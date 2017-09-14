RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14493144941449514496
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:48

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
А чому не з вас??
Навіщо якогось двловода штабу св треба перевчити на стрілка, вас на двловода, а не зразу вас на стрілка? У нас є зайві гроші?

Так меня, может, переучивать не нужно? ;) Опять же - обратный билет мне оплачивать...

Ви пропонуєте тих, хто має практичний (зараз по ньому працює) ВОС перевчити на когось. І ще когось (вас?) перевчити на ВОС того спеціаліста. Навіщо?
Не простіше і дешевше вчити лише вас і АндріяМ? Як таких які не мають практики ні в якій спеціальності.
Hotab
 
Повідомлень: 15743
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 14493144941449514496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 949532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6633)
22.07.2025 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.