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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14501145021450314504
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:28

  Shaman написав:
  unicdima написав:
  Shaman написав:НАБУ та САП й є влада. але трошки незалежні від влади - бо мета - боротьба з корупцією у владі. а влада - ти диви - чомусь проти :lol:

І коли це НАБУ і САП боролися з корупцією? :D
Ти ще скажи, що Шабунін антикорупціонер :D

а що ж тоді їх так гноблять? стандартних рішень боротьби з корупцією немає. запровадили такий механізм - й особисто я вважаю, що краще так, ніж ніяк. бо альтернатива саме така.

й Шабунін так, багато що цікавого викрив. чого у вас така зневага - не розумію...
і шо він викрив? Кого посадив? На фронт цього борця :twisted:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:28

  fler написав:
  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?

може й треба. але не відміняючи автономність антикорупційних структур. бо чого ми цим досягаємо? тільки недоторканність дотичних до влади, чи не так?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:30

  _hunter написав:
  Hotab написав:UA
Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.

Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??

Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...

це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:33

  Успіх написав:Що там Майдан?))

Залишилось побити студентів і можна владу брати до рук будь-кому?))


Ввести мобілізацію з 18 років (без відстрочок) і бити не треба.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:37

Досвід - не проп'єш!)))

  fler написав:Соромлюсь
Та не соромся - тебе вже, навіть, в зоопарку всі впізнають!
(все про тебе знають)😅
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:43

Успіх
Деякі так і робили...


«На Марсі»
Як і бойові у Львові з відкатом командиру))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

воуки накинулись на Флер
трусливое стадо инакомыслия не прощает
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:47

Не завжди коту масляниця©

  Hotab написав:Успіх
Деякі так і робили...


«На Марсі»
Як і бойові у Львові з відкатом командиру))

Я під ту "акцію щедрості" нажаль(чи на щастя?) - не попав!
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:58

  fler написав:
  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?

На офсайті у них все є, прямо на першій сторінці - вивчайте.
Schmit
 
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