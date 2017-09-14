Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)

• 2023 — хабар 2,7 млн $.

• Справа у суді, звинувачення тривають.

Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)

• 2022–2023 — відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.

• Заочний арешт, слідство завершено 2024.

Кирило Шевченко (ексглава НБУ)

• 2014–2019 — розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».

• Підозра — жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.

Сергій Кузьміних (СН , Житомирщина)

• 2021 — отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.

• 28 січня 2022 — затримання «на гарячому».

• 2022 — досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.

• Станом на 2024 — під судом, вироку ще немає.

Анатолій Гунько (СН, нардеп)

• 2023 — хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.

• Підозра, затримання, запобіжний захід.

• 2025 — вирок: 7 років ув’язнення і конфіскація.

Віктор Бондар (СН, нардеп )

• 2025 — заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».

• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.

Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН , нардепка)

2021–2022 – незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)

Жовтень 2024 – підозра, запобіжний засіб – особиста порука

Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає

Андрій Одарченко (СН , Харків)

• 2023 — спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.

• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.

Микола Задорожній (СН , Сумщина)

• 2023–2024 — вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.

• 2024 — підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.

Олег Татаров (заступник керівника ОП) — махінації з експертизами для УкрБуд.

2021 — справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.

Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП ) — афери із землею. 2025 — після обшуків втік з України.

Ніколай Чаус , екссуддя Дніпровського райсуду Києва

– Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в’язниці.

Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду

– НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.

Ольга Стефанішина – ексвіцепрем’єрка

САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов’язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.

Вадим Альперін (бізнесмен)

Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.

Затримання — листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.

Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ ) – травень 2024 – підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000

Артем Шило (радник ОП) – квітень 2024 – викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів

Микола Солський (ексмін. агрополітики ) – квітень 2024 – підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн

Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу» , у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради . У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.

Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу» , у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.

