Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
В тему: *Начальник медпункту 3 механізованого батальйону 60 ОМБр Андрій Зотя заявив про «кричущі правопорушення», зокрема вимогу командирів не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям. У бригаді призначили службову перевірку. Про це Андрій Зотя написав у Facebook.
Він заявив, що командир батальйону Богдан Дивак та начальник штабу Євген Воробйов у телефонній розмові вимагали від нього скасувати звільнення військовослужбовців за станом здоров’я. А також регулярно наказують не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону.
Начальника медичної служби Дмитра Башмакова він звинуватив у покриванні «злочинних наказів комбрига та комбатів» та заявив про регулярні порушення прав військовослужбовців під керівництвом командира бригади Андрія Бородіна.* https://varta1.com.ua/news/viyskovyy-me ... 97725.html
Ключове - доповідала...жодної реакції: *Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що щодо 60 ОМБр деякий час тому доповідала командуванню всіх рівнів, зокрема головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.
«Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло. Зараз у Генштабі лежать уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції», — написала вона.
jump написав:"Якщо суспільство не зможе дотиснути завершення конкурсу по БЕБ, то одразу буде наступна атака – на НАБУ і САП".
Ніби навмисно, щоб підтвердити ймовірність цього прогнозу, наступного ж дня, 11 липня, відбувся брутальний наїзд силовиків із ДБР на антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.
Ще за кілька днів афільовані з ОП медіакілери в Telegram розгорнули дискредитаційну кампанію проти керівниці політичного відділу одного з останніх незалежних медіа в країні "Дзеркала тижня" – Інни Ведернікової та її чоловіка.
За тиждень після згаданої вище розмови, 17 липня, нова прем'єрка Юлія Свириденко в Раді дала зрозуміти, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки не буде.
І вже за чотири дні після цього до людей з НАБУ прийшли з обшуками.
Одразу після призначення нового генпрокурора Кравченка, він витребував всі матеріали справ, де фігурували люди з НАБУ і САП, і окрема група прокурорів оперативно їх вивчала. Паралельно відбувалась медійна підготовка акції по НАБУ. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/21/7522806/
Таким же шляхом, як до детективів НАБУ, силовики уже прийшли до не однієї сотні підприємців: "обшуки, СІЗО, арешт майна, арешт коштів і т.д. і ніяких рухів в бік розгляду справи в суді". Бо мета – не суд.
G7AmbReformUA 1/2 The G7 is closely following today’s developments at NABU, including the investigation of several NABU employees for alleged crimes. We met today with NABU, have serious concerns and intend to discuss these developments with government leaders.
Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
В тему: *Начальник медпункту 3 механізованого батальйону 60 ОМБр Андрій Зотя заявив про «кричущі правопорушення», зокрема вимогу командирів не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям. У бригаді призначили службову перевірку. Про це Андрій Зотя написав у Facebook.
та не може того бути! Як так? Напевно там людей не вистачає? Кажуть люди, що без стопи зараз з армії не звільняють, тільки якщо ноги нема до коліна... В мене тут дцпшник після повторного влк оздоровився, став з обмеженопридатного повністю придатним)))) Хоть в дшб. А ви кажете медогляд в тцк якийсь не такий.
Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Вас почули: *Законодавчих перепон для впровадження мобільних центрів немає, адже в чинних нормах не передбачено, що такі установи повинні розташовуватися лише у фіксованих локаціях. Враховуючи регулярні ракетні удари Росії по територіях стаціонарних ТЦК та СП, які є частиною гібридної війни з метою залякування громадян, мобільні центри є доцільним рішенням.
«Росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку у традиційних місцях розташування ТЦК та СП. Тому мобільні центри, які працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету міністрів або Командування Збройних сил, мають право на існування», — підкреслив депутат.* https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-m ... 97722.html
Стадіон, то й стадіон)) ________________________________ Головне, аби вибір був СВІДОМИМ(( Новий Командувач СухСил: "За словами Шаповалова, одним з найголовніших завдань для нього на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Генерал додав, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян." https://varta1.com.ua/news/u-zsu-novyy- ... 97713.html
Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Вас почули: *Законодавчих перепон для впровадження мобільних центрів немає, адже в чинних нормах не передбачено, що такі установи повинні розташовуватися лише у фіксованих локаціях. Враховуючи регулярні ракетні удари Росії по територіях стаціонарних ТЦК та СП, які є частиною гібридної війни з метою залякування громадян, мобільні центри є доцільним рішенням.
«Росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку у традиційних місцях розташування ТЦК та СП. Тому мобільні центри, які працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету міністрів або Командування Збройних сил, мають право на існування», — підкреслив депутат.* https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-m ... 97722.html
Стадіон, то й стадіон))
та почули, і за вихід з отавської конвенції про відмову від протипіхотних мін почули. Тільки для мене цивільного це було очевидним ще восени 23, як забуксував контрнаступ. а стратеги з генштабу чухали яйця ще півтори року... От Ви мені як справжній воєнний полковник скажіть, як так? (C) може багато розуму треба щоб зрозуміти що гоніння на язик і церкву це врєдітєльство? В безбожних комуняк стало розуму в війну гоніння на церкву припинити? Чому антикорупціонерів не розігнали ще на початку війни? Постоянне відтягування рєзіни не менше ніж на рік два... побачите, що і за терміни проголосують, тільки вже буде піздно.
Banderlog написав: скажіть, як так? (C) може багато розуму треба щоб зрозуміти
Так я про це 15 років тут кажу! Справа не в нестачі розуму, фаху і т.д. Ці фактори звісно є, але вони другорядні, мають на порядки менше значення та вплив, ніж головний фактор ---- мета-ціль перебування на посаді управлінця (того, хто має інструменти та приймає рішення).
Ну по мінімуму або і овсі пох їм, або чисто особисті момент-інтереси легко перекривають доцільні службові. І самі не мають бажання-цілі на більше, і ніхто від них не вимагає належного виконання їми ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, потрібного результату. Все. Крапка. Це корінець. Це фундамент, основа.
А розуміють все та знають ситуацію вони не гірше нас... Звісно виключення є. Але це саме виключення.
Прогноз експерта: *Знач так... За никуда не идет... ему дадут квоту в Раду... Зе есси шо - 50%+ (можете сами перепроверить)... Стамбул - FUFFEL'... Русские - "если"... НАеБУ - "реформа"... Структуры Сороса - с пляжа... вкупе с демами... Трошки 37-го... Жовква пьет пиво с Берлином... Перфокарта РФ в машине... не отменить... Ну и по мелочам... Удачи ливарюсьянерам... постарайтесь говном не метать, а испражняясь просто тихо убирать за собой.
Даст Бог... Пескофф сдуитсо... и ближе к октябрю примет МИНСК-3... под видом пабеды... так чтоб к НГ угомонить свои "цели достигнуты"... Заодно свои Z-ки... интернеты и мессенджеры...
Бо Кавказ не дремлет... как и три остальные ноги... Расстрою наших "пенсионеров" в РФ... нифига не светит... даже при Нечае... РФ не даст... знает вам цену...* (С) ________________________________ Тобто стосовно вашого питання -- все під контролем. Повним... З цим ніяких проблем. Ще навіть "37-й" й не починався... Запасу посилення ще валом...
До речі: *Йдеться про те, що месенджер Telegram, попри свою популярність, залишається вразливим каналом для поширення російської пропаганди та деструктивного контенту. За словами Стефанчука, заборона платформи обговорюється не з політичних мотивів, а винятково з міркувань безпеки.* https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-n ... 97638.html З міркувань безпеки...(((
Це він з т.з. хорватських-фашистів "усташів" пише, у яких сербська мова - спаплюжена турками хорватська
Ясеноваць (хорв. Jasenovac) — мережа таборів смерті, створена усташами у травні 1941 року. Розташовувалася на території Незалежної Держави Хорватії (НДХ), за 60 км від Загреба. Ясеноваць був найбільшим табором смерті НДХ. За різними оцінками, хорватські усташі в ньому знищили від 83 000 до понад 700 000 осіб — сотні тисяч сербів, а також тисячі євреїв і циган. Згідно з даними сайту Меморіального музею Ясеноваця, крім сербів, євреїв, циган і хорватів у таборі також убивали боснійських мусульман, словенців, словаків, чехів, українців, русинів, італійців, німців, угорців, чорногорців, поляків і румунів[16]..
Banderlog написав:Не знаю як у вас, в мене така медкомісія і була,окрім флюрографії. Непридатність має визначати діючий підрозділ. Покупець завжди прав.
И так плохо, и так. У ВЛК хватает возможностей (с поправкой на перегруженность) для объективной оценки, но не хватает мотивации быть честными, а у подразделений ни возможности, ни квалификации, хоть и мотивация правильная. Я выхода не вижу.