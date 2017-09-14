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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:34

  UA написав:
  fox767676 написав:Це він з т.з. хорватських-фашистів "усташів" пише, у яких сербська мова - спаплюжена турками хорватська

Ясеноваць (хорв. Jasenovac) — мережа таборів смерті, створена усташами у травні 1941 року. Розташовувалася на території Незалежної Держави Хорватії (НДХ), за 60 км від Загреба. Ясеноваць був найбільшим табором смерті НДХ. За різними оцінками, хорватські усташі в ньому знищили від 83 000 до понад 700 000 осіб — сотні тисяч сербів, а також тисячі євреїв і циган.
Згідно з даними сайту Меморіального музею Ясеноваця, крім сербів, євреїв, циган і хорватів у таборі також убивали боснійських мусульман, словенців, словаків, чехів, українців, русинів, італійців, німців, угорців, чорногорців, поляків і румунів[16]..

Як усташі вбивали німців та італійців можна більш докладно
Це приблизно як ТЦК бусифікувало громадян США та GB
Українці взагалі були усташами в окремому легіоні.


50 таких як ти були в легіоні, 50000 було закатовано в концтаборах або за місцем проживання
Німців і самі німці вбивали, фашисту не зрозуміти людську порядність
Точна кількість італійців, що перейшли на бік югославських партизанів, невідома, але, за оцінками, йдеться про кілька сотень, можливо, до тисячі осіб. Більшість з них були військовополоненими або дезертирами з італійських частин, що перебували на території Югославії.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:51

  UA написав:ЛАД, серби активно переходять на латинський алфавіт.
Різниця говірки в Загребі та Белграді приблизно як різниця української в Тернополі та Чернівцях. В хорватів італійських слів більше. Чим ближче до Пула тим більше.
В Пула, до дівчини можуть Синьорина звернутися.


що ти можеш розуміти в лінгвістиці і західноукраїнських діалектизмах, якщо лемківську зі словацькою поплутав
понаїхало транзитом з Уралу до Хорватії... і все намагаються в націонал-патріотизм погратися
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:56

Banderlog

Пам'ятаєш які молодий Корчинсьеий з унсовцями пісенькі співал :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:09

  Letusrock написав:
  Hotab написав:UA
Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.

Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??

звісно воювати до останньої верби. А потім після перемоги демократії над вселенським злом тут запанує бангладешський халіфат

Ну чому зразу «верби»?
Вам що заважає?
Ямі?
Лише відсутність бажання. Так в у кого воно є? Ні у кого, тому через «не хочу» і «треба».
Повно ще «дубів» у Львові і біля Бистриці, навіщо верби?
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:15

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??

звісно воювати до останньої верби. А потім після перемоги демократії над вселенським злом тут запанує бангладешський халіфат

Ну чому зразу «верби»?
Вам що заважає? Ямі?
Лише відсутність бажання. Так в у кого воно є? Ні у кого, тому через «не хочу» і «треба». Повно ще «дубів» у Львові і біля Бистриці, навіщо верби?

сподіватись переламати хід подій з допомогою бусифікованих "дубів" то як прикладувати до лоба подорожник за 10 хв до інсульту.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:18

  fox767676 написав:Banderlog

Пам'ятаєш які молодий Корчинсьеий з унсовцями пісенькі співал :)
не знайомий з цією гранню його таланту. Щось мені підказує, що Корч знову скоро вискочить.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:45

  V2 написав:А ви казали, що Зеленський не вміє в диктатора...

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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:48

цікаво яка буде реакція ЄС і США...

❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…

З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 22 лип, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:06

  Xenon написав:цікаво яка буде реакція ЄС і США...

❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…

З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.


А можна почути, яке відношення зрадники і корупціонери НАБУ мають до демократії? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бюджет НАБУ на 2025 рік 2179466,6тис.гривень неслабо так, а вихлопу ноль.
unicdima
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