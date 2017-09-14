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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:46
Так то советская , так то Система.
Скинувши ленинов по системе не плачут.
Была змкнутая страна, без всяких кружевных трусов и приватизаций. Срок службы опять же до 40, и регулярные военные сборы-зарницы.
Ну допустим введём военный коммунизм , казарменный социализм. Следующий шаг - ревизия либеральных шандараханий предыдущих десятилетий, ибо получается все было зря и вредно. Люстрвция предыдущих люстраторов . Никто из вас к таким разворотам не готов
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:46
detroytred написав:
*Белый Дом просил елейным голосом проинформировать Кремль... )))
Армения согласилась передать Зангезурский коридор американской компании. Коридор длиной 42 километра будет называться «Мост Трампа». Он соединит Азербайджан с Нахичеванью и будет управляться частной американской компанией, получающей 40% доходов, в то время как Армения получит только 30%.
Безопасность обеспечит частная американская военная компания численностью до 1000 человек.
Формально Армения сохраняет суверенитет, но контроль фактически переходит США на 99 лет.* (C)
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:58
budivelnik написав: flyman написав: _hunter написав:
Это что за критерий оценки такой странный?
Чем-то напоминает прошломесячный твит "OnlyFans лидирует по показателю 'оборот деленный на число штатных сотрудников'"...
жіночки на мінімалці в львівському генделику тихенько сплакнули
///
1 На великому підприємстві виплатити зарплату в конверті дуже напряжно і легко пересікається податковою
2 Тому на великих підприємствах( а чим більше підприємство тим більший олігарх ним рулить) зарплати працівникам виплачуються РЕАЛЬНІ , а раз так то відмутня мінімізація.
///
Внимание! -- вопрос! -- Второй раз, ибо в первый раз его "кое-кто" перенедопонял...
А кто-то когда-то утверждал что-то вроде "алегархе зарабатывают миллиарды экономя копейки на ФОТ"
-- или откуда идея того "мегаисследования" возникла?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:03
Letusrock написав: ЛАД написав:
АндрейМ написав:
Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов.
С историей у вас плохо.
_____________
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
У 2029 навіть до самих потужних почне доходити що треба було чи війну якнайшвидше закінчувати у 2022, чи кордони наглухо заачіняти для всіх ,крім інвалідів 60+,тоді ж
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:08
fox767676 написав:
У 2029 навіть до самих потужних почне доходити що треба було чи війну якнайшвидше закінчувати у 2022, чи кордони наглухо заачіняти для всіх тоді ж
Фокс номерний, закінчення війни в 2022 році, означало б - знищення України
Нічого іншого, Путін не хотів, не хоче і не буде хотіти
Ти до цього закликаешь ?
PS. Ти ще не відповів за свої гнилі прогнози, що Трамп все порішає у другому кварталі ) Припинення вогню буде і все так інше
Але, як кожен номерний пропагандон, продовжуєшь вивалювати тонни пропагондонського лайна
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:09
_hunter написав:
А кто-то когда-то утверждал что-то вроде "алегархе зарабатывают миллиарды экономя копейки на ФОТ"
-- или откуда идея того "мегаисследования" возникла?
1 Я ж не можу відповідати на заявки кожного ідіота.
Я про те що олігархи ЗАРОБЛЯЮТЬ на ФОПах - не писав
А заявки олігархівської підстилки Гетьманцева - мене якось слабо цікавлять
2 На відміну від поверххапайок, або читачів жовтої преси -я працюю в РЕАЛЬНИХ умовах і для того щоб знати що і як робити - ЗМУШЕНИЙ вивчати досвід і проблеми не тільки свої а й своїх конкурентів.
Нагадаю
Мої тези наступні
Від корупції втрати населення становлять 1-3% в рік від їх доходів
Кожен може збільшити свої доходи більше ніж на 10-15% в рік( або +5-10% чистих без впливу інфляційних)
А раз так
То переживати що коломойський виграв чи програв в суді боголюбову - мені пофіг
Бо ні від першого ні від другого я доходів не отримую
ПС
те що існує таке поняття як
ОПТИМІЗАЦІЯ податкового навантаження - то це виключно тому що існує ДВІ системи оподаткування
І замість того щоб розміри податків в Загальній системі опускати , а в Єдиному податку -піднімати щоб таким чином уникнути конфлікту - ні нашим підприємцям на єдиному ні нашим депутатам -чомусь в голову не приходить
Є парочка совкофілів а-ля гетьманцев який проповідує постійне затискання гайок( саме це і характеризує його як совка, бо капіталізм це затискання в одному місці з паралельним відпусканням в іншому)
тільки затискання-зірве різьбу.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 23 лип, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:12
*Какие нах "по днепру"... Вы отстали от поезда...
На карте "итоги" трехлетней войны ядерной РФ против маленькой Украины...
