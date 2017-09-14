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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1450014501145021450314504>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 02:17

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......Та який середній заробіток, кого ви слухаєте

Он, вроде, приводит цитату из какого-то документа, правда, без ссылки.
Я-то не верю, но интересно.


Как по мне здесь доходчиво даны ответы. Есть проблема - просмотру
несколько мешает форма регистрации.
https://buhplatforma.com.ua/article/941 ... vanim-2022

Средний заработок за добровольцами теробороны сохранился.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 06:09

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:у них признают официальными даже языки нацменьшинств, численность которых может быть от 3-% до вообще долей %. Причём признают как сербы хорватский, так и наоборот.

Кто что прізнайот? В Сербії державна одна мова- сербська. В Хорватії відповідно- хорватська.
Я приводил цитаты "Кто что прізнайот".

Я не бачив, не встигаю все перечитать.
За вашим прикладом, пропоную у Курський автономній область у складі України дозволити спількуватись у побуті другою мовою.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 06:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В зв`язку з прийняттям закону, а не почнуть зараз якісь студенти "раскачівать лодку"? Завгар-2.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 06:47

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Вопрос к военным - это действительно так? Кроме армейских выплат ещё выплачивается и средний заработок на предприятии? Если да, то как у ФОПов - выплачивается средний доход или ФОПам шиш с маслом?


Відмінено чи в 22-иу, чи на початку 23-го. Здається ще раніше, чим почали рубати бойові за перебування не на бойових позиціях.
З 2014 дійсно було, коли бюджет компенсував підприємству і те платило мобілізованому ще і цивільну зарплату.

Відмінено ясна справа і тим, хто йшов ще по цьому закону, а потім я бачив «сльози» «заробітчан»


Он, вроде, приводит цитату из какого-то документа, правда, без ссылки.

У нас же нема документів російською мовою. Хто і для чого їх Хантеру перекладав?
Хіба мо приніс з рашаТудей, де прихльобує. Ну а ті ясна справа розганяють зраду, що Україна не виконую свої зобовʼязання перед військовими
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 08:15

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Лично мне не очень понятно.
Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. :)
Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?
Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...
От текущей ЗП, естественно.
Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.
Опять же, естественно - обе стороны.

Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск).
Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс.
хочете зайнятись аморальним ділом порахувати чужі гроші?
Я теж таке люблю) з зятем я так розумію не спілкуєтесь про гроші?
І так. Не то лі 30 то лі 40. 30 - 40 це вже офіцерські зарібки.
В рядового -:20 тисяч це з премією.
Сам оклад не памятаю. Ну мож в когось якісь є доплати десь + 2 тисячі.
Потом в зоні бд є додаткова грошова винагорода + 30 т.
На полігоні і поза зоною бд її нема, на больнічні і відпускні не враховується, кажуть що при пенсії теж. Тому грубо кажучи гарантована сума 47 тисяч.
Тепер бойові де доплата + 100. Це вже не безумовно, просто за знаходження в зоні, а за успішне виконання бойового завдання, подобово. Всі 30 днів на позиціях можуть не тільки лиш всі, а мало хто може. Так щоб було предметно з 7 тисячної бригади на піхотних позиціях з пілотами і мінометниками одночасно за добу чоловік 500. Це при "чистій" штатній піхоті 4т чоловік.
Да, є ще якесь забезпечення, снайпера , сапери, мед рота+ артилерійські дивізіони(в них там по ярчє, но точно не скажу не внікав)
Грубо кажучи піхотинець-бойовик на руки має під 70 тисяч. І раз на півтори місяці- 2 місяці ще з 70.
Є ще доплата за бойове управління + 50т вона платиться офіцерам безумовно як 30 т . Но положена не тіки лиш всім), начмед, начреб, начінженерної служби та офіцери всього тилового забезпечення мають доплату лиш плюс 30.
Тому начальник служби пмм бригади, майор, має
Оклад + премія десь 36 тисяч + додаткова винагорода 30 тисяч, разом десь тисяч 65. Все. Робота 7днів в тиждень на мінімум 14 годин в добу і не факт що в відпустку пустять, бо фігура ключова.
Все більше ніяких ×3 × 4. Мародьорство, ворування тушонки, соляри і безплатне гвалтування гусей не рахуєм, мож рахувати ще поточні витрати на всяке забезпечення та комунальні і транспортні витрати. Скільки це не скажу, по різному.
Середній заробіток зпопереднього місця роботи був до літа 22.
P/s успіху коли рив окопи, платили на руки десь тисяч 46, при його прижимистості тисяч 42- 43, він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 08:23

candle645
для командирів які вважють інакше передбачені спеціальні статті ККУ.


