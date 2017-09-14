Додано: Сер 23 лип, 2025 16:39

ЛАД написав: fox767676 написав: ........

Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.

......... ........Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.......... Пока что съезжаете вы.

Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.

И не переводите стрелки.

Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.

о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите. Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?

Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?

Да и вообще, вы за это ратуете? Пока что съезжаете вы.Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.И не переводите стрелки.Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?Да и вообще, вы за это ратуете?

Насколько и для податных сословий Р. повинность не была общеобязательна, видно из того, что по 10-й народной переписи (1858 г.) из 29½ млн. душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) Р. повинности подлежало лишь 23½ млн., а 6 млн. или 20% были либо вовсе свободны от неё, либо не несли ее лично, а платили вместо того денежный взнос

См. Д. Масловский, «Записки по истории военного искусства в России»; Богданович, «Исторический очерк деятельности военного министерства за 1855—80 гг.»; А. Редигер, «Комплектование и устройство вооруженной силы» (часть I).

я ратую за равномерное перераспределение тягот войныэто бы гармонизировало общественное мнение в пользу принятия неизбежных компромиссовсредний+ класс без права свободного выезда это самый пострадавший от войны на истощение слой общества.обесценивающиеся активы, невозможность планирования жизни (что яылялось отличительной и конкурентной особенностью этой прслойки) в силу крайне туманных перспектив, удручающий разрыв в комфорте жизни по сравнению с теми коллегами, кто зарубежом.Я привел примеры - в РИ купечество было освобждено полностью от военной службы,зажиточное крестьянство и мешанство - за выкупРеформа 1874 упразднила многие ограничения и привилегеи. В то же время крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерамиИ это авторитарная РИ , а не якобы евролиберальная УкраинаРИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Ьалаклаву