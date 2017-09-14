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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14506145071450814509>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:53

  _hunter написав:......
>>> Так зачем предлагать нереальные варианты?
Ну вы же зачем-то спрашивали - за какие деньги _я_ к ЗСУ готов присоединиться...
Надеялся услышать что-то хотя бы относительно реальное.
А так вместо "х2х2" можно было просто написать: "За такие, на которые у Украины денег не хватит", т.е. ни за какие.

>>> Не уверен насчёт "ровного места".
Ну вот прямо как вы написали: один окоп (отдел), одна должность.
На одной должности можно работать по-разному и приносить разную пользу. Это как обычный солдат и снайпер. Тут разница понятна.

>>> А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
Я же там написал: эти люди -- они же не за "просто так" свою ЗП получают. -- это и есть их "тягота".
Такие же "тяготы" они несут и в мирное время. А "бедным" хотят добавить, и прилично добавить. Вплоть до возможной инвалидности или даже потери жизни.

>>> Совсем не очевидно. Тем более сегодня.
Ну-да, ну-да: то ли дело Пэрэць ФМ...
Но мы отвлеклись :)
Не знаю, что вы называете "Пэрэць ФМ".
Я, в отличие от вас, привёл конкретный пример.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:55

  ЛАД написав:Не знаю, что вы называете "Пэрэць ФМ".

https://perec.fm/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:09

  flyman написав:.........
я ж не піднімаю на вила твою скрєпну шизофренію з роздвоєнням цінностей, що кирзачами під зад УПЦ МП не можна (босвободавіросповіданняісовісті), а пацифістів М1860 можна (бонетакасовістьісповідання)
А где вы их углядели?
Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.
Пацифисты и трусы несколько разные понятия.

як і те що недавно погрожував ЗСЧ в Румунію, а тепер в роті уніка?
Вы дальтоник?
Цвета не различаете, как и фокс?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:10

За крок до перевороту думок©

Всього лиш 8хв... - тому, ви собі цей перегляд можете дозволити))

Якщо коротко - то "навіть янукОвоща переплюнули" :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:11

  fler написав:
  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
від ZZZZ
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 — хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022–2023 — відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014–2019 — розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра — жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 — отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 — затримання «на гарячому».
• 2022 — досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 — під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 — хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 — вирок: 7 років ув’язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 — заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021–2022 – незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 – підозра, запобіжний засіб – особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 — спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023–2024 — вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 — підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) — махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 — справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) — афери із землею. 2025 — після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
– Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в’язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
– НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина – ексвіцепрем’єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов’язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання — листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) – травень 2024 – підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) – квітень 2024 – викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) – квітень 2024 – підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:20

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Почему бы и не установить? -- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
гвозди микроскопом забивать - вредительство
тем более в эру дронов и мобилизации экономик
Опаньки
Два моїх непримеренних опонента одночасно приходять до варіанту економічного бронювання..
От тільки їх варіант - тупіковий...
Бо Державний чиновник не має права бачити їх ДОХОДИ... але зобовязаний бачити сплату ними податків...
А так як Державний чиновник(воєнком) в першу чергу виконує Державні правила , то він порівняє податки які Ви сплачували в цивільному житті з податками які сплачуються у війську..
І тут у вас шансів нема.. Пофіг Державі що ви заробляли собі 100 000+ грн/місяць , сплачуючи при цьому - 4000 (єдиний+єсв+5%)
Вона спокійно відправить вас солдатом на 20000 ставки з якої отримує 8000 грн податків
Це хоч зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:22

  ЛАД написав:
  _hunter написав:......
>>> Так зачем предлагать нереальные варианты?
Ну вы же зачем-то спрашивали - за какие деньги _я_ к ЗСУ готов присоединиться...
Надеялся услышать что-то хотя бы относительно реальное.
А так вместо "х2х2" можно было просто написать: "За такие, на которые у Украины денег не хватит", т.е. ни за какие.

>>> Не уверен насчёт "ровного места".
Ну вот прямо как вы написали: один окоп (отдел), одна должность.
На одной должности можно работать по-разному и приносить разную пользу. Это как обычный солдат и снайпер. Тут разница понятна.

>>> А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
Я же там написал: эти люди -- они же не за "просто так" свою ЗП получают. -- это и есть их "тягота".
Такие же "тяготы" они несут и в мирное время. А "бедным" хотят добавить, и прилично добавить. Вплоть до возможной инвалидности или даже потери жизни.

>>> Совсем не очевидно. Тем более сегодня.
Ну-да, ну-да: то ли дело Пэрэць ФМ...
Но мы отвлеклись :)
Не знаю, что вы называете "Пэрэць ФМ".
Я, в отличие от вас, привёл конкретный пример.

