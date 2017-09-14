Banderlog написав:Не знаю як у вас, в мене така медкомісія і була,окрім флюрографії. Непридатність має визначати діючий підрозділ. Покупець завжди прав.
И так плохо, и так. У ВЛК хватает возможностей (с поправкой на перегруженность) для объективной оценки, но не хватает мотивации быть честными, а у подразделений ни возможности, ни квалификации, хоть и мотивация правильная. Я выхода не вижу.
в кожній бригаді є медрота) ну і головне. В тцк мотивація так собі. Якщо за підкріпленням будуть їздити командири підрозділів самі то бусифікація буде проходити жвавіше. От для прикладу з діпстейта про покровськ.
Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.
Нема питань як це банально закінчилась піхота? В них по штату має бути більше 2тисяч піхотинців. Це за один день вони понесли втрати, що привели до втрати боєздатності? Може це було зненацька й в неочікуваному місці? Де резерви?
Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.
Нема питань як це банально закінчилась піхота? В них по штату має бути більше 2тисяч піхотинців. Це за один день вони понесли втрати, що привели до втрати боєздатності? Може це було зненацька й в неочікуваному місці? Де резерви?
Там зараз люди гинуть від зневоднення... Так склалось що не було можливості щось закинути. Мій малий зараз там керує ротою, в шоці від ситуації. Каже в часіках у них було все набагато краще, наскільки можно так порівнювати.....
Banderlog написав:От для прикладу з діпстейта про покровськ.
Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.
Нема питань як це банально закінчилась піхота? В них по штату має бути більше 2тисяч піхотинців. Це за один день вони понесли втрати, що привели до втрати боєздатності? Може це було зненацька й в неочікуваному місці? Де резерви?
Бійці львівського батальйону виступили проти приєднання до івано-франківської бригади ТрО «Ми стомилися від того, що 102 бригада використовує нас як затичку у всіх своїх про*обах», – каже військовослубовець. З його слів, бійців підрозділу турбує подальша доля, тому вони вимагають не допустити ухвалення рішень без врахування їхньої думки.
«Нас ніхто не питає. Ми прийшли як добровольці і продовжуємо нести службу. За 3,5 року війни залишився кістяк, який хоче бути у складі 125 бригади», – наголосив Ярослав. Він додав, що такою є загальна позиція 215 батальйону. https://zaxid.net/biytsi_lvivskogo_bata ... o_n1615220
ось там і залишаються усі резерви в про*обах командування
ЛАД, серби активно переходять на латинський алфавіт. Різниця говірки в Загребі та Белграді приблизно як різниця української в Тернополі та Чернівцях. В хорватів італійських слів більше. Чим ближче до Пула тим більше. В Пула, до дівчини можуть Синьорина звернутися.