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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1450714508145091451014511>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:від ZZZZ


Щось в списку мало СН, ось тепер часи кращі буде Вам красти ‘по-новому’.
Люди молоді, амбітні, хочуть багато яхт, тут на форумі вже і захисники є, вже ладоні потирають))
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:45

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен.

ПС
мій особистий аналіз ФОПів і підприємств олігархів показує що податкове навантаження на підприємстві олігарха на кожну працюючцу людину ВИЩЕ ніж в ФОПів.

Это что за критерий оценки такой странный? :shock: Чем-то напоминает прошломесячный твит "OnlyFans лидирует по показателю 'оборот деленный на число штатных сотрудников'"...
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:48

було всього 523
Станом на сьогодні в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю.

https://www.unian.ua/society/stalo-vido ... 17002.html

вже підтвердились 121% інвалідів ))
За словами Кравченка, загалом щодо 636 прокурорів підтверджена справжня інвалідність

https://hromadske.ua/polityka/248514-he ... o-ne-robyv

було б смішно якби не було так сумно...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:51

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен.

ПС
мій особистий аналіз ФОПів і підприємств олігархів показує що податкове навантаження на підприємстві олігарха на кожну працюючцу людину ВИЩЕ ніж в ФОПів.

Это что за критерий оценки такой странный? :shock: Чем-то напоминает прошломесячный твит "OnlyFans лидирует по показателю 'оборот деленный на число штатных сотрудников'"...

жіночки на мінімалці в львівському генделику тихенько сплакнули
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:55

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:У вас все ще сокові фантазії
у вас теж фантазії. Про ліберальний світ і повагу до Вашої "корисності". Матриця стає ще тим совком.)

я ж не піднімаю на вила твою скрєпну шизофренію з роздвоєнням цінностей, що кирзачами під зад УПЦ МП не можна (босвободавіросповіданняісовісті), а пацифістів М1860 можна (бонетакасовістьісповідання)

як і те що недавно погрожував ЗСЧ в Румунію, а тепер в роті уніка?
і де ти бачиш шизофренію? Воно так і є. Під зад церкву не можно а ухилянтів возюкати мордою по асфальту можна. Недавно томосівці з поліцаями захвачували собор в чернівцях і вже одгребли шо почали пищати що надо рішати в суді) і ще одгребуть не сумнівайся.
Щодо того що бусифікацію тільки будуть посилювати я писав? Ви тут гунділи що з вами так нізя бо ви будете не ефективні. гребе зараз когось ваша ефективність?
Чи мож ти не віриш що як продовжиться війна вас борундуків будуть вже не на вулиці ловити а витягувати з підвалів? :lol: шо там іще? скасуєте особливий статус російської? Вступите в нато? :lol: Та щас.
Щодо того шо я поки не в сзч то звиняйте, я передумав. Вернути вам ваші гроші? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:01

  ЛАД написав:Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.

Я иногда заглядываю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:05

Жил бьіл воукєр

  ЛАД написав:Цвета не различаете, как и фокс?


--- Казочка про Красну Шапочку (она жє воукєр) ---

Жил был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет - революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 лип, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:07

  ЛАД написав:Пацифисты и трусы несколько разные понятия.

Если я панически боюсь самого вида оружия, Вы меня куда запишите? Хотя Вы можете не отвечать. Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов. Ни в одной стране я не встречал такого культа смерти и войны, как в бывшем соцлагере. Объяснить Вам, что не все мужчины, как и женщины, являются одинаковыми, и что все эти выдуманные «роли» - просто бред, у меня не выйдет. Ваше мировоззрение формировалось в абсолютно другой системе.

Я уже писал, мы успешно избавились от навязанных ролей для женщин, и они могут быть кем угодно в жизни, а не только мамами и домохозяйками, но почему-то забыли, что мужчины - тоже люди. И они тоже заслуживают иметь право быть такими, как они есть, а не «воинами», тем более, что абсолютное большинство мужчин этим стереотипам просто не соответствуют. Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу.

Но мне интересно как бы Вы себя повели, будь Вам сейчас 25 или 46, как мне. Наверное, в 46 Вы бы в армию не побежали уже. Это уже - старик для армии. Но как-то практически проверить это у нас уже возможности нет.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:09

❗️Україна НЕ отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026, – Spiegel .

.
🗣 США прагнуть уникнути участі у війні в Україні та мають намір «відновити мир через силу», — спікер Палати представників Майк Джонсон
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 23 лип, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.

Я иногда заглядываю.
Пацифист?
В армии?
:lol:
ЛАД
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