Додано: Вів 22 лип, 2025 16:33

Hotab написав: Хантер, Так а де тут елемент покращень, інновацій і справедливості в ваших пропозиціях? Тобто ті, хто 3+ роки на захисті , хай отримають додаткові навантаження, а ухилянт Хантер з андрюшою і далі солодко ухиляються і кидають цікаві ідеї з-за кордону? 😅 Хантер, Так а де тут елемент покращень, інновацій і справедливості в ваших пропозиціях? Тобто ті, хто 3+ роки на захисті , хай отримають додаткові навантаження, а ухилянт Хантер з андрюшою і далі солодко ухиляються і кидають цікаві ідеї з-за кордону? 😅

В Україні, окрім Хантеру і Андрюші, не залишилось людей? Що роблять усі ті мільйони, які хочуть кордони 1991 року? Ви вигадали для мене обовʼязок через мою стать. Я кажу, що цей обовʼязок мають усі. Нехай Тимошенки, Кулеби, Стефанішини, Порошенко і т.д. які накрали у мене грошей, йдуть захищати своє. Ці громадяни нічого для мене не зробили. Не розумію чого вони щось від мене очікують. Я не збираюсь ризикувати собою заради тих персоналій. Моя сімʼя у безпеці. Це - моє завдання. Іншим я нічого не винен, бо вони нічого для мене не зробили і не зроблять. Але головне, що від інших я абсолютно нічого не вимагаю. Я приймаю те, що майже кожен піклується про себе і свою сімʼю. Я лише не розумію тих, хто вимагає від інших щось зробити замість них самих.