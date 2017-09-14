RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14508145091451014511>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:13

  flyman написав:
  ЛАД написав:Цвета не различаете, как и фокс?


--- Казочка про Красну Шапочку (она жє воукєр) ---

Жил был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет - революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

++++
кросава
fox767676
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
️Україна НЕ отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026, – Spiegel .

.
США прагнуть уникнути участі у війні в Україні та мають намір «відновити мир через силу», — спікер Палати представників Майк Джонсон


В адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну. Американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.

Джерела Spiegel  заявили, що Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК. 

@censor_net| Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1634
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:До военной реформы 1874 купечество РИ всех гильдий было освобожденно от военной службы.
Реформа 1874 отменила большинсто сословных ограничений, но верхняя граница возраста пребывания в резерве определялась 40 годами



ЛАД Вы проигнорировали мой вопрос - Вы прогуливали школу в пользу махачей
Салтовка VS Тюренка, а после того как перестарались с кастетом, спаслись по комсомольской линии?
Насколько и для податных сословий Р. повинность не была общеобязательна, видно из того, что по 10-й народной переписи (1858 г.) из 29½ млн. душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) Р. повинности подлежало лишь 23½ млн., а 6 млн. или 20% были либо вовсе свободны от неё, либо не несли ее лично, а платили вместо того денежный взнос.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 23 лип, 2025 16:19, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:19

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.

Я иногда заглядываю.
Пацифист?
В армии?
:lol:
а де ж нам бути? ) убивати для миру на землі, стара традиція.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:19

  fox767676 написав:........
Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.
.........
Пока что съезжаете вы.
Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.
И не переводите стрелки.
Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?
Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?
Да и вообще, вы за это ратуете?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:22

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:-----------------------------
ЛАД
Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.
-----------------------------
Я иногда заглядываю.
Пацифист?
В армии?
:lol:
а де ж нам бути? ) убивати для миру на землі, стара традиція.

Будем бороться за мир так, что камня на камне не останется? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:25

fox767676
Хамства на форуме было мало?
Вы решили пополнить?
Неплохо получается. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:39

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:........
Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.
.........
Пока что съезжаете вы.
Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.
И не переводите стрелки.
Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?
Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?
Да и вообще, вы за это ратуете?


я ратую за равномерное перераспределение тягот войны
это бы гармонизировало общественное мнение в пользу принятия неизбежных компромиссов
средний+ класс без права свободного выезда это самый пострадавший от войны на истощение слой общества.
обесценивающиеся активы, невозможность планирования жизни (что яылялось отличительной и конкурентной особенностью этой прслойки) в силу крайне туманных перспектив, удручающий разрыв в комфорте жизни по сравнению с теми коллегами, кто зарубежом.
Я привел примеры - в РИ купечество было освобждено полностью от военной службы,
зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп
Реформа 1874 упразднила многие ограничения и привилегеи. В то же время крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерами
Насколько и для податных сословий Р. повинность не была общеобязательна, видно из того, что по 10-й народной переписи (1858 г.) из 29½ млн. душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) Р. повинности подлежало лишь 23½ млн., а 6 млн. или 20% были либо вовсе свободны от неё, либо не несли ее лично, а платили вместо того денежный взнос
См. Д. Масловский, «Записки по истории военного искусства в России»; Богданович, «Исторический очерк деятельности военного министерства за 1855—80 гг.»; А. Редигер, «Комплектование и устройство вооруженной силы» (часть I).


И это авторитарная РИ , а не якобы евролиберальная Украина
РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Ьалаклаву
fox767676
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:44

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Пацифисты и трусы несколько разные понятия.

Если я панически боюсь самого вида оружия, Вы меня куда запишите?
Вы сами ответили. :)

Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов.
С историей у вас плохо.
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.

Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу.
Ещё раз - изучайте историю.
Это бывает полезно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 16:46

  ЛАД написав:fox767676
Хамства на форуме было мало?
Вы решили пополнить?
Неплохо получается. :)



На вас потратили время и ткнули носом в факты со ссылками
Вместо благоданости - подражание черниговскому псу-патрону
fox767676
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14508145091451014511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nighthawk5, Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287948
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 950080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3435)
23.07.2025 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.