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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14495144961449714498>
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:28

  Hotab написав:АндрейМ

Я не розумію до чого я тут.

То було «згідно Конституції…» . навіть про ЗУ Андрюша вищав, що ігнорує, бо «конституція». Тепер не помічає питання, згідно якої статті Конституції він себе звільнив. Що ж це робиться?

Так, і Ви на питання не відповідаєте. Згідно якої статті Конституції не воюють мільйони громадян України? Я себе не звільняв. На обліку стою. Дані оновив своєчасно. Які до мене претензії?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 22 лип, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:08

pesikot
Да визнаю, що війна не може мати чітких термінів особливо якщо вона вигідна керівництву обох сторін.
Але вважаю, що мають бути чіткі терміни для мобілізованих. Пора вже б замінити тих хто з 22го.
Тепер щодо того, що багато хто пішов в сзч, багато списалось по догляду і за взятки. он фріза вшатали, долярчик скучив за хворою дружиною, мож когось і забув.. то до чого ти ведеш? Що це наша справа як з цього говна вилазити?)
Щодо мене особисто. Помниться ти ржав, що я не пішов в сзч, а я казав що не все так однозначно. Ти ж не вірив?
Так от що я тобі скажу, вважай що я став кадровим :lol: щось як Хотаб чи пан Полковник.
Кямиш? :lol: троха більше грошей, трохи менше роботи ...:wink: на джипі волонтьорському катаюсь в запоріжжя через день.
мож іще і вчитись піду... а потім буду адама сміта тобі тут цитувати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:12

Свириденко на тлі ситуації з НАБУ та САП: "Проблема корупції в Україні перебільшена" :lol:
У статті Bloomberg підкреслюється, що заява Свириденко пролунала на тлі "проблем з боротьбою з корупцією" в Україні.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sviridenko-na ... shena.html

Новий прем'єр України проситиме більше грошей у МВФ – Bloomberg 8)
https://epravda.com.ua/finances/sviride ... ni-809448/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:21

  _hunter написав:........
Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
.....
А с какими "ЗП" готовы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я трохи відволікся від економічного фронту, бо залюбився працювати по 10-11-12 годин на добу ...
Тому у відпустці

Проїхався містом ... без авто ...

Де ТЦК ?
Де "людолови" ?
Де бусіки ? ...
Де ?
Я вас питаю )

Може комусь з форумчан, потрібно перестати всіратись від переляку ...
Може комусь з форумчан, потрібно перестати брехати ...
Може комусь з форумчан, потрібно не жити в смартфоні, а вийти в люди ...
Може комусь з форумчан, потрібно 2+2 скласти в 4, а не в 10 ...

Може комусь з форумчан, взагалі, потрібно писок завалити )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:29

Для роздумів

ЛЮДМИЛА ПОКРОВЩУК: Путін справді почув Трампа

— Я вважаю, що Путін дуже добре почув Трампа. Якби він його не почув, ми б не побачили дипломатичної агонії Лаврова, яка настала після цього: терміново організовувалися переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Потім Лавров вже літав до Північної Кореї, кілька разів зустрічався з представниками Китаю та міністром закордонних справ.
Путін також говорив про готовність до третього раунду переговорів з президентом Туреччини Ердоганом.
Путін дійсно почув Трампа. Особливо на тлі песимістичних прогнозів від Нацбанку та Мінфіну РФ за останні пів року. Зафіксовано, що фонд добробуту РФ з початку повномасштабного вторгнення скоротився зі 120 до 52,6 мільярдів доларів. Якщо ціни на нафту залишаться на цьому рівні, резервного фонду не вистачить на “військові забаганки” Путіна. Також вказано, що в бюджеті дірка — 3,7 трильйона рублів. Нафтогазові доходи скоротилися на 17%, видатки зросли на 20%. Усе це якось треба компенсувати...

ОЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ: Є умови, за яких Трамп не захоче поразки УкраїниЙдеться і про цінову стелю на російську нафту у 47 доларів, і про заборону потоків, і про санкції проти “тіньового флоту”. Усе це дійсно може вдарити по Росії. А якщо згадати, що Трамп пообіцяв запровадити 100-відсоткові мита проти країн, які допомагають Росії, купуючи її енергоносії, то під удар можуть потрапити і союзники Москви.
Про те, що це не просто слова, вже свідчать дії Індії. Її представники заявляють, що країна готується відмовитися від російської нафти. Щобільше, вже знайдено їй заміну. Усі ці кроки можуть призвести до того, що російська нафта просто стане непотрібною.
Якщо Росія не зможе продавати нафту “тут і зараз”, їй доведеться консервувати свердловини. До речі, за останні два роки цей процес уже розпочався — у Росії скорочується видобуток. Консервація свердловин — дороге задоволення. А їх розконсервація й повторний запуск — ще дорожчі. Для цього потрібні значні кошти й західні технології.
Щодо пропозицій Путіна — їх дуже мало. Згадаймо, як він пропонував посередництво по Сирії та Ірану — в результаті Росія втратила Сирію. Сьогодні й відносини з Іраном складні: Тегеран очікував допомоги від Москви у війні з Ізраїлем.
Слова глави МЗС Китаю про те, що Пекін не дасть Росії програти, викликали неоднозначну реакцію в Європі — там вважають таку позицію неприйнятною.(До речі, завтра Урсула зустрічається з Сі в Китаї). А Трамп, своєю чергою, заявив, що Америка не дасть програти Україні. Це може стати переломним моментом.
https://uatv.ua/uk/putin-u-gluhomu-kuti ... v-freedom/
fler
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:30

  pesikot написав:Я трохи відволікся від економічного фронту, бо залюбився працювати по 10-11-12 годин на добу

ти вважаєш строчіння цілими днями якоїсь чепухи на форумі економічним фронтом?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:32

Війна вигідна тільки Путіну ...
Зрозумій це, нарешті ...

  Banderlog написав:Але вважаю, що мають бути чіткі терміни для мобілізованих. Пора вже б замінити тих хто з 22го.

Війна 1941-1945 років, деяких демобілізували в 1948 році ...

Які чіткі терміни ?

  Banderlog написав:Щодо мене особисто. Помниться ти ржав, що я не пішов в сзч, а я казав що не все так однозначно. Ти ж не вірив?

Тому що, потрібно бути чоловіком.
Подумав, зважив, ще раз подумав, ще раз зважив, сказав - зробив

А оце, сказав - і не зробив
Тебе ж за язик ніхто не тягнув, сам сказав ... і не зробив

То так, я буду з цього ржати )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 22 лип, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:32

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Я ж говорил, вроде: с теми ЗП - однозначно не готов.
.....
А с какими "ЗП" готовы?

Честно? :roll:
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.
Класно..
Це десь по 10 000 доларів в місяць.....

Я б ще зрозумів якщо ти сьогодні заробляєш від 100 000 грн
Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю
Не дасьте - навіть думати не буду
Може будь який ідіот.

ПС
Щоб НАВЧИТИСЬ заробляти по 100 000 грн - я пахав 20 років по 200+ годин в місяць і витрачаючи при цьому на себе і сімю- максимум 30% від заробленого....

ППС
в 2009 на гілці коли відбудеться обвал цін в Києві - була дуже модна фантазія що
а - простий роботяга повинен мати можливість заробити на однокімнатну за три роки ні в чому собі не відмовляючи
б - а після покупки здати її в оренду за ціну яка дозволить через ще чотири-пять років купити ще одну..

І це в очах фантазерів було економічно правильно
і за менше вони працювати не збирались
От тільки пройшло 20 років... а м2 як коштував двохмісячну(деколи трьох чи чотирьох) місячну зарплату так і коштує....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 22 лип, 2025 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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