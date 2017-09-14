Додано: Сер 23 лип, 2025 18:21

flyman написав: budivelnik написав: Від корупції втрати населення становлять 1-3% в рік від їх доходів Від корупції втрати населення становлять 1-3% в рік від їх доходів це ті що будівельник віряє формалими з довідника "Стеля"

є таке поняття "opportunity cost", які в рази вищі,

але в економічній школі будівельника, це як лінійна алгебра в дитсадку це ті що будівельник віряє формалими з довідника "Стеля"є таке поняття "opportunity cost", які в рази вищі,але в економічній школі будівельника, це як лінійна алгебра в дитсадку

Альтернат́ивна вáртість (англ. opportunity cost) — альтернативна ціна, кошти когось, хто мусить вибрати з кількох взаємовиключних варіантів.[1]. Альтернативна вартість є ключовим поняттям в економіці, і розглядається як вираження «основного відношення між дефіцитом і вибором»[2]. Поняття альтернативної вартості відіграє важливу роль у перевірці чи рідкісні (дефіцитні) ресурси використовуються ефективно[3]. Таким чином, альтернативна вартість не обмежується до грошових або фінансових витрат: реальна вартість втраченої продукції, втрачений час, задоволення або будь-які інші вигоди, які створюють корисність також повинні враховуватися.



Альтернативна вартість завжди існує там, де є вибір.[4] Коли ми обираємо, ми приймаємо один варіант і при цьому відмовляємося від іншого. Отже, альтернативною вартістю обраного варіанту буде вартість варіанту, від якого ми відмовились.

Фрідріх фон Візер

Фрідріх фон Візер



Наприклад, якщо підприємство має власне приміщення, де може або розпочати виробництво якоїсь продукції, або здати його в оренду, то альтернативною вартістю при виборі виробництва є втрачений прибуток з оренди. В економічних теоріях альтернативна вартість у таких випадках включається в витрати виробництва.

А тепер витягни з рота те що в тебе там постійно знаходиться і на ось цій ссилочці з вікіпедії розясни що хотів сказатиБо тут є вже один який класиків економіки начитався, бачу що тобі його лаври сподобалисьЯ чекаю в привязці до корупції і втратами населення від корупції в розмірі 1-3%А поки підвальний діяч збирається з думками думаючи як натягнути слона на глобус - спробую пояснити яЄ два варіанти (насправді більше) діяльності кожного з насПерший-боротись ... і перемогти корупцію..- якщо переможете то збільшите свої доходи на 1-3% в рік при тих самих затратахДругий-плюнути на корупцію і розглянути опортуніті кост(альтернативну вартість) тобто зайнятись власним самозбагаченням - тут буде +10-15 в рік , при тому що затрати зростуть на +5% в рік..Тепер питанняЯкщо у Вас ОДНЕ життя - чим би ви зайнялись в ПЕРШУ чергу?