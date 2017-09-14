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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14500145011450214503
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності, — Буданов

"В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції", — заявив він.



ага, щас ще референдум проведуть. хз з ким вести діалог, з диктатором, ну з путіним же не виходить його вести, ахах, чи може виходить, тільки буде 5ть областей
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:25

"Краще мати 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©))

  ЛАД написав:получается 350 тыс. Что-то ни от кого такой цифры даже близко не слышно. Если бы так платили, то Успіх вряд ли ушёл бы.
Якщо б, навіть, зараз так платили - Успіх би НЕ повернувся!
Чому?
Як так?©
ДумайТЕ!© :D
  Banderlog написав:Мародьорство, ворування тушонки, соляри і безплатне гвалтування гусей не рахуєм
Ееееееее, ми ж не орки/буряти?!
З нами ж таке ніслучіцццо нікогдА!©😁😁😁
  Banderlog написав:P/s успіху коли рив окопи, платили на руки десь тисяч 46
Останні рази за копання в 1,5км від окопів ворога - нас почали найопувати і не нараховувати бойові!
Тобто, що ти лежиш в відносно тиловому селі(але воно в зоні БД) отримуєш +30доплати/міс, а що ти пів місяця їздив копати за 1,5км від орків - теж ті самі +30/міс.
А раніше, то кожен день рахували, коли виїжджав копати і виходило щось +/-60К/міс!
  Banderlog написав:він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))
Я ж не ти :lol:
Не суди по собі :lol:
Я тільки собак і котів годував сосисками і спорченими ковбасами))
Але в нас були такі, що тушонки відправляли додому :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:32

  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
fler
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