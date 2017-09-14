buratinyo написав:Откровенную ложь этого мудака выделил в цитате красным. А правду матку - выделил жирным черным. Правда ему нужна чтобы ложь свою замаскировать.
Бутусов явно не в теме почему началась война и какова причина. Также он не в теме, что майданы в Украине это подготовительный элемент политики кремля, основной целью которой является по сути грабеж - антиконституционная коллекторская операция по изъятию украинских активов в счет криминальных долгов перед Газпромом.
путин дзюдоист. драться он конечно не умеет и не умел, его даже первая жена стюардесса кухонной скалкой била. Но принцип дзюдо ему крепко вбили еще в плешивую башку с детства - использовать силу и энергию противника в своих целях. и все эти шандарахтания на майданах он капитализировал для себя по-максимум
Можно продумать что если бы сейчас не было никаких народных волнений то это как-то усилило положение Украины на фронте, производстве оружия и тд. Короче, в войне
Ти зрадофілам які на кожному кроці кричать що про нас забули і нас зрадили Такий маленький штришок Півфінал по футболу Європи серед жінок Англія-Італія А діти які виводили обидві команди на поле в жовтих трусиках і синіх футболочках.... Офіційний Англії - білий червоний Про Італію.. скуадро адзуро... - синій... Стараються вдягати дітей або в нейтральні кольори , або в кольори Держави яка приймає ( Швейцарія- червоно/білий) Значить наявність синіх футболок було узгоджено з Англійцями (щоб вони не були проти)
По хорошому зараз треба тимчасово добавити поліцейських повноважень нацгвардії і ввести її в великі міста для дотримання громадського порядку та комендантського часу.
Полицейские спят и видят как они тимчасово гоняются еще и за женщинами и молодежью до 25 ( которые, в основном, и вышли с картонками с надписями)
це їх робота, не подобається- в бригаду і на фронт, є закон про заборону демонстрацій. Оця толерастія до сук-ждуніх привела лише до більшого спротиву при затриманнях ухилянтів, злочинців, 5 років тюрми і ці баби і думати забудуть щоб нападати на військових і поліцію.
ЛАД написав:у них признают официальными даже языки нацменьшинств, численность которых может быть от 3-% до вообще долей %. Причём признают как сербы хорватский, так и наоборот.
Кто что прізнайот? В Сербії державна одна мова- сербська. В Хорватії відповідно- хорватська.
Я приводил цитаты "Кто что прізнайот". Если вы не поняли, это не мои проблемы. В Индии тоже государственный язык хинди. Точнее, он является официальным языком правительства (государственного языка в Индии вообще нет). Но при этом английский имеет статус "вспомогательного официального языка". "В каждом штате и союзной территории есть один или несколько официальных языков, и конституция признает, в частности, 22 «зарегистрированных языка»." - https://en.wikipedia.org/wiki/India
Hotab написав:Коли Кендел по ночам тисне кнопки «Скарга» на форумі, це у нього понаднормовий робочий час, який треба оплатити Х2. Навіть Долярек, який у відпустці до киці хотів бойових виплат, був скромніший 😂😂
Candle (а не Кендел) зараз знаходиться на "розквартируванні в межах гарнізону" , тому цей час не є понаднормовим в сенсі ТК і на його оплату я не претендую взагалі. Щодо відпусток в часи коли +30/50/100 виплачувались всім просто за факт служби в підрозділі який відповідав критеріям - згідно ТК подібна "премія" повинна враховуватись при розрахунку оплати відпустки, а для командирів які вважють інакше передбачені спеціальні статті ККУ. Але на жаль, як я вже писав - для ЗСУ закони не писані, там замість законів - устави та рішення командирів.
По хорошому зараз треба тимчасово добавити поліцейських повноважень нацгвардії і ввести її в великі міста для дотримання громадського порядку та комендантського часу.
Полицейские спят и видят как они тимчасово гоняются еще и за женщинами и молодежью до 25 ( которые, в основном, и вышли с картонками с надписями)
тому і пишу- передача функцій нацгвардії. Поліція має бути залучена, но підпорядкована нацгвардії. Бази даних в поліції, потом допит арештованих, та і банально знання міст. Но керувати мають нацгвардійці, мерів треба відсторонити. Керувати мають "військові адміністрації" но зсу не треба використовувати, для цього і було створено нацгвардію.
АндрейМ написав:....... Я до последнего мирного дня ходил с Кулебой в один ресторан на обед. Не вместе с ним, но часто его там видел то одного, то с кем-то. Кто платил за мой обед я знал (я). Кто платил за его - подозревал (тоже я).
Вот просто интересно, на чём основаны ваши подозрения?
Нет в Украине справедливости, и что именно мне предлагают защищать, я понять не могу.
Справедливости вообще в мире нет. Тяжело жить без неё, но как-то человечество живёт. Если вам всё равно, какая власть будет в Украине - своя (признаЮ, плохая) или современная российская (значительно хуже), то защищать, действительно, нечего. Но вы уже высказались, что в армию не пойдёте ни при каких условиях. Никакой ТЦК вас за границей не достанет. Так в чём проблема? Что вам неймётся? Что вы хотите здесь доказать? Хотите убедить всех, что защищать Украину не надо? Зачем? Вам за это платят? Хоть прилично?