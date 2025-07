jump написав:

"Якщо суспільство не зможе дотиснути завершення конкурсу по БЕБ, то одразу буде наступна атака – на НАБУ і САП".Ніби навмисно, щоб підтвердити ймовірність цього прогнозу, наступного ж дня, 11 липня, відбувся брутальний наїзд силовиків із ДБР на антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.Ще за кілька днів афільовані з ОП медіакілери в Telegram розгорнули дискредитаційну кампанію проти керівниці політичного відділу одного з останніх незалежних медіа в країні "Дзеркала тижня" – Інни Ведернікової та її чоловіка.За тиждень після згаданої вище розмови, 17 липня, нова прем'єрка Юлія Свириденко в Раді дала зрозуміти, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки не буде.І вже за чотири дні після цього до людей з НАБУ прийшли з обшуками.Одразу після призначення нового генпрокурора Кравченка, він витребував всі матеріали справ, де фігурували люди з НАБУ і САП, і окрема група прокурорів оперативно їх вивчала. Паралельно відбувалась медійна підготовка акції по НАБУ.Таким же шляхом, як до детективів НАБУ, силовики уже прийшли до не однієї сотні підприємців: "обшуки, СІЗО, арешт майна, арешт коштів і т.д. і ніяких рухів в бік розгляду справи в суді". Бо мета – не суд.G7AmbReformUA1/2 The G7 is closely following today’s developments at NABU, including the investigation of several NABU employees for alleged crimes. We met today with NABU, have serious concerns and intend to discuss these developments with government leaders.