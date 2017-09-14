Додано: Сер 23 лип, 2025 16:07

ЛАД написав: Пацифисты и трусы несколько разные понятия. Пацифисты и трусы несколько разные понятия.

Если я панически боюсь самого вида оружия, Вы меня куда запишите? Хотя Вы можете не отвечать. Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов. Ни в одной стране я не встречал такого культа смерти и войны, как в бывшем соцлагере. Объяснить Вам, что не все мужчины, как и женщины, являются одинаковыми, и что все эти выдуманные «роли» - просто бред, у меня не выйдет. Ваше мировоззрение формировалось в абсолютно другой системе.Я уже писал, мы успешно избавились от навязанных ролей для женщин, и они могут быть кем угодно в жизни, а не только мамами и домохозяйками, но почему-то забыли, что мужчины - тоже люди. И они тоже заслуживают иметь право быть такими, как они есть, а не «воинами», тем более, что абсолютное большинство мужчин этим стереотипам просто не соответствуют. Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу.Но мне интересно как бы Вы себя повели, будь Вам сейчас 25 или 46, как мне. Наверное, в 46 Вы бы в армию не побежали уже. Это уже - старик для армии. Но как-то практически проверить это у нас уже возможности нет.