Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності, — Буданов
"В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції", — заявив він.
ага, щас ще референдум проведуть. хз з ким вести діалог, з диктатором, ну з путіним же не виходить його вести, ахах, чи може виходить, тільки буде 5ть областей
група підтримки
Малюк заступився за закон щодо НАБУ і САП: Ніхто їх не ліквідовує – це повернення до Конституції
Якщо не порушується закон, чому б і ні – Кравченко про акції протесту
Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС. Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
Підпис президента під законом, що руйнує соціальний договір посеред війни, підриває довіру із західними партнерами, ставить під питання європейську інтеграцію, змушуючи у Кремлі відкорковувати шампанське і просто радує всіх корупціонерів України, народжує і певні філософські роздуми. Як спосіб боротьби із відчаєм, фрустрацією і безнадьогою.
Так от, цей закон показує, що червоних ліній не існує. І що авторитаризм в Україні можливий.
Я завжди скептично ставився до цієї ідеї. Авторитарної України. Бо країна не та. Бо на двох українців три гетьмани, як відомо. Але головне - відсутня основа для формування авторитарного режиму. Наявність ренти. Яку можна розподіляти. В Україні немає нафти, наприклад. А отже нема і над доходів.
Без ренти авторитаризму важко зародитись. Бо авторитаризм не ефективний. І протирічить людський природі. І ще з безлічі причин. Росія стала тоталітарною державою, бо була нафта. І Білорусь - бо були російські гроші. В Україні такого немає. А спроба взяти російські гроші погано закінчилась.
І це наче убезпечувало нас від авторитаризму. Над треба було бути ринковою демократією щоб залучати зовнішнє фінансування.
І це зовнішнє фінансування і було драйвером змін в країні.
Дотепер. Бо війна подарила цю ренту. Не секрет, що Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Зараз США відвалилось і лишилась Європа. Яка приречена заливати в Україну мільярди доларів, бо це забезпечує безпеку самій Європі. І от тут з явилась рента. З явились гроші, які можна розподіляти.
І зʼявилась база для авторитарного режиму в Україні.
Звісно, ніхто авторитарну Україну в ЄС не візьме. Але ж мова не про це. Мова про фінансування війни. І тут Європі просто по барабану, авторитарна тут Україна, корумпована чи якась інша. Головне, щоб стримувала російську агресію. І за це Європа ладна платити навіть чорту.
В результаті в Україні може виникнути авторитарний режим. Ренту якого забезпечує війна. Фактично, люди, які тримають фронт. От так ми прийшли до ситуаціі 21 століття, коли основа основ - людський капітал. Але прийшли в дуже неприємному виді. Чи можна провести аналогію з часом Київської Русі, основу економіки княжеств якої складала работоргівля. Торгували славянами, до речі.
І я не знаю, що робити з цією думкою. Бо від неї тільки наростає фрустрація і відчай. Бо я бачу зародження іншої України. Яку я не хочу бачити.
Іноді одне голосування здатно змінити все. Знищити репутацію людей, які іі мали. І забрати надію у тих, хто ще вірив.
Єдиний плюс - таке голосування можна відкотити назад ще одним голосуванням. Треба просто щоб Європа дала зрозуміти, що ренти не буде. А от відмити репутацію вже неможливо. Нікому із тих акторів, хто взяв участь у бліцкринжі по руйнуванню незалежності Антикорупційних органів.
Питання набу і саб є, так їх менше чим до зебандитів, але ГОЛОВНЕ питання це те що потяг диктатури вже набрав повну швидкість, і Ви це прекрасно розумієте
це велике перебільшення, й ви це чудово розумієте так це такі собі червоні межі - але ще нічого незворотнього не сталося. люди, які не бачить початки автократії в Яника, - то тут взагалі немає про що мови
unicdima написав:це їх робота, не подобається- в бригаду і на фронт, є закон про заборону демонстрацій. Оця толерастія до сук-ждуніх привела лише до більшого спротиву при затриманнях ухилянтів, злочинців, 5 років тюрми і ці баби і думати забудуть щоб нападати на військових і поліцію.
Підтримую агента unicdima, хоч і проти Хуйла в цій війні. Зе на підпис вже відправили?