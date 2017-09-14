катерина 2 здохла в 1796. Тобто або прадіда, чи й пра-прадіда, або ж у діда (що навряд був пізніше 1780 рн тоді) вашої бабусі онучка з'явилася десь коли йому мало виповнитися 130+ роки
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
катерина 2 здохла в 1796. Тобто або прадіда, чи й пра-прадіда, або ж у діда (що навряд був пізніше 1780 рн тоді) вашої бабусі онучка з'явилася десь коли йому мало виповнитися 130+ роки
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все кто восточнее Эльбы прокляты как "недоЗапад" и потенциальная жертва орд с востока
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А давай внесемо ще двох
Тебе і долярчика
В тебе з Долярчиком ріст власності з 1991 по 2019 - вищий ніж ріст ВВП в Україні і приблизно відповідає росту ВВП Польщі....
Виходить ти і долярчик свої опортуніті кост використав краще ніж інші....
А інші в той час слухали воєнпенса і чекали поки можновладці створять умови...
От так і вийшло
Ненька програла Польщі...
а хто винуватий?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 лип, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:35
Головне, щоб на лаври другого місіонера єралашечника з чарівною паличкою (за якою кожен чомусь схоче отак.., як співається самим місіонером) ніхто більше не позарився.
А визнаних фахівців класиків та практиків-реформаторів нехай читають. Знання зайвими не будуть.
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:35
В Риме до реформы консула Гая Мария для римских граждан военная служба была обязанностью и привилегией. При военном наборе учитывался имущественный ценз. После его реформы начался набор малоимущего сословия (пролетариев).
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:37
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Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.
Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.
Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я хіба проти щоб замість розглядання пожмаканої фотографії філіпінки -муха читала класиків?
Я тільки за
Але
Проосто читати ... - це просирати час якщо від прочитаного немає результату.
Була б це художня книжка - отримуєш емоції
Якщо ж література технічна - то я такі речі читаю виключно тоді коли потрібно щось вияснити для прийняття рішення що робити далі...
Тому
сторожу читати класиків економіки -можна, але нащо?
пенсіонеру-зрозуміло , яка різниця як спалити час....
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:43
ЛАД відмовляється це чути чи обговорювати. Він хоче «традиційних ролей» виключно для чоловіків, забуваючи, що ці «ролі» існували одночасно і у чоловіків і у жінок, а прав у жінок взагалі не було. Був єдиний обовʼязок, і Ви про нього написали. Зараз жінки живуть у цивілізації без ролей і з усіма правами, а для чоловіків - «традиційні ролі», але про це марно говорити, оскільки наше суспільство ще довгий час не зміниться. Маємо, що маємо. Мабуть, чоловіки самі винуваті в тому, що не боролися з цими стереотипами, а навпаки підігрували їм.
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:44
Дивно що різні там хунтери з андріями ще не вимагають відправити на фронт.....
Додано: Сер 23 лип, 2025 18:45
Єралашик побудований на вигадці-брехні - "А інші в той час слухали воєнпенса".
Навіть якщо припустити, що якісь інші чекали чогось, то точно не з причини того, що слухали впенса чи ще когось.
В них були в кожного свої різні причини діяти отак, як діяли - йти в гастарбайтери, наймані, на диван, в ганделик і т.д.
Зато є факт --- місіонерів (хоч єралашечника, хоч адвентистів Дня, Ієгових і т.д.) слухали і будуть слухати одиниці.
Тому місіонери своми СПІВАМИ, МІСІЄЮ апріорі не можуть змінити (вплинути на розвиток) країни.
Інша справа, якщо *місію* будуть проводити можновладці...
Так це і будуть рузвельти, бальцеровичі, куані і т.д.
Це факти. На противагу брехні місіонера.
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