V2 написав:

263 людини забули чому Росія напала

арод на Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом

Заради зміни проросійської влади у центрі Києва загинули під кулями кілька десятків людей

2015-го були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла

Щоб ці зміни стали можливими за роки АТО-ООС на війні загинули тисячі людей

за європейській вибір

відкрито виступала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс, проголосували за обмеження повноважень НАБУ та САП, тобто за підрив антикорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС.

Сподіваюсь, що розум виявиться сильніше, і закон проти НАБУ не вступить у силу, і наші зобов'язання перед Євросоюзом не будуть знищені.

Здається, що1. У 2013-му році н. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів - НАБУ та САП. Гасло асоціації з ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії.2. У 2014-му Росія напала на Україну, у розпал битви за Дебальцево взимку. І Україна отримала асоціацію з Євросоюзом, і саме це зараз - гарантія збереження проєвропейського курсу.3.У цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня.І в цей час у Верховній Раді 263 депутати, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної зрадником Медведчуком, яка завждиСпільно з ними голосували Слуги, і троє з ЄС, один з Голосу, і увесь БЮТ Тимошенко, уся "Довіра" олігарха Веревського, усе "За майбутнє" олігарха Палиці.Виникає питання - на чиєму боці виступають ці 263 у війні?Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з Європейським союзом?Жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалась ця страшна війна.Ю.Бутусов