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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14505145061450714508>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:19

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.

...

🗣Юрій Ніколов
У мене є також дуже логічне питання.
Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно.
Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували.
Чому Захід цього не робить?

А им это зачем? :shock: -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..

Дуже дивна відповідь.
Тоді навіщо взагалі давати гроші Україні? Ось США типу перестали давати гроші. І все зашибісь - "поставленные задачи -- решаются". Можна взагалі гроші не давати, раз вони розкрадаються(йдуть своїм).
По вашій логіці виходить що Захід "в долі", іншого пояснення немає. Може і так.

Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен.
И в результате это просто значит, что "задача" оказалась в два раза дороже, чем планировалось изначально...
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:22

  Hotab написав:_hunter
Меня там Хотаб убеждал, что служба в тылу (не глубоком -- 70 км до фронта) -- очень опасна

А от про те, що штаб бригади є пріоритетною ціллю для знищення , і розташований він значно ближче ніж 70 км - казав і продовжую казати. Бігунцю на це відповісти нема чого.

Я по карте мерял: ровно 70 км до ближайшей точки по Deep State.
Так я же согласился :shock: Да: очень опасно там находиться -- нужна доплата.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:22

не проблема, а грошові витрати

  _hunter написав:Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен.
И в результате это просто значит, что "задача" оказалась в два раза дороже, чем планировалось изначально...

Ага, "не проблема, а грошові витрати" (с) (тм)
Оцініть сумарний річний бюджет держав ЄС, та допомогу Україні.
https://www.szru.gov.ua/news-media/news/uprodovzh-nastupnykh-10-rokiv-ies-maie-investuvaty-500-mlrd-ievro-v-oboronnyi-sektor
У 2024 році країни ЄС витратили в середньому 1,9 % ВВП на оборону – близько 326 млрд євро (334,48 млрд дол. США).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 лип, 2025 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:26

  _hunter написав:.........
Я понимаю. Но в отличии от нашего местного "якальщика" -- комплексом на эту тему не страдаю -- всем незнакомым людям сходу заявлять -- "у меня доход топ ...%" :lol:
Никто за язык не тянет. Могли просто назвать цифру, за сколько готовы пойти в армию.

Почему бы и не установить? :wink:
Вообще-то, во всём мире деньги платятся за выполняемую работу. Сидите вы вдвоём в окопе, делаете одно и тоже, но вам платят (условно) 8-10 тыс. долл., а вашему напарнику - 1-2 тыс. Прикольно.

-- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:32

платять за людино-години, а не за роботу

  ЛАД написав:Но это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых".

Заграница нам поможет! Запад с нами! (с)

делаете одно и тоже, но вам платят (условно) 8-10 тыс. долл., а вашему напарнику - 1-2 тыс.

в такого повно, навіть, якщо не порівнювати Долину та село в Індії,
чи Макдональдс в NY і Броварах
У вас все ще сокові фантазії
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 лип, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:38

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Я понимаю. Но в отличии от нашего местного "якальщика" -- комплексом на эту тему не страдаю -- всем незнакомым людям сходу заявлять -- "у меня доход топ ...%" :lol:
Никто за язык не тянет. Могли просто назвать цифру, за сколько готовы пойти в армию.

Почему бы и не установить? :wink:
Вообще-то, во всём мире деньги платятся за выполняемую работу. Сидите вы вдвоём в окопе, делаете одно и тоже, но вам платят (условно) 8-10 тыс. долл., а вашему напарнику - 1-2 тыс. Прикольно.

-- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.

И что вам это даст? :roll: -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.

Велкам ту зе реал волд! :D -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...

Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:45

Зеленський та його адміністрація замкнулися в собі: як західні ЗМІ описують протести в Україні та послаблення незалежності НАБУ та САП 8)
https://espreso.tv/svit-pro-ukrainu-zel ... abu-ta-sap

Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив :lol:
Зеленський назвав розмову "відвертою й корисною". За словами президента, сторони домовились провести наступного тижня "глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій". А за два тижні, мовляв, має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/23/7523041/
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.


Бедный бо дурный, т.е. тот самый респондент в опросах не способный поступиться принципами и кордонами 91
И какое еще "счастье" жить запертым в стране испохабленной охлосом и воуками
Вы что, скрытый коммунист-шизофреник, одной рукой скидывющий памятники Ленину , а другой строчащий охло-камуняцкие комментарии "Багаті відкупляться - як так??". Назвались воином света - полезайте в бусик, и не скиглите
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 13:58

  _hunter написав:
И что вам это даст? :roll: -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?

Велкам ту зе реал волд! :D -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".

Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству).
А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.

С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием" :lol:
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.


подразделения ЗСУ набранные из среднего+ класса перейдут на самообеспечение.
А ЛАД-ам и абырвалгам - болше пенсии, меньше военных сборов пока они на диване турбопатриотствуют
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