>>> А так вместо "х2х2" можно было просто написать: "За такие, на которые у Украины денег не хватит",
Увы, но без "яканья" своей ЗП это сделать не получится.
Но, опять же: если мы конкретно _про меня_ говорим - столько денег в Закромах точно есть. Но на бригаду "нас" — уже может и не хватить.

>>> Это как обычный солдат и снайпер. Тут разница понятна.
Но это _разные_ должности.
То, про что я говорю - "два менеджера по продажам, принесшие своей фирме по ляму каждый"

>>> А "бедным" хотят добавить, и прилично добавить.
Как и "богатым". При этом: никто не запрещает "бедным" зарабатывать больше.

>>> Я, в отличие от вас, привёл конкретный пример.
Не понял ваше "в отличие" - то, что конкретный радио-канал непойми за какие заслуги статус критического получил на днях - это не "конкретный пример"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Можна взагалі грошей не давати. Нуль.
Або навіщо давати гроші державі(Зеленському і Ко)? Можна давати гроші конкретним виробникам дронів. Невже так важко проаналізувати які виробництва ефективні, які ні.
Згадайте мої тези в суперечці з воєнпенсом чи іншими любителями ефективних менеджерів.....
1 На Заході НЕМАЄ структури яка моглаб КРАЩЕ ніж місцеві чиновники визначити ефективність/доцільність передачі грошей тим чи іншим виробникам
2 Так як у нас ДУЖЕ мало людей, які ЗАСЛУЖИЛИ своїми економічними досягненнями довіру в Західних інвесторів - тому й гроші йдуть централізовано

ПС
Захід по суті не може створити ефективну РОЗПОДІЛЬНУ систему, бо він вже давно працює КАПІТАЛІСТИЧНИМИ інструментами...
Той хто погано керує отриманим-той програє економічну гонку...

Тому
будь яка західна структура яка буде визначати кому/скільки - на своє функціонування забере БІЛЬШЕ ніж вкрадуть наші .
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:27

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД

назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке?
Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д.
Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства.
Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может

1. У меня нет патронов. Ни в прямом, ни в переносном смысле.
2. Вы одессит?
Отвечать вопросом на вопрос вы научились. А вот просто ответить часто не можете.
3. Какая "куча исключений" существует "для экономически нактивных"?
4. Ни от кого, кроме особо упоротых, не слышал о стремлении закончить войну парадом ЗСУ на Красной площади.

Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.
И вам должно бьть стыдно, будучи пенсионером с уймой свободного врмени, даже не попытаться разобраться в вопросе самостоятельно, но с упорством ослицы спориь с очевидными вещами.
До военной реформы 1874 купечество РИ всех гильдий было освобожденно от военной службы.
Реформа 1874 отменила большинсто сословных ограничений, но верхняя граница возраста пребывания в резерве определялась 40 годами, на момент ПМВ - 42 года для рядовых, но на практике к этой границе не успели подобраться. Существовало множество ограничений по составу семьи, единственный ребенок точно не мог быть мобилизированным.
Все-таки, в каких вонйах нового времени кроме парагвайской фактически отсутвовал граничный возраст мобилизации ? Вы можете не сьезжать, а ответить ,наконец ?

4. - может потому что вы сами упоротый и только рядитесь в одежды совесткого интеллигента? а на деле - лайт версия чернигвского пса-патрона ?

досягнення мети — розгрому російського військового угруповання та звільнення всіх окупованих територій
https://www.unian.ua/war/eks-komandir-r ... 07381.html
-------------

Від початку наша мета - розгром російської армії, воєнна перемога над РФ…
https://razumkov.org.ua/images/2023/08/ ... VARTAL.pdf
---------------------------
Dec 27, 2022 — «Кремль потрібно перемогти на полі бою», «наступного року – вирішальний час» – Зеленський.



Ну и освобождение от службы для богатых существует с начала войны - по многдетности, только никакой пользы для экономики и обороноспособнсти от этого нет - такие люди ссемьями выезжают за границу, часто в недружуственные страны типа Польши, часто не брезгуя оформалять социальную помощь принимающих стран
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 лип, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен.
Історія вивчення витрат пенсійного (1-2% від суми пенсій йде працівникам а раз так то 98% доходить)
Державного Бюджету (1-2% ВВП йде на утримання чиновників, з яких вони ж платять 40% податків)
Ще 20% +/- лінь уточнювати йде на зарплати вчителям/лікарям
Ще 30% +/- лінь уточнювати йде на зарплати ЗСУ...

Тому ще раз
При податковому навантаженні в 40-60% , при будь якому варіанті крадіжок - дійде до кінцевого більше 90%....

ПС
мій особистий аналіз ФОПів і підприємств олігархів показує що податкове навантаження на підприємстві олігарха на кожну працюючцу людину ВИЩЕ ніж в ФОПів.
budivelnik
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