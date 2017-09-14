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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1449214493144941449514496>
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:56

  Xenon написав:цікаво яка буде реакція ЄС і США...

❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…

З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.


Пряма мова Мерсьє: "Ці органи (НАБУ і САП – ред.) мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".

Деталі: Він наголосив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/22/7522898/

Україна ризикує втратити підтримку Заходу через тиск на антикорупційні органи та активістів. У розпал війни, коли країна просить мільярди євро допомоги, влада проводить обшуки, затримання та рейди, які нагадують методи авторитарних режимів.
https://focus.ua/uk/ukraine/715596-reyd ... zahodi-zmi

Ліквідація незалежності САП вплине на оцінку прогресу зі вступу України в ЄС
Офіційний Київ попереджували про наслідки.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/likvidatsija ... erelo.html

В Раді зареєстрували блокуючу постанову по законопроєкту №12414, але Стефанчук його вже підписав :shock:
Однак, в Раді вчергове порушили закон, і голова ВР Руслан Стефанчук підписав закон №12414 незважаючи на блокуючу постанову.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/likviduvali ... 12414.html

а вітя хфедорович, як виявилось був майже янголом :lol:
куди йому до зелених виродків :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:вітя хфедорович, як виявилось був майже янголом :lol:
куди йому до зелених виродків



І за що ми воюємо, може хтось написати?
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:02

  pesikot написав:
  Xenon написав:цікаво яка буде реакція ЄС і США...
❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…
З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.

І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...

а з другого боку такі як ти пишуть "не на часі, спочатку перемога в 2050 а потім бангладешці з корупціонерами розберуться"
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:02

  Успіх написав:Чітких термінів нема - нехай ідуть лісом!


У тебе смартик немає чітких термінів добудови, може теж від нього відмовишься ...

Чи "это другое" ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:02

  jump написав:
  Xenon написав:цікаво яка буде реакція ЄС і США...

❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували…

З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.


Пряма мова Мерсьє: "Ці органи (НАБУ і САП – ред.) мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".

Деталі: Він наголосив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/22/7522898/

Україна ризикує втратити підтримку Заходу через тиск на антикорупційні органи та активістів. У розпал війни, коли країна просить мільярди євро допомоги, влада проводить обшуки, затримання та рейди, які нагадують методи авторитарних режимів.
https://focus.ua/uk/ukraine/715596-reyd ... zahodi-zmi

Ліквідація незалежності САП вплине на оцінку прогресу зі вступу України в ЄС
Офіційний Київ попереджували про наслідки.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/likvidatsija ... erelo.html

В Раді зареєстрували блокуючу постанову по законопроєкту №12414, але Стефанчук його вже підписав :shock:
Однак, в Раді вчергове порушили закон, і голова ВР Руслан Стефанчук підписав закон №12414 незважаючи на блокуючу постанову.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/likviduvali ... 12414.html

а вітя хфедорович, як виявилось був майже янголом :lol:
куди йому до зелених виродків :shock:

Ждуни вболівають за НАБУ, от вам і відповідь, що то за ублюдочна конторка.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Ліквідація незалежності САП вплине на оцінку прогресу зі вступу України в ЄС
Офіційний Київ попереджували про наслідки.

тепер нас точно візьмуть в ЄС скоріше за Молдову..., чи навпаки?
Трошки чорного гумору в стрічку: "Ходять чутки що Україна воює за те щоб Фінляндію прийняли в НАТО а Молдову в ЄС"
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...
а обіцяли взяти? в єс і нато? Та не беруть? А для чого вас туди брати ? Щоб Ви захищали демократичні цінності? Так ви і так захищаєте.
Правильно цих антикорупціонерів ліквідували. Лиш це треба було зробити одразу як війна почалась. На фронт тих активістів. Толку од того більше буде ніж від їхньої боротьби з корупцією.


Дуже цікаво ... ті, хто відчайдушно проти корупції і ті, хто проти антикорупціонерів - одні і ті самі люди )
Щось тут не так )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 22 лип, 2025 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:06

Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине из-за действий украинской власти в отношении НАБУ и САП, — спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

В то же время он отметил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7216433/
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:блюдочна конторка


От інша справа сбу. Приходиш туда пишеш заяву на васю, на наступний день вася знає хто де коли і вже приходить до тебе.
Таке народу подобається. Зате все дуже просто, знаєш куда і скільки нести, знаєш що тебе сьогодні не тронуть і завтра. Сервіс.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:10

  Letusrock написав:
  pesikot написав:І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...

а з другого боку такі як ти пишуть "не на часі, спочатку перемога в 2050 а потім бангладешці з корупціонерами розберуться"

Не бреши ... )

Бо ти проти корупції, як бджоли проти меду )
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