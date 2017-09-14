|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 22 лип, 2025 18:49
Banderlog написав:
вважай що я став кадровим
В даному випадку точніше буде - непересічним.
Або банально випало в лотерею отака посада.
Призвані бувші кадрові сослуживці зараз пашуть 24\7. Чому? Бо молоді (згуртовані діючою службою між собою вже все поділили...), а ними, як врємєнщиками)), затикають всі некошерні посади.
Саме прикольне пояснення на питання: "якого хєра мене, старого пенса, на оце, а не отого молодого кабанця, якому потрібно ж рости по службовій драбині та далі служити?"
Від г-ла було: "так він же не потягне. А у вас я впевнений".
Як результат: молодий кабанець балдіє..., а отой старий тягне.
Потім по закінченні отримає копняка, а молодий піде вище і пофіг буде, що не тягне.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24850
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 лип, 2025 18:55
pesikot написав:
Тому що, потрібно бути чоловіком.
Подумав, зважив, ще раз подумав, ще раз зважив, сказав - зробив
А оце, сказав - і не зробив
Тебе ж за язик ніхто не тягнув, сам сказав ... і не зробив
То так, я буду з цього ржати )
Це ти про себе?
Як сказав, що буде повномасштабка, то станемо з ... спина до спини на захист.
Від ржачу та тертя спинами ще не зомлів?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24850
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 22 лип, 2025 19:06
budivelnik написав: _hunter написав:
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.
Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю
Я уже не помню, кто эту утку запустил (тот старый маразматик со справкой?), но сейчас - просто идеальный индикатор для подсветки неадекватов, которые даже в азы факт-чекинга не умеют.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10077
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 22 лип, 2025 19:11
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.
Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю
Я уже не помню, кто эту утку запустил (тот старый маразматик со справкой?), но сейчас - просто идеальный индикатор для подсветки неадекватов, которые даже в азы факт-чекинга не умеют.
Это идеальный индикатор, что ты с 500 ойро слетел и теперь тебе нужно работать, а это и подтверждение диплома, и лицензии
Или туалеты убирать
До сьогодні, ти цим не переймався )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11676
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|107248
|
|
|1493
|287646
|
|
|6076
|949614
|
|