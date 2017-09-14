detroytred написав:*Какие нах "по днепру"... Вы отстали от поезда... На (С)
Польские интеллектуалы обсуждают по Висле или по Эльбе. Приходит осознание того что НАТО не панацея , и возможно им было бы лучше вне НАТО ( раз туда Украину не берут) а в реальном союзе с Украиной. Но это как альтернативная история , сейчас конечно ничего не исправить
то якісь не ті інтелектуали, там повістка "копаліни на Волині"
flyman написав:(можна порівняти напр. в скільки раз виросло ВВП Польщі і неньки від 91р до 19)
А давай внесемо ще двох Тебе і долярчика В тебе з Долярчиком ріст власності з 1991 по 2019 - вищий ніж ріст ВВП в Україні і приблизно відповідає росту ВВП Польщі.... Виходить ти і долярчик свої опортуніті кост використав краще ніж інші.... А інші в той час слухали воєнпенса і чекали поки можновладці створять умови... От так і вийшло Ненька програла Польщі... а хто винуватий?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 лип, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Пока что съезжаете вы. Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы. И не переводите стрелки. Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию? Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва? Да и вообще, вы за это ратуете?
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Я привел примеры - в РИ купечество было освобждено полностью от военной службы, зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп
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В Риме до реформы консула Гая Мария для римских граждан военная служба была обязанностью и привилегией. При военном наборе учитывался имущественный ценз. После его реформы начался набор малоимущего сословия (пролетариев).
"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/ Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.
Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.
Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.
detroytred написав:А визнаних фахівців класиків та практиків-реформаторів нехай читають. Знання зайвими не будуть.
Я хіба проти щоб замість розглядання пожмаканої фотографії філіпінки -муха читала класиків? Я тільки за Але Проосто читати ... - це просирати час якщо від прочитаного немає результату. Була б це художня книжка - отримуєш емоції Якщо ж література технічна - то я такі речі читаю виключно тоді коли потрібно щось вияснити для прийняття рішення що робити далі... Тому сторожу читати класиків економіки -можна, але нащо? пенсіонеру-зрозуміло , яка різниця як спалити час....
ЛАД написав:АндрейМ написав: Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов. С историей у вас плохо. _____________
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
ЛАД відмовляється це чути чи обговорювати. Він хоче «традиційних ролей» виключно для чоловіків, забуваючи, що ці «ролі» існували одночасно і у чоловіків і у жінок, а прав у жінок взагалі не було. Був єдиний обовʼязок, і Ви про нього написали. Зараз жінки живуть у цивілізації без ролей і з усіма правами, а для чоловіків - «традиційні ролі», але про це марно говорити, оскільки наше суспільство ще довгий час не зміниться. Маємо, що маємо. Мабуть, чоловіки самі винуваті в тому, що не боролися з цими стереотипами, а навпаки підігрували їм.
Олександр Усик сплатить майже 1,3 мільярда гривень податків в Україні після перемоги над Дюбуа. За цю перемогу Усик отримав $132 мільйони доларів, але значна частина цієї суми буде спрямована на сплату податків в Україні: ПДФО: $23,81 млн (994,6 млн грн) Військовий збір: $6,6 млн (275,7 млн грн) Загалом: $30,41 млн (1,27 млрд грн). ✊🏻
Дивно що різні там хунтери з андріями ще не вимагають відправити на фронт.....