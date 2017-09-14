flyman написав:......... я ж не піднімаю на вила твою скрєпну шизофренію з роздвоєнням цінностей, що кирзачами під зад УПЦ МП не можна (босвободавіросповіданняісовісті), а пацифістів М1860 можна (бонетакасовістьісповідання)
А где вы их углядели? Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу. Пацифисты и трусы несколько разные понятия.
як і те що недавно погрожував ЗСЧ в Румунію, а тепер в роті уніка?
Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС. Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
від ZZZZ
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду) • 2023 — хабар 2,7 млн $. • Справа у суді, звинувачення тривають. Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна) • 2022–2023 — відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴. • Заочний арешт, слідство завершено 2024. Кирило Шевченко (ексглава НБУ) • 2014–2019 — розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку». • Підозра — жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025. Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина) • 2021 — отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер. • 28 січня 2022 — затримання «на гарячому». • 2022 — досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС. • Станом на 2024 — під судом, вироку ще немає. Анатолій Гунько (СН, нардеп) • 2023 — хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок. • Підозра, затримання, запобіжний захід. • 2025 — вирок: 7 років ув’язнення і конфіскація. Віктор Бондар (СН, нардеп) • 2025 — заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці». • Підозра у січні 2025, справа вже в суді. Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка) 2021–2022 – незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку) Жовтень 2024 – підозра, запобіжний засіб – особиста порука Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає Андрій Одарченко (СН, Харків) • 2023 — спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції. • Справу завершили у січні 2024, передано до суду. Микола Задорожній (СН, Сумщина) • 2023–2024 — вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону. • 2024 — підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства. Олег Татаров (заступник керівника ОП) — махінації з експертизами для УкрБуд. 2021 — справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика. Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) — афери із землею. 2025 — після обшуків втік з України. Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва – Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в’язниці. Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду – НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію. Ольга Стефанішина – ексвіцепрем’єрка САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов’язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає. Вадим Альперін (бізнесмен) Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ. Затримання — листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС. Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) – травень 2024 – підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000 Артем Шило (радник ОП) – квітень 2024 – викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів Микола Солський (ексмін. агрополітики) – квітень 2024 – підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає. Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
_hunter написав:Почему бы и не установить? -- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
гвозди микроскопом забивать - вредительство тем более в эру дронов и мобилизации экономик
Опаньки Два моїх непримеренних опонента одночасно приходять до варіанту економічного бронювання.. От тільки їх варіант - тупіковий... Бо Державний чиновник не має права бачити їх ДОХОДИ... але зобовязаний бачити сплату ними податків... А так як Державний чиновник(воєнком) в першу чергу виконує Державні правила , то він порівняє податки які Ви сплачували в цивільному житті з податками які сплачуються у війську.. І тут у вас шансів нема.. Пофіг Державі що ви заробляли собі 100 000+ грн/місяць , сплачуючи при цьому - 4000 (єдиний+єсв+5%) Вона спокійно відправить вас солдатом на 20000 ставки з якої отримує 8000 грн податків Це хоч зрозуміло?
_hunter написав:...... >>> Так зачем предлагать нереальные варианты? Ну вы же зачем-то спрашивали - за какие деньги _я_ к ЗСУ готов присоединиться...
Надеялся услышать что-то хотя бы относительно реальное. А так вместо "х2х2" можно было просто написать: "За такие, на которые у Украины денег не хватит", т.е. ни за какие.
>>> Не уверен насчёт "ровного места". Ну вот прямо как вы написали: один окоп (отдел), одна должность.
На одной должности можно работать по-разному и приносить разную пользу. Это как обычный солдат и снайпер. Тут разница понятна.
>>> А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны. Я же там написал: эти люди -- они же не за "просто так" свою ЗП получают. -- это и есть их "тягота".
Такие же "тяготы" они несут и в мирное время. А "бедным" хотят добавить, и прилично добавить. Вплоть до возможной инвалидности или даже потери жизни.
>>> Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Ну-да, ну-да: то ли дело Пэрэць ФМ... Но мы отвлеклись
Не знаю, что вы называете "Пэрэць ФМ". Я, в отличие от вас, привёл конкретный пример.
>>> А так вместо "х2х2" можно было просто написать: "За такие, на которые у Украины денег не хватит", Увы, но без "яканья" своей ЗП это сделать не получится. Но, опять же: если мы конкретно _про меня_ говорим - столько денег в Закромах точно есть. Но на бригаду "нас" — уже может и не хватить.
