RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14511145121451314514>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:23

  fox767676 написав:
  detroytred написав:*Какие нах "по днепру"... Вы отстали от поезда...
На (С)


Польские интеллектуалы обсуждают по Висле или по Эльбе. Приходит осознание того что НАТО не панацея , и возможно им было бы лучше вне НАТО ( раз туда Украину не берут) а в реальном союзе с Украиной. Но это как альтернативная история , сейчас конечно ничего не исправить


то якісь не ті інтелектуали, там повістка "копаліни на Волині"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40135
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Из очень скудных рассказов бабушки (1914р.н.)
  Vadim_ написав:що її діда було призвано як обов'язково одного з сім'ї до армиї РІ на флот на 25 років при Катькі

катерина 2 здохла в 1796. Тобто або прадіда, чи й пра-прадіда, або ж у діда (що навряд був пізніше 1780 рн тоді) вашої бабусі онучка з'явилася десь коли йому мало виповнитися 130+ роки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36450
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все кто восточнее Эльбы прокляты как "недоЗапад" и потенциальная жертва орд с востока
fox767676
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:(можна порівняти напр. в скільки раз виросло ВВП Польщі і неньки від 91р до 19)
А давай внесемо ще двох
Тебе і долярчика
В тебе з Долярчиком ріст власності з 1991 по 2019 - вищий ніж ріст ВВП в Україні і приблизно відповідає росту ВВП Польщі....
Виходить ти і долярчик свої опортуніті кост використав краще ніж інші....
А інші в той час слухали воєнпенса і чекали поки можновладці створять умови...
От так і вийшло
Ненька програла Польщі...
а хто винуватий?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 23 лип, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26651
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:35

  budivelnik написав:Бо тут є вже один який класиків економіки начитався, бачу що тобі його лаври сподобались

Головне, щоб на лаври другого місіонера єралашечника з чарівною паличкою (за якою кожен чомусь схоче отак.., як співається самим місіонером) ніхто більше не позарився.

А визнаних фахівців класиків та практиків-реформаторів нехай читають. Знання зайвими не будуть.
detroytred
 
Повідомлень: 24855
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:35

  fox767676 написав:
  ЛАД написав: Пока что съезжаете вы.
Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.
И не переводите стрелки. Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?
Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?
Да и вообще, вы за это ратуете?


........

Я привел примеры - в РИ купечество было освобждено полностью от военной службы,
зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп

............


В Риме до реформы консула Гая Мария для римских граждан военная служба была обязанностью и привилегией. При военном наборе учитывался имущественный ценз. После его реформы начался набор малоимущего сословия (пролетариев).
tumos
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:37

"Ліквідація" НАБУ і САП: серед депутатів, які підтримали закон №12414, є підозрювані 8)
https://focus.ua/uk/politics/715888-lik ... dozryuvani

Юрист: закон №12414 залишає бюджети без належного нагляду :shock:
https://zn.ua/ukr/anticorruption/jurist ... ljadu.html

"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі 8)
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/
Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.

Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.

Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.
jump
 
Повідомлень: 4852
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А визнаних фахівців класиків та практиків-реформаторів нехай читають. Знання зайвими не будуть.
Я хіба проти щоб замість розглядання пожмаканої фотографії філіпінки -муха читала класиків?
Я тільки за
Але
Проосто читати ... - це просирати час якщо від прочитаного немає результату.
Була б це художня книжка - отримуєш емоції
Якщо ж література технічна - то я такі речі читаю виключно тоді коли потрібно щось вияснити для прийняття рішення що робити далі...
Тому
сторожу читати класиків економіки -можна, але нащо?
пенсіонеру-зрозуміло , яка різниця як спалити час....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26651
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:43

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:АндрейМ написав:
Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов.
С историей у вас плохо.
_____________

Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.

Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів

ЛАД відмовляється це чути чи обговорювати. Він хоче «традиційних ролей» виключно для чоловіків, забуваючи, що ці «ролі» існували одночасно і у чоловіків і у жінок, а прав у жінок взагалі не було. Був єдиний обовʼязок, і Ви про нього написали. Зараз жінки живуть у цивілізації без ролей і з усіма правами, а для чоловіків - «традиційні ролі», але про це марно говорити, оскільки наше суспільство ще довгий час не зміниться. Маємо, що маємо. Мабуть, чоловіки самі винуваті в тому, що не боролися з цими стереотипами, а навпаки підігрували їм.
АндрейМ
 
Повідомлень: 557
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 18:44

Олександр Усик сплатить майже 1,3 мільярда гривень податків в Україні після перемоги над Дюбуа.
За цю перемогу Усик
отримав $132 мільйони доларів, але значна частина цієї суми буде спрямована на сплату податків в Україні:
ПДФО: $23,81 млн (994,6 млн грн)
Військовий збір: $6,6 млн (275,7 млн грн)
Загалом: $30,41 млн (1,27 млрд грн).
✊🏻
Дивно що різні там хунтери з андріями ще не вимагають відправити на фронт.....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26651
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14511145121451314514>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107454
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287973
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 950110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6638)
23.07.2025 18:43
Ринок ОВДП (9210)
23.07.2025 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.