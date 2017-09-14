Якщо б, навіть, зараз так платили - Успіх би НЕ повернувся!
Чому?
Як так?©
ДумайТЕ!©
Ееееееее, ми ж не орки/буряти?!
З нами ж таке ніслучіцццо нікогдА!©😁😁😁
Останні рази за копання в 1,5км від окопів ворога - нас почали найопувати і не нараховувати бойові!
Тобто, що ти лежиш в відносно тиловому селі(але воно в зоні БД) отримуєш +30доплати/міс, а що ти пів місяця їздив копати за 1,5км від орків - теж ті самі +30/міс.
А раніше, то кожен день рахували, коли виїжджав копати і виходило щось +/-60К/міс!
Я ж не ти
Не суди по собі
Я тільки собак і котів годував сосисками і спорченими ковбасами))
Але в нас були такі, що тушонки відправляли додому