Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
Не знаю як у вас, в мене така медкомісія і була,окрім флюрографії. Непридатність має визначати діючий підрозділ. Покупець завжди прав.
За турецькі ліри інвалідність може поставити навіть прибиральниця з дніпропетровського ТЦК. В рамках експорту свинини в Стамбул.
Натрусив з панталоніа розміром XXXXL цукру - діабет. Якщо там і піску трохи - мочекамінна. Завіз в шпиталь пораненим бійцям малюнків (допоміг чим зміг) «і бил таков». Тепер можна до ердогана на айран, на підтримуючу дієту, на рахат лукум , щоб 120 кг не стали раптом 118..
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лип, 2025 09:17, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
В тему: *Начальник медпункту 3 механізованого батальйону 60 ОМБр Андрій Зотя заявив про «кричущі правопорушення», зокрема вимогу командирів не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям. У бригаді призначили службову перевірку. Про це Андрій Зотя написав у Facebook.
Він заявив, що командир батальйону Богдан Дивак та начальник штабу Євген Воробйов у телефонній розмові вимагали від нього скасувати звільнення військовослужбовців за станом здоров’я. А також регулярно наказують не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону.
Начальника медичної служби Дмитра Башмакова він звинуватив у покриванні «злочинних наказів комбрига та комбатів» та заявив про регулярні порушення прав військовослужбовців під керівництвом командира бригади Андрія Бородіна.* https://varta1.com.ua/news/viyskovyy-me ... 97725.html
Ключове - доповідала...жодної реакції: *Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що щодо 60 ОМБр деякий час тому доповідала командуванню всіх рівнів, зокрема головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.
«Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло. Зараз у Генштабі лежать уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції», — написала вона.
jump написав:"Якщо суспільство не зможе дотиснути завершення конкурсу по БЕБ, то одразу буде наступна атака – на НАБУ і САП".
Ніби навмисно, щоб підтвердити ймовірність цього прогнозу, наступного ж дня, 11 липня, відбувся брутальний наїзд силовиків із ДБР на антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.
Ще за кілька днів афільовані з ОП медіакілери в Telegram розгорнули дискредитаційну кампанію проти керівниці політичного відділу одного з останніх незалежних медіа в країні "Дзеркала тижня" – Інни Ведернікової та її чоловіка.
За тиждень після згаданої вище розмови, 17 липня, нова прем'єрка Юлія Свириденко в Раді дала зрозуміти, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки не буде.
І вже за чотири дні після цього до людей з НАБУ прийшли з обшуками.
Одразу після призначення нового генпрокурора Кравченка, він витребував всі матеріали справ, де фігурували люди з НАБУ і САП, і окрема група прокурорів оперативно їх вивчала. Паралельно відбувалась медійна підготовка акції по НАБУ. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/21/7522806/
Таким же шляхом, як до детективів НАБУ, силовики уже прийшли до не однієї сотні підприємців: "обшуки, СІЗО, арешт майна, арешт коштів і т.д. і ніяких рухів в бік розгляду справи в суді". Бо мета – не суд.
G7AmbReformUA 1/2 The G7 is closely following today’s developments at NABU, including the investigation of several NABU employees for alleged crimes. We met today with NABU, have serious concerns and intend to discuss these developments with government leaders.