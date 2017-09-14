Как по мне здесь доходчиво даны ответы. Есть проблема - просмотру
несколько мешает форма регистрации.
Средний заработок за добровольцами теробороны сохранился.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 02:17
Как по мне здесь доходчиво даны ответы. Есть проблема - просмотру
несколько мешает форма регистрации.
Средний заработок за добровольцами теробороны сохранился.
Додано: Сер 23 лип, 2025 06:09
Я не бачив, не встигаю все перечитать.
За вашим прикладом, пропоную у Курський автономній область у складі України дозволити спількуватись у побуті другою мовою.
Додано: Сер 23 лип, 2025 06:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В зв`язку з прийняттям закону, а не почнуть зараз якісь студенти "раскачівать лодку"? Завгар-2.
Додано: Сер 23 лип, 2025 06:47
Відмінено чи в 22-иу, чи на початку 23-го. Здається ще раніше, чим почали рубати бойові за перебування не на бойових позиціях.
З 2014 дійсно було, коли бюджет компенсував підприємству і те платило мобілізованому ще і цивільну зарплату.
Відмінено ясна справа і тим, хто йшов ще по цьому закону, а потім я бачив «сльози» «заробітчан»
У нас же нема документів російською мовою. Хто і для чого їх Хантеру перекладав?
Хіба мо приніс з рашаТудей, де прихльобує. Ну а ті ясна справа розганяють зраду, що Україна не виконую свої зобовʼязання перед військовими
Додано: Сер 23 лип, 2025 08:15
хочете зайнятись аморальним ділом порахувати чужі гроші?
Я теж таке люблю) з зятем я так розумію не спілкуєтесь про гроші?
І так. Не то лі 30 то лі 40. 30 - 40 це вже офіцерські зарібки.
В рядового -:20 тисяч це з премією.
Сам оклад не памятаю. Ну мож в когось якісь є доплати десь + 2 тисячі.
Потом в зоні бд є додаткова грошова винагорода + 30 т.
На полігоні і поза зоною бд її нема, на больнічні і відпускні не враховується, кажуть що при пенсії теж. Тому грубо кажучи гарантована сума 47 тисяч.
Тепер бойові де доплата + 100. Це вже не безумовно, просто за знаходження в зоні, а за успішне виконання бойового завдання, подобово. Всі 30 днів на позиціях можуть не тільки лиш всі, а мало хто може. Так щоб було предметно з 7 тисячної бригади на піхотних позиціях з пілотами і мінометниками одночасно за добу чоловік 500. Це при "чистій" штатній піхоті 4т чоловік.
Да, є ще якесь забезпечення, снайпера , сапери, мед рота+ артилерійські дивізіони(в них там по ярчє, но точно не скажу не внікав)
Грубо кажучи піхотинець-бойовик на руки має під 70 тисяч. І раз на півтори місяці- 2 місяці ще з 70.
Є ще доплата за бойове управління + 50т вона платиться офіцерам безумовно як 30 т . Но положена не тіки лиш всім), начмед, начреб, начінженерної служби та офіцери всього тилового забезпечення мають доплату лиш плюс 30.
Тому начальник служби пмм бригади, майор, має
Оклад + премія десь 36 тисяч + додаткова винагорода 30 тисяч, разом десь тисяч 65. Все. Робота 7днів в тиждень на мінімум 14 годин в добу і не факт що в відпустку пустять, бо фігура ключова.
Все більше ніяких ×3 × 4. Мародьорство, ворування тушонки, соляри і безплатне гвалтування гусей не рахуєм, мож рахувати ще поточні витрати на всяке забезпечення та комунальні і транспортні витрати. Скільки це не скажу, по різному.
Середній заробіток зпопереднього місця роботи був до літа 22.
P/s успіху коли рив окопи, платили на руки десь тисяч 46, при його прижимистості тисяч 42- 43, він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))
Додано: Сер 23 лип, 2025 08:23
candle645
ККУ за «вважають» - це ще одне ноу-хау від Кендела)
Командири виплачують (вірніше підписують документи на виплату) згідно документів , розроблених МО. Що вони там «вважають» взагалі не має значення. Як і впливу на ККУ.
Щодо включення бойових у відпускні, як хотілося б пану Кенделу.
Відпускні розраховуються на основі середньої зп. Але в середню зп не входять бойові.
І це я не кажу про те, що в ЗСУ нема «відпускних».
Військовослужбовці в період відпустки продовжують отримувати своє грошове забезпечення. Крім цього (а не замість нього !!) вони отримують допомогу на оздоровлення.
Бойові відповідно ніяк не можуть входити в жодну з цих виплат, хіба лише він влаштує кровопролиття біля львівського генделя.,
Додано: Сер 23 лип, 2025 09:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ага, щас ще референдум проведуть. хз з ким вести діалог, з диктатором, ну з путіним же не виходить його вести, ахах, чи може виходить, тільки буде 5ть областей
Додано: Сер 23 лип, 2025 09:25
"Краще мати 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©))
Якщо б, навіть, зараз так платили - Успіх би НЕ повернувся!
Чому?
Як так?©
ДумайТЕ!©
Ееееееее, ми ж не орки/буряти?!
З нами ж таке ніслучіцццо нікогдА!©😁😁😁
Останні рази за копання в 1,5км від окопів ворога - нас почали найопувати і не нараховувати бойові!
Тобто, що ти лежиш в відносно тиловому селі(але воно в зоні БД) отримуєш +30доплати/міс, а що ти пів місяця їздив копати за 1,5км від орків - теж ті самі +30/міс.
А раніше, то кожен день рахували, коли виїжджав копати і виходило щось +/-60К/міс!
Я ж не ти
Не суди по собі
Я тільки собак і котів годував сосисками і спорченими ковбасами))
Але в нас були такі, що тушонки відправляли додому
Додано: Сер 23 лип, 2025 09:32
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
Додано: Сер 23 лип, 2025 09:39
за тушонки шутка, но в кожній шутці є доля шутки.
Сам ж пишеш що отсилають люди...
То скільки відіслав додому в той місяць коли не заплатили + 100 за копання окопів? Народ жаждить знати... тіко чотко
1. Коли не обманювали -прийшло на картку -67 т грн
3 тищі витратив на продажну любов, 600 грн на бєляши мороженко і піво. , 400 на синю ізолєнту, І того відіслав додому 63т грн. 12 коп.
2. Коли обманули, скільки відіслав?
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 23 лип, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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