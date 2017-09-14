Додано: Вів 22 лип, 2025 22:25

Здається, що у парламенті 263 людини забули чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну?



1. У 2013-му році народ на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.



Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей.



2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку 2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.



Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей.



3. У 2022-му році Росія атакувала всю Україну, і відкрито оголосила, що збирається змінити владу, щоб поставити свою - проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя у Москві.



У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня. Гинуть за свободу, за державу, за європейській вибір.



І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завжди відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС. Спільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.



Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?

Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?



Якщо закон вступить в силу, ці 263 увійдуть в історію як і ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014-го року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові.



Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.



Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.

Ю.Бутусов