ЛАД написав:Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
В гуглі забанили?
Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить 20 130 гривень. Ця сума гарантована державою і виплачується незалежно від виконання бойових завдань чи служби у тилу. Крім цієї суми, військовим можуть нараховуватись додаткові виплати та надбавки, зокрема, за участь у бойових діях, виконання спеціальних завдань, а також за службу у певних підрозділах чи регіонах. Основні види виплат:
Мінімальне грошове забезпечення: 20 130 грн для всіх військовослужбовців.
Додаткові виплати за участь у бойових діях: 50 000 - 100 000 грн, залежно від місця та характеру виконання завдань. Виплати за перебування в полоні: 100 000 грн на місяць. Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць. Пропорційні виплати за участь у бойових діях менше шести місяців: 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. Одноразова додаткова винагорода: 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передовій
. (20130+100000+160000+70000)*2=700 000- якщо постійно на передовій Якщо 20 днів з 30 то 700 000 /30*20=466 667 - що більше 10 000 Так гугль це не реалії , але крім цифр гугля є й цифри про які гугль не знає.... або не каже за звання, за посаду.......
Меня не настолько интересуют чужие зарплаты, чтобы ещё рыться в гугле. Но вы, по-моему, намешали слишком много. "1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. " - это, по-моему, только для "контракта 18-24" и то не совсем так, как вы написали. И при чём тут "Виплати за перебування в полоні" и "Виплати військовим, які перебувають на лікуванні"? Кстати, "Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць" ввели недавно? Здесь, вроде, писали, что за это время выплачивают мало? По вашим расчётам даже без "*2" получается 350 тыс. Что-то ни от кого такой цифры даже близко не слышно. Если бы так платили, то Успіх вряд ли ушёл бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 лип, 2025 01:37, всього редагувалось 1 раз.
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Вопрос к военным - это действительно так? Кроме армейских выплат ещё выплачивается и средний заработок на предприятии? Если да, то как у ФОПов - выплачивается средний доход или ФОПам шиш с маслом?
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Вопрос к военным - это действительно так? Кроме армейских выплат ещё выплачивается и средний заработок на предприятии? Если да, то как у ФОПов - выплачивается средний доход или ФОПам шиш с маслом?
Відмінено чи в 22-иу, чи на початку 23-го. Здається ще раніше, чим почали рубати бойові за перебування не на бойових позиціях. З 2014 дійсно було, коли бюджет компенсував підприємству і те платило мобілізованому ще і цивільну зарплату.
Відмінено ясна справа і тим, хто йшов ще по цьому закону, а потім я бачив «сльози» «заробітчан»
Он, вроде, приводит цитату из какого-то документа, правда, без ссылки.
У нас же нема документів російською мовою. Хто і для чого їх Хантеру перекладав? Хіба мо приніс з рашаТудей, де прихльобує. Ну а ті ясна справа розганяють зраду, що Україна не виконую свої зобовʼязання перед військовими
ЛАД написав:.......... Лично мне не очень понятно. Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три? Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо... От текущей ЗП, естественно. Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться. Опять же, естественно - обе стороны.
Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск). Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс.
хочете зайнятись аморальним ділом порахувати чужі гроші? Я теж таке люблю) з зятем я так розумію не спілкуєтесь про гроші? І так. Не то лі 30 то лі 40. 30 - 40 це вже офіцерські зарібки. В рядового -:20 тисяч це з премією. Сам оклад не памятаю. Ну мож в когось якісь є доплати десь + 2 тисячі. Потом в зоні бд є додаткова грошова винагорода + 30 т. На полігоні і поза зоною бд її нема, на больнічні і відпускні не враховується, кажуть що при пенсії теж. Тому грубо кажучи гарантована сума 47 тисяч. Тепер бойові де доплата + 100. Це вже не безумовно, просто за знаходження в зоні, а за успішне виконання бойового завдання, подобово. Всі 30 днів на позиціях можуть не тільки лиш всі, а мало хто може. Так щоб було предметно з 7 тисячної бригади на піхотних позиціях з пілотами і мінометниками одночасно за добу чоловік 500. Це при "чистій" штатній піхоті 4т чоловік. Да, є ще якесь забезпечення, снайпера , сапери, мед рота+ артилерійські дивізіони(в них там по ярчє, но точно не скажу не внікав) Грубо кажучи піхотинець-бойовик на руки має під 70 тисяч. І раз на півтори місяці- 2 місяці ще з 70. Є ще доплата за бойове управління + 50т вона платиться офіцерам безумовно як 30 т . Но положена не тіки лиш всім), начмед, начреб, начінженерної служби та офіцери всього тилового забезпечення мають доплату лиш плюс 30. Тому начальник служби пмм бригади, майор, має Оклад + премія десь 36 тисяч + додаткова винагорода 30 тисяч, разом десь тисяч 65. Все. Робота 7днів в тиждень на мінімум 14 годин в добу і не факт що в відпустку пустять, бо фігура ключова. Все більше ніяких ×3 × 4. Мародьорство, ворування тушонки, соляри і безплатне гвалтування гусей не рахуєм, мож рахувати ще поточні витрати на всяке забезпечення та комунальні і транспортні витрати. Скільки це не скажу, по різному. Середній заробіток зпопереднього місця роботи був до літа 22. P/s успіху коли рив окопи, платили на руки десь тисяч 46, при його прижимистості тисяч 42- 43, він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))
для командирів які вважють інакше передбачені спеціальні статті ККУ.
ККУ за «вважають» - це ще одне ноу-хау від Кендела) Командири виплачують (вірніше підписують документи на виплату) згідно документів , розроблених МО. Що вони там «вважають» взагалі не має значення. Як і впливу на ККУ.
Щодо включення бойових у відпускні, як хотілося б пану Кенделу. Відпускні розраховуються на основі середньої зп. Але в середню зп не входять бойові.
До розрахунку середньої зарплати не включаються виплати, які не мають постійного характеру, зокрема: • одноразові заохочення, • компенсаційні виплати, • виплати за особливі умови служби, які носять разовий або нерегулярний характер.
І це я не кажу про те, що в ЗСУ нема «відпускних». Військовослужбовці в період відпустки продовжують отримувати своє грошове забезпечення. Крім цього (а не замість нього !!) вони отримують допомогу на оздоровлення. Бойові відповідно ніяк не можуть входити в жодну з цих виплат, хіба лише він влаштує кровопролиття біля львівського генделя.,