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Додано: Вів 22 лип, 2025 15:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
чому не можна на аутсорсинг взяти європейську структуру, щоб вона за 2-3 роки навела лад і підготувала наші кадри?
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
26.03.25
Рівень розчарування українців у НАБУ, САП та ВАКС перетнув психологічну межу: суспільство вже не довіряє цим антикорупційним органам так само сильно, як і проросійським політикам. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова.
Так, згідно з опублікованими даними, Національному антикорупційному бюро не довіряють 62,3% респондентів, Спеціалізованій антикорпрокуратурі – 61,6%, судовій системі, до якої входить ВАКС, – майже 73%
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:17
За що нищать НАБУ
А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.
Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко.
Ухвалення закону, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, - це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.
навіть сіроженька не стримався
а сбу його доблесно охороняло, коли якась цьоця з пукавкою нібито намагалась замокрушити
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:17
Це ті самі зрадники і корупціонери, які здали Південь України з ЗАЕС ворогу без бою? Нарешті їх спіймали, а то все "неначасі" й "неначасі".
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 22 лип, 2025 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:19
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:23
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:26
8 класів у тебе є, повинен відповісти на просте питання - у твого смартика є чіткі терміни чи немає ? )
Якщо немає, то до чого твої верескливі дописи про терміни
Озирнись, подивись, зроби висновки )
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:32
Шах і мат!©
Я НЕ ховаюсь!
Вільно ходжу вулицями і їзджу ГТ!
Навіть, адресу сміливо пишу - Рудненська, 8
Відповідаю квадробоберу, що смарт має чіткий термін - він ВЖЕ зданий і присвоєна адреса/поштова скринька!
Просто підписання Основного договору буде через деякий час, але ЦЬОГО РОКУ!
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:33
Успіх
Ні, саме по тобі і твоєму ниттю (неодноразово на форумі) я суджу.
Я жодного разу не піднімав питання своєї оплати в ЗСУ під час війни. Бо там з 14 і по сьогодні все просто - що налітав те і отримав. «В тилу» - мало. Літав на бойові -багато. Нема про що нити і чогось вимагати.
У тебе ж було ниття за відсутність бойових за перебування у Львові у відпустці , що здоровій людині на голову не налізе.
Ну і ясна справа ниття, що для бойових виплат тепер треба виїзжати на бойову задачу, а не хз де заряджати рації і писати журнал.
То по кому я суджу?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лип, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:37
Навіщо ти сюди даєш адресу, куди тебе не пускають , не дають ключі і ти не маєш права власності ? В чому прикол?
Ти можеш так і в Берліні якусь дати.
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