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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:13
flyman написав: ЛАД написав:
Цвета не различаете, как и фокс?
--- Казочка про Красну Шапочку (она жє воукєр) ---
Жил был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.
Услышит кадет - революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.
Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.
Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.
И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.
Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.
Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.
++++
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:16
Xenon написав: ️Україна НЕ отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026, – Spiegel .
.
США прагнуть уникнути участі у війні в Україні та мають намір «відновити мир через силу»,
— спікер Палати представників Майк Джонсон
В адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну. Американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.
Джерела Spiegel заявили, що Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:19
fox767676 написав:
До военной реформы 1874 купечество РИ всех гильдий было освобожденно от военной службы.
Реформа 1874 отменила большинсто сословных ограничений, но верхняя граница возраста пребывания в резерве определялась 40 годами
ЛАД
Вы проигнорировали мой вопрос - Вы прогуливали школу в пользу махачей
Салтовка VS Тюренка, а после того как перестарались с кастетом, спаслись по комсомольской линии?
Насколько и для податных сословий Р. повинность не была общеобязательна, видно из того, что по 10-й народной переписи (1858 г.) из 29½ млн. душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) Р. повинности подлежало лишь 23½ млн., а 6 млн. или 20% были либо вовсе свободны от неё, либо не несли ее лично, а платили вместо того денежный взнос.
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 23 лип, 2025 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:19
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.
Я иногда заглядываю.
Пацифист?
В армии?
а де ж нам бути? ) убивати для миру на землі, стара традиція.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:19
fox767676 написав:
........
Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.
.........
Пока что съезжаете вы.
Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.
И не переводите стрелки.
Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?
Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?
Да и вообще, вы за это ратуете?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:22
Banderlog написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
-----------------------------ЛАД
Именно пацифистов я что-то на ветке в упор не вижу.
-----------------------------
Я иногда заглядываю.
Пацифист?
В армии?
а де ж нам бути? ) убивати для миру на землі, стара традиція.
Будем бороться за мир так, что камня на камне не останется?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:25
fox767676
Хамства на форуме было мало?
Вы решили пополнить?
Неплохо получается.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:39
ЛАД написав: fox767676 написав:
........
Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.
.........
Пока что съезжаете вы.
Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.
И не переводите стрелки.
Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?
Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?
Да и вообще, вы за это ратуете?
я ратую за равномерное перераспределение тягот войны
это бы гармонизировало общественное мнение в пользу принятия неизбежных компромиссов
средний+ класс без права свободного выезда это самый пострадавший от войны на истощение слой общества.
обесценивающиеся активы, невозможность планирования жизни (что яылялось отличительной и конкурентной особенностью этой прслойки) в силу крайне туманных перспектив, удручающий разрыв в комфорте жизни по сравнению с теми коллегами, кто зарубежом.
Я привел примеры - в РИ купечество было освобждено полностью от военной службы,
зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп
Реформа 1874 упразднила многие ограничения и привилегеи. В то же время крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерами
Насколько и для податных сословий Р. повинность не была общеобязательна, видно из того, что по 10-й народной переписи (1858 г.) из 29½ млн. душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) Р. повинности подлежало лишь 23½ млн., а 6 млн. или 20% были либо вовсе свободны от неё, либо не несли ее лично, а платили вместо того денежный взнос
См. Д. Масловский, «Записки по истории военного искусства в России»; Богданович, «Исторический очерк деятельности военного министерства за 1855—80 гг.»; А. Редигер, «Комплектование и устройство вооруженной силы» (часть I).
И это авторитарная РИ , а не якобы евролиберальная Украина
РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Ьалаклаву
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fox767676
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:44
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Пацифисты и трусы несколько разные понятия.
Если я панически боюсь
самого вида оружия, Вы меня куда запишите?
Вы сами ответили.
Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов.
С историей у вас плохо.
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу.
Ещё раз - изучайте историю.
Это бывает полезно.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:46
ЛАД написав:fox767676
Хамства на форуме было мало?
Вы решили пополнить?
Неплохо получается.
На вас потратили время и ткнули носом в факты со ссылками
Вместо благоданости - подражание черниговскому псу-патрону
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