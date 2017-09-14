_hunter написав: Hotab написав:_hunter
А чому не з вас??
Навіщо якогось двловода штабу св треба перевчити на стрілка, вас на двловода, а не зразу вас на стрілка? У нас є зайві гроші?
Так меня, может, переучивать не нужно?
Опять же - обратный билет мне оплачивать...
Ви пропонуєте тих, хто має практичний (зараз по ньому працює) ВОС перевчити на когось. І ще когось (вас?) перевчити на ВОС того спеціаліста. Навіщо?
Не простіше і дешевше вчити лише вас і АндріяМ? Як таких які не мають практики ні в якій спеціальності.