>>> Это как обычный солдат и снайпер. Тут разница понятна. Но это _разные_ должности. То, про что я говорю - "два менеджера по продажам, принесшие своей фирме по ляму каждый"
>>> А "бедным" хотят добавить, и прилично добавить. Как и "богатым". При этом: никто не запрещает "бедным" зарабатывать больше.
>>> Я, в отличие от вас, привёл конкретный пример. Не понял ваше "в отличие" - то, что конкретный радио-канал непойми за какие заслуги статус критического получил на днях - это не "конкретный пример"?
andrijk777 написав:Можна взагалі грошей не давати. Нуль. Або навіщо давати гроші державі(Зеленському і Ко)? Можна давати гроші конкретним виробникам дронів. Невже так важко проаналізувати які виробництва ефективні, які ні.
Згадайте мої тези в суперечці з воєнпенсом чи іншими любителями ефективних менеджерів..... 1 На Заході НЕМАЄ структури яка моглаб КРАЩЕ ніж місцеві чиновники визначити ефективність/доцільність передачі грошей тим чи іншим виробникам 2 Так як у нас ДУЖЕ мало людей, які ЗАСЛУЖИЛИ своїми економічними досягненнями довіру в Західних інвесторів - тому й гроші йдуть централізовано
ПС Захід по суті не може створити ефективну РОЗПОДІЛЬНУ систему, бо він вже давно працює КАПІТАЛІСТИЧНИМИ інструментами... Той хто погано керує отриманим-той програє економічну гонку...
Тому будь яка західна структура яка буде визначати кому/скільки - на своє функціонування забере БІЛЬШЕ ніж вкрадуть наші .
назовите страны с верхним порогом мобилизации в 60 лет кроме Dарагвая в 19 веке? Имеющие кучу исключений для экономически нактивных - многодетных и т.д. Ставивщих целью в войне военный разгром многократно превосходящего государства. Человек с зп в 20 тыс вам и вашим патронам такие вопросы просто не способен задать, поэтому ваша цель избавиться от тех кто может
1. У меня нет патронов. Ни в прямом, ни в переносном смысле. 2. Вы одессит? Отвечать вопросом на вопрос вы научились. А вот просто ответить часто не можете. 3. Какая "куча исключений" существует "для экономически нактивных"? 4. Ни от кого, кроме особо упоротых, не слышал о стремлении закончить войну парадом ЗСУ на Красной площади.
Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы. И вам должно бьть стыдно, будучи пенсионером с уймой свободного врмени, даже не попытаться разобраться в вопросе самостоятельно, но с упорством ослицы спориь с очевидными вещами. До военной реформы 1874 купечество РИ всех гильдий было освобожденно от военной службы. Реформа 1874 отменила большинсто сословных ограничений, но верхняя граница возраста пребывания в резерве определялась 40 годами, на момент ПМВ - 42 года для рядовых, но на практике к этой границе не успели подобраться. Существовало множество ограничений по составу семьи, единственный ребенок точно не мог быть мобилизированным. Все-таки, в каких вонйах нового времени кроме парагвайской фактически отсутвовал граничный возраст мобилизации ? Вы можете не сьезжать, а ответить ,наконец ?
4. - может потому что вы сами упоротый и только рядитесь в одежды совесткого интеллигента? а на деле - лайт версия чернигвского пса-патрона ?
Ну и освобождение от службы для богатых существует с начала войны - по многдетности, только никакой пользы для экономики и обороноспособнсти от этого нет - такие люди ссемьями выезжают за границу, часто в недружуственные страны типа Польши, часто не брезгуя оформалять социальную помощь принимающих стран
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 лип, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен.
Історія вивчення витрат пенсійного (1-2% від суми пенсій йде працівникам а раз так то 98% доходить) Державного Бюджету (1-2% ВВП йде на утримання чиновників, з яких вони ж платять 40% податків) Ще 20% +/- лінь уточнювати йде на зарплати вчителям/лікарям Ще 30% +/- лінь уточнювати йде на зарплати ЗСУ...
Тому ще раз При податковому навантаженні в 40-60% , при будь якому варіанті крадіжок - дійде до кінцевого більше 90%....
ПС мій особистий аналіз ФОПів і підприємств олігархів показує що податкове навантаження на підприємстві олігарха на кожну працюючцу людину ВИЩЕ ніж в ФОПів.