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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14501145021450314504>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:39

  BeneFuckTor написав:
Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності, — Буданов

"В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції", — заявив він.



ага, щас ще референдум проведуть. хз з ким вести діалог, з диктатором, ну з путіним же не виходить його вести, ахах, чи може виходить, тільки буде 5ть областей


група підтримки :lol:

Малюк заступився за закон щодо НАБУ і САП: Ніхто їх не ліквідовує – це повернення до Конституції

Якщо не порушується закон, чому б і ні – Кравченко про акції протесту

Останній генпрокурор з такою кількістю повноважень – це Пшонка. Як в питанні боротьби з корупцією Україну повертають до часів Януковича 8)
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/22/7522972/
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:42

Можемо повторити?©))

Що там Майдан?))

Залишилось побити студентів і можна владу брати до рук будь-кому?))

Наприклад, Яценюк з-за кордону прискаче...😅😁😁😁
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:44

  fler написав:
  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?


flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:46

  Banderlog написав:Сам ж пишеш що отсилають люди...
То скільки відіслав додому в той місяць коли не заплатили + 100 за копання окопів? Народ жаждить знати...
Деякі так і робили...
А мені рука не піднімалась таке робити.
Я краще котиків і песиків годував так, що їм вже інколи і не влазило))
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:51

Сергій Фурса

Підпис президента під законом, що руйнує соціальний договір посеред війни, підриває довіру із західними партнерами, ставить під питання європейську інтеграцію, змушуючи у Кремлі відкорковувати шампанське і просто радує всіх корупціонерів України, народжує і певні філософські роздуми. Як спосіб боротьби із відчаєм, фрустрацією і безнадьогою.

Так от, цей закон показує, що червоних ліній не існує. І що авторитаризм в Україні можливий.

Я завжди скептично ставився до цієї ідеї. Авторитарної України. Бо країна не та. Бо на двох українців три гетьмани, як відомо. Але головне - відсутня основа для формування авторитарного режиму. Наявність ренти. Яку можна розподіляти. В Україні немає нафти, наприклад. А отже нема і над доходів.

Без ренти авторитаризму важко зародитись. Бо авторитаризм не ефективний. І протирічить людський природі. І ще з безлічі причин. Росія стала тоталітарною державою, бо була нафта. І Білорусь - бо були російські гроші. В Україні такого немає. А спроба взяти російські гроші погано закінчилась.

І це наче убезпечувало нас від авторитаризму. Над треба було бути ринковою демократією щоб залучати зовнішнє фінансування.

І це зовнішнє фінансування і було драйвером змін в країні.

Дотепер. Бо війна подарила цю ренту. Не секрет, що Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Зараз США відвалилось і лишилась Європа. Яка приречена заливати в Україну мільярди доларів, бо це забезпечує безпеку самій Європі. І от тут з явилась рента. З явились гроші, які можна розподіляти.

І зʼявилась база для авторитарного режиму в Україні.

Звісно, ніхто авторитарну Україну в ЄС не візьме. Але ж мова не про це. Мова про фінансування війни. І тут Європі просто по барабану, авторитарна тут Україна, корумпована чи якась інша. Головне, щоб стримувала російську агресію. І за це Європа ладна платити навіть чорту.

В результаті в Україні може виникнути авторитарний режим. Ренту якого забезпечує війна. Фактично, люди, які тримають фронт. От так ми прийшли до ситуаціі 21 століття, коли основа основ - людський капітал. Але прийшли в дуже неприємному виді. Чи можна провести аналогію з часом Київської Русі, основу економіки княжеств якої складала работоргівля. Торгували славянами, до речі.

І я не знаю, що робити з цією думкою. Бо від неї тільки наростає фрустрація і відчай. Бо я бачу зародження іншої України. Яку я не хочу бачити.

Іноді одне голосування здатно змінити все. Знищити репутацію людей, які іі мали. І забрати надію у тих, хто ще вірив.

Єдиний плюс - таке голосування можна відкотити назад ще одним голосуванням. Треба просто щоб Європа дала зрозуміти, що ренти не буде. А от відмити репутацію вже неможливо. Нікому із тих акторів, хто взяв участь у бліцкринжі по руйнуванню незалежності Антикорупційних органів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 09:53

Стаття 299

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Сам ж пишеш що отсилають люди...
То скільки відіслав додому в той місяць коли не заплатили + 100 за копання окопів? Народ жаждить знати...
Деякі так і робили...
А мені рука не піднімалась таке робити.
Я краще котиків і песиків годував так, що їм вже інколи і не влазило))

Жорстоке поводження з тваринами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Соромлюсь


Добре що соромитесь, хоча навряд для вас знайомо це відчуття.
Ось якщо вас забанили в гуглі
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

Питання набу і саб є, так їх менше чим до зебандитів, але
ГОЛОВНЕ питання це те що потяг диктатури вже набрав повну швидкість, і Ви це прекрасно розумієте
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:21

  unicdima написав:
  Shaman написав:НАБУ та САП й є влада. але трошки незалежні від влади - бо мета - боротьба з корупцією у владі. а влада - ти диви - чомусь проти :lol:

І коли це НАБУ і САП боролися з корупцією? :D
Ти ще скажи, що Шабунін антикорупціонер :D

а що ж тоді їх так гноблять? стандартних рішень боротьби з корупцією немає. запровадили такий механізм - й особисто я вважаю, що краще так, ніж ніяк. бо альтернатива саме така.

й Шабунін так, багато що цікавого викрив. чого у вас така зневага - не розумію...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:24

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Соромлюсь

Добре що соромитесь, хоча навряд для вас знайомо це відчуття.
Ось якщо вас забанили в гуглі
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

Питання набу і саб є, так їх менше чим до зебандитів, але
ГОЛОВНЕ питання це те що потяг диктатури вже набрав повну швидкість, і Ви це прекрасно розумієте

це велике перебільшення, й ви це чудово розумієте ;) так це такі собі червоні межі - але ще нічого незворотнього не сталося. люди, які не бачить початки автократії в Яника, - то тут взагалі немає про що мови
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:27

  unicdima написав:це їх робота, не подобається- в бригаду і на фронт, є закон про заборону демонстрацій.
Оця толерастія до сук-ждуніх привела лише до більшого спротиву при затриманнях ухилянтів, злочинців, 5 років тюрми і ці баби і думати забудуть щоб нападати на військових і поліцію.

Підтримую агента unicdima, хоч і проти Хуйла в цій війні.
Зе на підпис вже відправили?
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