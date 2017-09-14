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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14488144891449014491
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 11:22

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Не знаю як у вас, в мене така медкомісія і була,окрім флюрографії. Непридатність має визначати діючий підрозділ. Покупець завжди прав.

И так плохо, и так.
У ВЛК хватает возможностей (с поправкой на перегруженность) для объективной оценки, но не хватает мотивации быть честными, а у подразделений ни возможности, ни квалификации, хоть и мотивация правильная.
Я выхода не вижу.
в кожній бригаді є медрота) ну і головне. В тцк мотивація так собі. Якщо за підкріпленням будуть їздити командири підрозділів самі то бусифікація буде проходити жвавіше.
От для прикладу з діпстейта про покровськ.
Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.

Нема питань як це банально закінчилась піхота? В них по штату має бути більше 2тисяч піхотинців. Це за один день вони понесли втрати, що привели до втрати боєздатності? Може це було зненацька й в неочікуваному місці? Де резерви?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
Де резерви?




fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 11:54

  Banderlog написав:
Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.

Нема питань як це банально закінчилась піхота? В них по штату має бути більше 2тисяч піхотинців. Це за один день вони понесли втрати, що привели до втрати боєздатності? Може це було зненацька й в неочікуваному місці? Де резерви?



Там зараз люди гинуть від зневоднення...
Так склалось що не було можливості щось закинути.
Мій малий зараз там керує ротою, в шоці від ситуації. Каже в часіках у них було все набагато краще, наскільки можно так порівнювати.....
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 11:59

  барабашов написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:Яке залякування?
Та Ви коментарі почитайте, де прилетіло по тцк... - там чуть не в екстазі наші пересічні!))
Чуть не світло в кінці тунелю побачили))

Тож треба дак довести свій народ, щоб він вже радів і плескав в долон при отаких подіях?

Мабуть, різьба починає зриватись...

Коментарі від кацапських ботів і вас ухилянтів, ждунів, сзчешників?
Ви не народ, ви біосміття, нормальній людині нічого боятися ТЦК-ЗСУ.

Так если тцкуны это зсу чего они знаки различия не носят, форму по уставу не соблюдают, и не имеют нашивок с фио и группой крови и вообще при диалоге напоминают ЗК во время побега?

А тобі важливо щоб в ТЦК тебе привезли люди «з іголочки»? 😅

Чи боїшся дати хабар не справжньому тцк-нику? 😅
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:10

  Banderlog написав:От для прикладу з діпстейта про покровськ.
Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу.

Нема питань як це банально закінчилась піхота? В них по штату має бути більше 2тисяч піхотинців. Це за один день вони понесли втрати, що привели до втрати боєздатності? Може це було зненацька й в неочікуваному місці? Де резерви?



Бійці львівського батальйону виступили проти приєднання до івано-франківської бригади ТрО
«Ми стомилися від того, що 102 бригада використовує нас як затичку у всіх своїх про*обах», – каже військовослубовець. З його слів, бійців підрозділу турбує подальша доля, тому вони вимагають не допустити ухвалення рішень без врахування їхньої думки.

«Нас ніхто не питає. Ми прийшли як добровольці і продовжуємо нести службу. За 3,5 року війни залишився кістяк, який хоче бути у складі 125 бригади», – наголосив Ярослав. Він додав, що такою є загальна позиція 215 батальйону.
https://zaxid.net/biytsi_lvivskogo_bata ... o_n1615220

ось там і залишаються усі резерви :? в про*обах командування :x


на Вашій вулиці свято 8)
Папа хоче відновити зв'язки з МП. До нього їде представник Кіріла :shock:
https://zn.ua/ukr/WORLD/papa-khoche-vid ... -zmi-.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:13

ЛАД, серби активно переходять на латинський алфавіт.
Різниця говірки в Загребі та Белграді приблизно як різниця української в Тернополі та Чернівцях. В хорватів італійських слів більше. Чим ближче до Пула тим більше.
В Пула, до дівчини можуть Синьорина звернутися.
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