а) Швеция и Финляндия в НАТО
б) Ото (с микроскопом) что РФ с боями смогла взять за 3+ года...
в) Флота ни в Северном Причерноморье ни в Крыму нет..
г) Балтика - внутреннее море НАТО...
д) Южный Кавказ утрачен...
е) Сирия утрачена...
д) Зангезур на подходе...
е) Серединный Коридор - не под РФ...
ж) Объятия КНР крепнут...
з) КНДР вдруг стала осью... )))
и) Экономики, Финансов - нет...
к) Изгой покруче Ирана...
л) Иран - помнит советско-БРИТАНСКУЮ оккупацию...
м) Достижение целей войны уже в принципе не реально...
н) Лет на 100 вперед РФ - враг Украины на генном уровне поколений 0-60 лет (минимум)...
о) Зацементировали власть в Украине...
п) Все регионы, где РФ воевала - дотационные на 80% (включая Чечню)...
р) Абсолютная интернет и цифровая диктатура... и тотальный контроль мыслей..
с) Внутренний передел...
т) Утрачено влияние в ЦА...
у) Последний авианосец распилен, авиасообщение нестабильно...
ф) Ни одной политической опоры в Украине...
х) Все "дружественные" укрепляют себя за счет РФ и доят на дисконтах...
ц) Це пиздець... )))
Вишенка: БРИКС трещит... )))
Точка бифуркации была в конце июня... и после ее прохождения я озвучил Перфокарту... ее не отменить...
Только слепой и тупой не поймет о чем я... )))* (С)
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:16
budivelnik написав:
Від корупції втрати населення становлять 1-3% в рік від їх доходів
це ті що будівельник віряє формалими з довідника "Стеля"
є таке поняття "opportunity cost", які в рази вищі, (можна порівняти напр. в скільки раз виросло ВВП Польщі і неньки від 91р до 19)
але в економічній школі будівельника, це як лінійна алгебра в дитсадку
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:17
detroytred написав:
*Какие нах "по днепру"... Вы отстали от поезда...
На (С)
Польские интеллектуалы обсуждают по Висле или по Эльбе. Приходит осознание того что НАТО не панацея , и возможно им было бы лучше вне НАТО ( раз туда Украину не берут) а в реальном союзе с Украиной. Но это как альтернативная история , сейчас конечно ничего не исправить
Востаннє редагувалось fox767676
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:21
flyman написав: budivelnik написав:
Від корупції втрати населення становлять 1-3% в рік від їх доходів
це ті що будівельник віряє формалими з довідника "Стеля"
є таке поняття "opportunity cost", які в рази вищі,
але в економічній школі будівельника, це як лінійна алгебра в дитсадку
А тепер витягни з рота те що в тебе там постійно знаходиться і на ось цій ссилочці з вікіпедії розясни що хотів сказати
Бо тут є вже один який класиків економіки начитався, бачу що тобі його лаври сподобались
Альтернат́ивна вáртість (англ. opportunity cost) — альтернативна ціна, кошти когось, хто мусить вибрати з кількох взаємовиключних варіантів.[1]. Альтернативна вартість є ключовим поняттям в економіці, і розглядається як вираження «основного відношення між дефіцитом і вибором»[2]. Поняття альтернативної вартості відіграє важливу роль у перевірці чи рідкісні (дефіцитні) ресурси використовуються ефективно[3]. Таким чином, альтернативна вартість не обмежується до грошових або фінансових витрат: реальна вартість втраченої продукції, втрачений час, задоволення або будь-які інші вигоди, які створюють корисність також повинні враховуватися.
Альтернативна вартість завжди існує там, де є вибір.[4] Коли ми обираємо, ми приймаємо один варіант і при цьому відмовляємося від іншого. Отже, альтернативною вартістю обраного варіанту буде вартість варіанту, від якого ми відмовились.
Фрідріх фон Візер
Фрідріх фон Візер
Наприклад, якщо підприємство має власне приміщення, де може або розпочати виробництво якоїсь продукції, або здати його в оренду, то альтернативною вартістю при виборі виробництва є втрачений прибуток з оренди. В економічних теоріях альтернативна вартість у таких випадках включається в витрати виробництва.
Я чекаю в привязці до корупції і втратами населення від корупції в розмірі 1-3%
А поки підвальний діяч збирається з думками думаючи як натягнути слона на глобус - спробую пояснити я
Є два варіанти (насправді більше) діяльності кожного з нас
Перший-боротись ... і перемогти корупцію..- якщо переможете то збільшите свої доходи на 1-3% в рік при тих самих затратах
Другий-плюнути на корупцію і розглянути опортуніті кост(альтернативну вартість) тобто зайнятись власним самозбагаченням - тут буде +10-15 в рік , при тому що затрати зростуть на +5% в рік..
Тепер питання
Якщо у Вас ОДНЕ життя - чим би ви зайнялись в ПЕРШУ чергу?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 23 лип, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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