтронов c энергией более 10Мэв.
Источники быстрых нейтронов являются своеобразным взрывателем по аналогии с обычной бризантной взрывчаткой, в роли которой выступить могут куски урана-238. Только взрыв будет ядерным, мощность которого грубо вычисляют из таких данных - 1 кг облученного быстрыми нейтронами урана-238 равносилен 20 килотоннам обычной взрывчатки.
И никакой цепной ядерной реакции при этом нет. Нет и критических масс при этом ядерного заряда. Выключил генератор быстрых нейтронов и реакция деления ядер урана-238 мгновенно остановилась ибо быстрых нейтронов при делении ядер урана-238 дополнительно не генерируется, а значит все под контролем в любой момент.
Из вышесказанного следует, что имея в руках генератор быстрых нейтронов ты потенциальный крутой ядерных террорист. Пофантазируем - поднес к Абрамсу генератор быстрых нейтронов, включил его дистанционно, направил быстрые нейтроны на броню Абрамса или другой подобной бронетехники и получил ядерный взрыв, который уничтожит все доказательства террористического акта.
Но это цветочки. Абрамсы на каждом углу не стоят. А вот хранилища ядерных отходов являются жирной целью для современного террориста.
"Якщо суспільство не зможе дотиснути завершення конкурсу по БЕБ, то одразу буде наступна атака – на НАБУ і САП".
Ніби навмисно, щоб підтвердити ймовірність цього прогнозу, наступного ж дня, 11 липня, відбувся брутальний наїзд силовиків із ДБР на антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.
Ще за кілька днів афільовані з ОП медіакілери в Telegram розгорнули дискредитаційну кампанію проти керівниці політичного відділу одного з останніх незалежних медіа в країні "Дзеркала тижня" – Інни Ведернікової та її чоловіка.
За тиждень після згаданої вище розмови, 17 липня, нова прем'єрка Юлія Свириденко в Раді дала зрозуміти, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки не буде.
І вже за чотири дні після цього до людей з НАБУ прийшли з обшуками.
Одразу після призначення нового генпрокурора Кравченка, він витребував всі матеріали справ, де фігурували люди з НАБУ і САП, і окрема група прокурорів оперативно їх вивчала. Паралельно відбувалась медійна підготовка акції по НАБУ. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/21/7522806/
Таким же шляхом, як до детективів НАБУ, силовики уже прийшли до не однієї сотні підприємців: "обшуки, СІЗО, арешт майна, арешт коштів і т.д. і ніяких рухів в бік розгляду справи в суді". Бо мета – не суд.
G7AmbReformUA 1/2 The G7 is closely following today’s developments at NABU, including the investigation of several NABU employees for alleged crimes. We met today with NABU, have serious concerns and intend to discuss these developments with government leaders.