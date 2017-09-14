Додано: Сер 23 лип, 2025 01:34

budivelnik написав: ЛАД написав: Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю. Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю. В гуглі забанили?

Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить 20 130 гривень. Ця сума гарантована державою і виплачується незалежно від виконання бойових завдань чи служби у тилу. Крім цієї суми, військовим можуть нараховуватись додаткові виплати та надбавки, зокрема, за участь у бойових діях, виконання спеціальних завдань, а також за службу у певних підрозділах чи регіонах.

Основні види виплат:



Мінімальне грошове забезпечення: 20 130 грн для всіх військовослужбовців.



Додаткові виплати за участь у бойових діях: 50 000 - 100 000 грн, залежно від місця та характеру виконання завдань.

Виплати за перебування в полоні: 100 000 грн на місяць.

Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць.

Пропорційні виплати за участь у бойових діях менше шести місяців: 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях.

Одноразова додаткова винагорода: 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передовій .

(20130+100000+160000+70000)*2=700 000- якщо постійно на передовій

Якщо 20 днів з 30 то 700 000 /30*20=466 667 - що більше 10 000

Так

гугль це не реалії , але крім цифр гугля є й цифри про які гугль не знає.... або не каже

за звання, за посаду....... В гуглі забанили?(20130+100000+160000+70000)*2=700 000- якщо постійно на передовійЯкщо 20 днів з 30 то 700 000 /30*20=466 667 - що більше 10 000Такгугль це не реалії , але крім цифр гугля є й цифри про які гугль не знає.... або не кажеза звання, за посаду.......

Меня не настолько интересуют чужие зарплаты, чтобы ещё рыться в гугле.Но вы, по-моему, намешали слишком много." - это, по-моему, только для "контракта 18-24" и то не совсем так, как вы написали.И при чём тут "Виплати за перебування в полоні" и "Виплати військовим, які перебувають на лікуванні"?Кстати, "Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць" ввели недавно? Здесь, вроде, писали, что за это время выплачивают мало?По вашим расчётам даже без "*2" получается 350 тыс. Что-то ни от кого такой цифры даже близко не слышно. Если бы так платили, товряд ли ушёл бы.