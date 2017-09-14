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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:19
Hotab написав:UA
Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.
Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??
Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:21
_hunter
Ви готові їх в обозі замінити? Чи знову «розбирають як пиріжки»? 😅
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:25
Hotab написав:_hunter
Ви готові їх в обозі замінити? Чи знову «розбирають як пиріжки»? 😅
Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
Но на тыловые должности можно и Ж начать мобилизировать - за три-то года...
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:28
Xenon написав:
цікаво яка буде реакція ЄС і США...
❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…
З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.
І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:32
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Ви готові їх в обозі замінити? Чи знову «розбирають як пиріжки»? 😅
Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
Но на тыловые должности можно и Ж начать мобилизировать - за три-то года...
На пікапи збивати шахеди по ночам під Сумами?
А чому ви не готові? Мова ж про захист вашого майна, вашої батьківщини. Ви так само як і Долярек, дайте 100к і на позицію не посилайте, дайте рацію позарчджати за ці гроші?
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:41
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Ви готові їх в обозі замінити? Чи знову «розбирають як пиріжки»? 😅
Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
Но на тыловые должности можно и Ж начать мобилизировать - за три-то года...
На пікапи збивати шахеди по ночам під Сумами?
Можно начать с тех, кто за год ни разу в пикап не залазил. Если таких, внезапно, окажется меньше полу-ляма - начать серьёзно табели о рангах пересматривать.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:47
_hunter
А чому не з вас??
Навіщо якогось двловода штабу св треба перевчити на стрілка, вас на двловода, а не зразу вас на стрілка? У нас є зайві гроші?
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Hotab
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:51
Hotab написав:
дайте 100к і на позицію не посилайте
Так я бачу, що ти просто судиш по собі!
Сидіти в глибокому тилу і отримувати зарплати/пенсії, як ... літун - губа не трісне?
А я б може пішов в своїй області на ППОшника, так же ніхто гарантій не дає, що:
а) за тиждень/місяць не відправлять в Серебрянський ліс допомагати піхоті(де я був багато разів)
б) тим же ППОшником не відправлять в Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську оласть.
Гарантій нема - нехай ідуть лісом!
Чітких термінів нема - нехай ідуть лісом!
Скажеш, а чому мені мають давати вибір?
Бо я вже відслужив майже 3роки!
І то відслужила людина, яка до військової справи немала ніколи жодного відношення!!!
ДумайТЕ!©
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 22 лип, 2025 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:53
pesikot написав: Xenon написав:
цікаво яка буде реакція ЄС і США...
❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…
З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.
І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...
а обіцяли взяти? в єс і нато? Та не беруть? А для чого вас туди брати ? Щоб Ви захищали демократичні цінності? Так ви і так захищаєте.
Правильно цих антикорупціонерів ліквідували. Лиш це треба було зробити одразу як війна почалась. На фронт тих активістів. Толку од того більше буде ніж від їхньої боротьби з корупцією.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:56
прямо как у Джорджа Оруэлла )
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