ККУ за «вважають» - це ще одне ноу-хау від Кендела)
Командири виплачують (вірніше підписують документи на виплату) згідно документів , розроблених МО. Що вони там «вважають» взагалі не має значення. Як і впливу на ККУ.

Щодо включення бойових у відпускні, як хотілося б пану Кенделу.
Відпускні розраховуються на основі середньої зп. Але в середню зп не входять бойові.

До розрахунку середньої зарплати не включаються виплати, які не мають постійного характеру, зокрема:
• одноразові заохочення,
• компенсаційні виплати,
• виплати за особливі умови служби, які носять разовий або нерегулярний характер.


І це я не кажу про те, що в ЗСУ нема «відпускних».
Військовослужбовці в період відпустки продовжують отримувати своє грошове забезпечення. Крім цього (а не замість нього !!) вони отримують допомогу на оздоровлення.
Бойові відповідно ніяк не можуть входити в жодну з цих виплат, хіба лише він влаштує кровопролиття біля львівського генделя.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності, — Буданов

"В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції", — заявив він.



ага, щас ще референдум проведуть. хз з ким вести діалог, з диктатором, ну з путіним же не виходить його вести, ахах, чи може виходить, тільки буде 5ть областей
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:25

"Краще мати 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©))

  ЛАД написав:получается 350 тыс. Что-то ни от кого такой цифры даже близко не слышно. Если бы так платили, то Успіх вряд ли ушёл бы.
Якщо б, навіть, зараз так платили - Успіх би НЕ повернувся!
Чому?
Як так?©
ДумайТЕ!© :D
  Banderlog написав:Мародьорство, ворування тушонки, соляри і безплатне гвалтування гусей не рахуєм
Ееееееее, ми ж не орки/буряти?!
З нами ж таке ніслучіцццо нікогдА!©😁😁😁
  Banderlog написав:P/s успіху коли рив окопи, платили на руки десь тисяч 46
Останні рази за копання в 1,5км від окопів ворога - нас почали найопувати і не нараховувати бойові!
Тобто, що ти лежиш в відносно тиловому селі(але воно в зоні БД) отримуєш +30доплати/міс, а що ти пів місяця їздив копати за 1,5км від орків - теж ті самі +30/міс.
А раніше, то кожен день рахували, коли виїжджав копати і виходило щось +/-60К/міс!
  Banderlog написав:він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))
Я ж не ти :lol:
Не суди по собі :lol:
Я тільки собак і котів годував сосисками і спорченими ковбасами))
Але в нас були такі, що тушонки відправляли додому :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:32

  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:39

  Успіх написав:
  ЛАД написав:получается 350 тыс.
Останні рази за копання в 1,5км від окопів ворога - нас почали найопувати і не нараховувати бойові!
Тобто, що ти лежиш в відносно тиловому селі(але воно в зоні БД) отримуєш +30доплати/міс, а що ти пів місяця їздив копати за 1,5км від орків - теж ті самі +30/міс.
А раніше, то кожен день рахували, коли виїжджав копати і виходило щось +/-60К/міс!
  Banderlog написав:він міг відіслати додому , ну мож іще відро консерв і піввідра сосісок))))
Я ж не ти :lol:
Не суди по собі :lol:
Я тільки собак і котів годував сосисками і спорченими ковбасами))
Але в нас були такі, що тушонки відправляли додому :roll:
за тушонки шутка, но в кожній шутці є доля шутки.
Сам ж пишеш що отсилають люди...
То скільки відіслав додому в той місяць коли не заплатили + 100 за копання окопів? Народ жаждить знати... тіко чотко
1. Коли не обманювали -прийшло на картку -67 т грн
3 тищі витратив на продажну любов, 600 грн на бєляши мороженко і піво. , 400 на синю ізолєнту, І того відіслав додому 63т грн. 12 коп.
2. Коли обманули, скільки відіслав?
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 23 лип, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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