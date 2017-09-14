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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лип, 2025 21:26
_hunter написав:
Я уже не помню, кто эту утку запустил (тот старый маразматик со справкой?), но сейчас - просто идеальный индикатор для подсветки неадекватов, которые даже в азы факт-чекинга не умеют.
Тут сходятся два основных недостатка людей - зависть и проецирование себя на других.
Но в словах «500 евро» есть и другая беда. Очень много граждан Украины считают эту сумму большими деньгами, а власть всё навороваться не может. Я до последнего мирного дня ходил с Кулебой в один ресторан на обед. Не вместе с ним, но часто его там видел то одного, то с кем-то. Кто платил за мой обед я знал (я). Кто платил за его - подозревал (тоже я). К нему у государства претензий нет, а у того, для которого 500 евро может быть месячным доходом, есть.
Нет в Украине справедливости, и что именно мне предлагают защищать, я понять не могу.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 21:33
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
А с какими "ЗП" готовы?
Честно?
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...
Я не budivelnik
, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...
От текущей ЗП, естественно.
Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.
Опять же, естественно - обе стороны.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 21:46
fler написав:
Путін справді почув Трампа
та зебанда не чує свого народу. Як ці бандити вже 'осточорітил'
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:13
ЛАД написав: _hunter написав:
Честно?
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...
Я не budivelnik
, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Насправді більш цікаво що таке х2х2, які "порахував" _hunter
.
Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8, навіть без врахування армійських заморочок та ризиків.
Якщо в годину - то х4 навіть трохи забагато, особисто мене за умови чітких строків та предоплати влаштувало б навіть х2.5...
А 10000 долл з довідника стеля budivelnik
-а - це приблизно $12.5/год, які якраз і є середній годинний дохід пересічного помножений на х2х2, які "порахував" _hunter
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
В Трудовому Кодексі України все детально описано, враховуючи нерозбірливість та бажання командира отримати та утримати хоч когось - вирішувати буде саме претендент.
В умовах війни та гіпотетичної армії де діють саме Закони України, а не косметично відредаговані устави РККА СС - роль командира негайно дозволити переведення за "відношенням" під час випробувального терміну, а можливість затягнути/відкласти процес на 2 місяці у командира з"являється тільки після успішшного проходження випробувального терміну.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:21
candle645 написав: ЛАД написав: _hunter написав:
Честно?
На самом деле это краткий ответ, что бы не расписывать длинную простыню - которая ни на что не повлияет...
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств. А не как товарищ рассказывал: "пришла повестка - и он начал судорожно бегать" - что бы в пехоту не попасть...
Вот при всех этих вводных - я бы _подумал_ стоит ли в это все соваться...
Я не budivelnik
, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Насправді більш цікаво що таке х2х2, які "порахував" _hunter
.
Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8, навіть без врахування армійських заморочок та ризиків.
Якщо в годину - то х4 навіть трохи забагато, особисто мене за умови чітких строків та предоплати влаштувало б навіть х2.5...
А 10000 долл з довідника стеля budivelnik
-а - це приблизно $12.5/год, які якраз і є середній годинний дохід пересічного помножений на х2х2, які "порахував" _hunter
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
В Трудовому Кодексі України все детально описано, враховуючи нерозбірливість та бажання командира отримати та утримати хоч когось - вирішувати буде саме претендент.
В умовах війни та гіпотетичної армії де діють саме Закони України, а не косметично відредаговані устави РККА СС - роль командира негайно дозволити переведення за "відношенням" під час випробувального терміну, а можливість затягнути/відкласти процес на 2 місяці у командира з"являється тільки після успішшного проходження випробувального терміну.
>>> Насправді більш цікаво що таке х2х2, які "порахував" _hunter
.
Я ж там ниже написал - что именно я множил: т.к. вопрос был конкретно про меня - я на свою ЗП и ориентировался.
>>> Якщо це в місяць, то згідно ТК - 24х7 повинно оплачуватись х8
теперь я не понял, что имеется в виду... - товарищу даже х2 не предлагали
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 22 лип, 2025 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:25
Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?
1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.
Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.
2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.
Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.
3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.
У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.
І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.
Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?
Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?
Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.
Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:25
budivelnik написав: _hunter написав:
Грубо говоря: "за армейские заморочки" - надбавка x2, "боевые" - еще x2. При этом: четкие сроки контракта и испытательный срок месяца на три. И, естественно, рекрутинг - без обязательств.
Класно..
Це десь по 10 000 доларів в місяць.....
Я б ще зрозумів якщо ти сьогодні заробляєш від 100 000 грн
Але жити на подачку в 20000 грн(еквівалент 500 євро) і заявляти дасьте 10 000 баксів - подумаю
Не дасьте - навіть думати не буду
Може будь який ідіот.
ПС
Щоб НАВЧИТИСЬ заробляти по 100 000 грн - я пахав 20 років по 200+ годин в місяць і витрачаючи при цьому на себе і сімю- максимум 30% від заробленого....
ППС
в 2009 на гілці коли відбудеться обвал цін в Києві - була дуже модна фантазія що
а - простий роботяга повинен мати можливість заробити на однокімнатну за три роки ні в чому собі не відмовляючи
б - а після покупки здати її в оренду за ціну яка дозволить через ще чотири-пять років купити ще одну..
І це в очах фантазерів було економічно правильно
і за менше вони працювати не збирались
От тільки пройшло 20 років... а м2 як коштував двохмісячну(деколи трьох чи чотирьох) місячну зарплату так і коштує....
топ 5% будівельник з синами і сам не йде, а тих що посилає не тягне профінансувати
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Додано: Вів 22 лип, 2025 22:29
ЛАД написав: UA написав:
ЛАД, серби активно переходять на латинський алфавіт.
Різниця говірки в Загребі та Белграді приблизно як різниця української в Тернополі та Чернівцях. В хорватів італійських слів більше. Чим ближче до Пула тим більше.
В Пула, до дівчини можуть Синьорина звернутися.
Честно говоря, меня очень слабо волнует, будут они писать на латинице или кириллице.
Меня больше заинтересовало, что вопреки "сомнениям" (или уверениям?) будивельника у них признают официальными
даже языки нацменьшинств, численность которых может быть от 3-% до вообще долей %
. Причём признают как сербы хорватский, так и наоборот. У нас русских значительно большая доля, а уж русскоговорящих...
У місцях компактного проживання нацменшин.
Харків до такого відноситься? Чи тільки Салтовка?
Російсько-говорящі носії українського паспорту української національності це як?
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